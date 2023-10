Samsung Electronics organisera l’AI Forum 2023 mettant en lumière l’innovation en matière d’IA et d’ingénierie informatique – Samsung Global Newsroom

Des experts du secteur et des chercheurs discuteront de l’avenir de l’IA, avec pour thème « l’IA à grande échelle pour un avenir meilleur ».

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui qu’elle accueillerait le Samsung AI Forum 2023 le 7 novembre au Suwon Convention Center à Gyeonggi-do, en Corée. Le forum sert de plate-forme pour présenter les dernières avancées en matière de recherche en intelligence artificielle (IA) et en ingénierie informatique (CE), qui contribueront à améliorer les technologies de semi-conducteurs de nouvelle génération de l’entreprise.

Le Samsung AI Forum 2023, organisé par le Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), se concentrera également sur l’orientation des recherches futures et mettra en évidence l’orientation de la recherche future, avec la présence d’universitaires de l’IA et d’experts du secteur de renommée mondiale. Cette septième édition du Samsung AI Forum sera un événement en personne, organisé sous le thème « L’IA à grande échelle pour un avenir meilleur ».

Kye Hyun Kyung, président et chef de la direction de la division Samsung Electronics Device Solutions, débutera le forum par un discours d’ouverture, suivi des discours de Yoshua Bengio, professeur à l’Université de Montréal, et de Jim Keller, PDG de la startup de semi-conducteurs IA Tenstorrent.

Le professeur Satoshi Matsuoka de l’Institut Riken d’informatique au Japon et Larry Zitnick, chercheur scientifique du Meta AI Research Lab donneront également des conférences invitées. En plus de ces conférenciers de renom, les leaders de la recherche en IA et CE du SAIT — ainsi que d’éminents universitaires du monde entier — partageront l’état et la vision de leurs recherches.

Le Samsung AI Forum 2023 abordera deux sujets clés : les grands modèles linguistiques et la transformation de l’IA pour l’industrie, et l’informatique à grande échelle pour les grands modèles linguistiques et la simulation, qui couvrent respectivement l’IA et l’EC.

Au cours du forum, Samsung organisera également une cérémonie pour annoncer les gagnants du Samsung AI Researcher Award et du Samsung AI/CE Challenge. Ces distinctions visent à honorer les chercheurs, étudiants universitaires et diplômés de la relève qui excellent au pays.

En outre, le forum cherchera à dynamiser l’écosystème de recherche sur l’IA et l’EC en présentant des affiches d’articles de recherche de premier plan et en préparant des programmes de réseautage pour les participants.

« Nous pensons que la technologie des semi-conducteurs de nouvelle génération améliorée par l’IA et le CE jouera un rôle central dans l’amélioration de la qualité de vie et SAIT a travaillé en étroite collaboration avec des universitaires et des experts pour rechercher de nouveaux moteurs de croissance à long terme pour Samsung. Nous espérons que le Samsung AI Forum accélérera l’expansion de l’écosystème de recherche en IA et CE dans le monde », a déclaré Gyoyoung Jin, président du SAIT et coprésident du Samsung AI Forum.

L’inscription sera disponible à partir du 12 octobre sur le site Web du Samsung AI Forum, qui permet aux participants de pré-soumettre des questions aux intervenants du forum.