Samsung Electronics organise son tout premier forum 6G pour explorer les technologies de communication de nouvelle génération – Samsung Global Newsroom

La société invite des universitaires renommés et des experts de l’industrie à l’événement en mai

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui son intention d’organiser son tout premier forum Samsung 6G prévu pour le 13 mai 2022. L’inscription en ligne pour l’événement à venir commence aujourd’hui.

Sous le thème de “La prochaine expérience hyper-connectée pour tous.”, le Forum Samsung 6G réunira des experts mondiaux de premier plan du monde universitaire et de l’industrie dans le domaine des technologies de communication de nouvelle génération pour discuter en profondeur de l’avenir des technologies qui entraînera des changements importants à tous les niveaux d’ici 2030.

Le forum sera divisé en deux sessions et diffusé en direct en ligne via la chaîne YouTube de Samsung. Chaque session consistera en des exposés des experts participants, suivis d’une table ronde.

Toute personne intéressée par le forum est encouragée à visiter le site Web de l’événement (https://Samsung6gForum.com) pour s’inscrire en ligne du 13 avril au 13 mai. Des notifications par e-mail seront envoyées pour les mises à jour du calendrier des événements, et les participants inscrits peuvent laisser des questions sur le site internet avant chaque session.

“Nous sommes ravis d’accueillir notre premier forum uniquement dédié au partage des connaissances et des idées sur la technologie 6G et à la diffusion de notre vision”, a déclaré Sebastian Seung, président et responsable de Samsung Research. “En plus du Samsung AI Forum et du Samsung Security Tech Forum que nous organisons chaque année sous le nom de” Samsung Tech Forum “, ce nouveau Samsung 6G Forum renforcera encore notre position dans le domaine. Nous sommes impatients de discuter de sujets clés connexes avec des collègues, des experts et toute personne intéressée par la technologie de communication de nouvelle génération. »

Samsung Research, agissant en tant que centre de R&D avancé de Samsung Electronics, dirige le développement de technologies futures pour la division DX (Device eXperience) de l’entreprise.

Calendrier des forums Samsung 6G

Session du matin – Interface aérienne 6G (09h00-12h10 KST)

La session du matin débutera par le discours d’ouverture de Sebastian Seung, président et responsable de Samsung Research. Des conférences d’experts approfondies, sous le thème « 6G Air Interface », seront animées par Jeffrey Andrews, professeur à l’Université du Texas à Austin ; Charlie Zhang, vice-président senior chez Samsung Research America ; Takehiro Nakamura, vice-président principal et directeur général des laboratoires 6G chez NTT DOCOMO ; et John Smee, vice-président principal de l’ingénierie chez Qualcomm Technologies, Inc. Une table ronde dirigée par Juho Lee, membre de Samsung Research, suivra par la suite.

Session de l’après-midi – Réseau intelligent pour 6G (13h10-16h20 KST)

La session de l’après-midi, sous le thème « Réseau intelligent pour la 6G », invitera Tarik Taleb, professeur à l’Université d’Oulu, Finlande ; SeungJoo Maeng, Master en Networks Business, Samsung Electronics ; Byonghyo Shim, professeur à l’Université nationale de Séoul ; et Shi Jin, professeur à l’Université du Sud-Est, en Chine, pour donner des conférences sur le réseau intelligent pour la 6G. Cette session de discussion passionnante sera suivie d’une table ronde animée par Sunghyun Choi, vice-président exécutif et directeur du centre de recherche sur les communications avancées de Samsung Research.

Pour plus d’informations sur le “Samsung Tech Forum”, veuillez visiter le site Web de Samsung Research à l’adresse https://research.samsung.com/events.