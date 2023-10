L’événement met en lumière les solutions de mémoire de nouvelle génération pour des applications telles que le cloud, les appareils de pointe et les véhicules automobiles

Les nouvelles technologies et produits incluent le HBM3E Shinebolt, le LPDDR5X CAMM2 et l’AutoSSD détachable pour accélérer l’innovation pour les besoins informatiques futurs.

Samsung Electronics, leader mondial des technologies avancées de mémoire, a tenu aujourd’hui son congrès annuel Journée technologique de la mémoireprésentant des innovations de pointe et de nouveaux produits de mémoire pour accélérer les progrès technologiques dans les applications futures, notamment le cloud, les appareils de pointe et les véhicules automobiles.

En présence d’environ 600 clients, partenaires et experts du secteur, l’événement a servi de plate-forme aux dirigeants de Samsung pour développer la vision de l’entreprise pour « la mémoire réinventée », couvrant les plans à long terme visant à maintenir son leadership en matière de technologie de mémoire, les perspectives sur les tendances du marché et la durabilité. objectifs. La société a également présenté de nouvelles innovations de produits telles que le HBM3E Shinebolt, le LPDDR5X CAMM2 et l’AutoSSD détachable.

Jung-Bae Lee, président et responsable de l’activité mémoire chez Samsung Electronics, a profité de son discours d’ouverture pour expliquer comment Samsung surmontera les défis de l’ère hyperscale grâce à des innovations dans les nouvelles structures et matériaux des transistors. Par exemple, Samsung prépare actuellement de nouvelles structures 3D pour les DRAM inférieures à 10 nanomètres (nm), permettant des capacités monopuces plus importantes pouvant dépasser 100 gigabits (Go). Après sa DRAM de classe 12 nm dont la production en série a commencé en mai 2023, Samsung travaille sur sa DRAM de classe 11 nm de nouvelle génération, qui devrait offrir la densité la plus élevée du secteur.

Des percées flash NAND qui réduiront la taille des cellules et affineront les techniques de gravure des trous de canal sont également en cours de développement, dans le but d’inaugurer la NAND verticale à 1 000 couches (V-NAND). Le développement est en bonne voie pour la neuvième génération de V-NAND de Samsung afin de fournir le nombre de couches le plus élevé du secteur, basé sur une structure à double pile. La société a obtenu une puce fonctionnelle pour la nouvelle V-NAND et prévoit de démarrer la production de masse au début de l’année prochaine.

« La nouvelle ère de l’IA à grande échelle a amené l’industrie à un carrefour où l’innovation et les opportunités se croisent, offrant ainsi un potentiel de grands progrès, malgré les défis », a déclaré Lee. « Grâce à une imagination sans fin et à une persévérance incessante, nous maintiendrons notre leadership sur le marché en favorisant l’innovation et en collaborant avec nos clients et partenaires pour proposer des solutions qui élargissent les possibilités. »

Présentation du HBM3E ‘Shinebolt’

Les systèmes cloud d’aujourd’hui évoluent pour optimiser les ressources de calcul, qui nécessitent une mémoire haute performance pour gérer des capacités de capacité, de bande passante et de stockage virtuel élevées. S’appuyant sur l’expertise de Samsung dans la commercialisation du premier HBM2 du secteur et dans l’ouverture du marché HBM pour le calcul haute performance (HPC) en 2016, la société a dévoilé aujourd’hui sa DRAM HBM3E de nouvelle génération, nommée Shinebolt.

Le Shinebolt de Samsung alimentera les applications d’IA de nouvelle génération, améliorant le coût total de possession (TCO) et accélérant la formation et l’inférence des modèles d’IA dans le centre de données. Le HBM3E offre une vitesse impressionnante de 9,8 gigabits par seconde (Gbps) par broche, ce qui signifie qu’il peut atteindre des taux de transfert dépassant jusqu’à plus de 1,2 téraoctets par seconde (TBps).

Afin de permettre des empilements de couches plus élevés et d’améliorer les caractéristiques thermiques, Samsung a optimisé sa technologie de film non conducteur (NCF) pour éliminer les espaces entre les couches de puces et maximiser la conductivité thermique.

Les produits Samsung 8H et 12H HBM3 sont actuellement en production de masse et des échantillons pour Shinebolt sont expédiés aux clients. S’appuyant sur sa force en tant que fournisseur complet de solutions de semi-conducteurs, la société prévoit également d’offrir un service clé en main personnalisé combinant HBM de nouvelle génération, technologies d’emballage avancées et offres de fonderie.

Parmi les autres produits présentés lors de l’événement figurent la DRAM DDR5 de 32 Go offrant la capacité la plus élevée du secteur, la première GDDR7 à 32 Gbit/s du secteur et le PBSSD à l’échelle du pétaoctet, qui offre une augmentation significative des capacités de stockage pour les applications serveur.

Redéfinir les appareils Edge grâce à des facteurs de forme puissants

Afin de traiter des tâches gourmandes en données, les technologies d’IA actuelles évoluent vers un modèle hybride qui alloue et répartit la charge de travail entre les appareils cloud et périphériques. En conséquence, Samsung a introduit une gamme de solutions de mémoire prenant en charge des facteurs de forme hautes performances, haute capacité, faible consommation et de petite taille.

En plus du premier CAMM2 LPDDR5X 7,5 Gbit/s du secteur1 – qui devrait véritablement changer la donne sur le marché de la DRAM pour PC et ordinateurs portables de nouvelle génération – la société a également présenté sa DRAM LPDDR5X de 9,6 Gbit/s, LLW2 DRAM spécialisée pour l’IA sur appareil, le stockage Flash universel (UFS) de nouvelle génération et le SSD QLC (Quad-Level Cell) haute capacité BM9C1 pour PC.

Ouvrir la voie au leadership en matière de solutions de mémoire automobile

Avec les progrès des solutions de conduite autonome, la demande du marché augmente également pour des DRAM et des SSD partagés à large bande passante et haute capacité, qui partagent des données avec plusieurs systèmes sur puces (SoC). Samsung a présenté son AutoSSD détachable qui permet l’accès aux données d’un seul SSD à plusieurs SoC via le stockage virtuel.

L’AutoSSD détachable prend en charge une vitesse de lecture séquentielle allant jusqu’à 6 500 mégaoctets par seconde (MB/s) avec 4 To de capacité. Comme il se présente sous une forme amovible, le SSD facilite les mises à niveau et les ajustements pour les utilisateurs et les constructeurs de véhicules. Samsung a également présenté des solutions de mémoire automobile telles que le GDDR7 à large bande passante et le LPDDR5X avec un format de boîtier plus compact.

Une technologie qui rend la technologie durable

Dans le cadre de son engagement à minimiser l’impact environnemental, Samsung a mis en avant une variété d’innovations au sein de ses opérations de semi-conducteurs qui contribueront à accroître l’efficacité énergétique pour les clients et les consommateurs.

La société prévoit de sécuriser des technologies de mémoire à très faible consommation d’énergie qui peuvent réduire la consommation d’énergie dans les centres de données, les PC et les appareils mobiles, tout en utilisant des matériaux recyclés dans les produits SSD portables pour réduire son empreinte carbone. Les solutions de nouvelle génération de Samsung, telles que le PBSSD, contribueront également à réduire la consommation d’énergie des systèmes de serveurs en maximisant l’efficacité de l’espace et la capacité des racks.

Tout en collaborant avec les parties prenantes de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, y compris les clients et les partenaires, l’activité semi-conducteurs de Samsung continuera à jouer un rôle actif dans la lutte contre les problèmes climatiques mondiaux grâce à son initiative de développement durable, « une technologie qui rend la technologie durable ».

Pour en savoir plus sur les solutions de Samsung Semiconductor et le Samsung Memory Tech Day 2023, veuillez visiter : https://semiconductor.samsung.com/events/techday-memory-2023/. Le récapitulatif de l’événement sera publié ultérieurement.

1 CAMM : module de mémoire attaché par compression.

2 LLW : E/S larges à faible latence.