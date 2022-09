Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement de Samsung Newsroom Türkiye, qui servira de source d’information officielle de Samsung Electronics pour les médias locaux et les consommateurs.

La salle de presse en ligne proposera du contenu sur les informations sur les nouveaux produits et des nouvelles, des interviews et des communiqués de presse en plus de divers autres contenus médiatiques.

Samsung Newsroom Türkiye est basé sur le modèle global de salle de rédaction de Samsung. La plate-forme en langue turque offrira non seulement des informations sur les derniers produits et services de l’entreprise, mais également du contenu destiné spécifiquement à son public local, notamment des entreprises régionales, des collaborations, des projets RSE et d’autres opérations en Turquie.

Cette ouverture de Newsroom marque le 39e Samsung Newsroom lancé dans le monde entier. De plus, ce dernier lancement étend la portée mondiale de Samsung Newsroom à 51 pays en 18 langues. Pour plus d’informations sur les dernières innovations et activités de Samsung en Turquie, rendez-vous sur news.samsung.com/tr.