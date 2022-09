Samsung Electronics lance une salle de presse en Roumanie – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement de Samsung Newsroom Romania, une chaîne médiatique officielle en langue roumaine qui servira de source d’information officielle de Samsung Electronics pour les médias locaux et les consommateurs.

Semblable à Samsung Global Newsroom, Samsung Newsroom Romania proposera un large éventail de contenus, couvrant les dernières actualités, campagnes, actions RSE, produits et services et informations commerciales de l’entreprise. La salle de presse en ligne permettra aux gens de mieux comprendre Samsung et comment ses actions locales contribuent à l’évolution de la marque.

Ce lancement de salle de presse intervient après plus de 20 ans sur le marché roumain local pour Samsung Electronics et marque le 40e site de salle de presse locale lancé dans le monde. Avec Samsung Newsroom Roumanie, la société étend sa portée à 52 pays dans le monde, dont le Brésil, l’Allemagne, l’Inde, la Pologne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Pour plus d’informations sur les dernières innovations et activités de Samsung en Roumanie, visitez news.samsung.com/ro.