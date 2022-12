Samsung Electronics lance une salle de presse en République d’Ouzbékistan – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement de Samsung Newsroom Uzbekistan, qui servira de source d’information officielle de Samsung Electronics pour les médias locaux et les consommateurs de la République d’Ouzbékistan. La nouvelle salle de presse en ligne informera les lecteurs des dernières nouvelles de l’entreprise, des derniers produits et services de Samsung, en plus des annonces sur les campagnes et initiatives locales. La salle de presse offrira aux lecteurs un large éventail de contenus différents, y compris des communiqués de presse, des photographies, des vidéos et plus encore.

Ce lancement de Newsroom marque le 45e site Samsung Newsroom lancé dans le monde entier. Pour plus d’informations sur les dernières innovations et activités de Samsung en Ouzbékistan, rendez-vous sur news.samsung.com/uz.