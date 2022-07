Samsung Electronics lance une salle de presse en Autriche – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement de Samsung Newsroom Autriche, qui servira de source d’information officielle de Samsung Electronics pour les médias locaux et les consommateurs.

Semblable à Samsung Global Newsroom, Samsung Newsroom Autriche informera non seulement les lecteurs des dernières nouvelles de l’entreprise, mais partagera également des histoires de personnes dans les coulisses.

La salle de presse en ligne proposera un large éventail de contenus, allant des communiqués de presse et des fonctionnalités des produits Samsung aux images et vidéos de haute qualité, ainsi que des annonces sur les lancements de produits et les initiatives de l’entreprise. La chaîne média de langue allemande proposera des contenus créés spécifiquement pour le public local, partageant son engagement envers l’Autriche.

Cette ouverture de la salle de presse marque le 37e Samsung Newsroom lancé dans le monde entier.

Pour plus d’informations sur les dernières innovations et activités de Samsung en Autriche, visitez news.samsung.com/at/.