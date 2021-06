Samsung Electronics lance une salle de presse en Australie – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement de Samsung Newsroom Australia, qui servira de source d’information officielle de Samsung Electronics pour les médias et les consommateurs australiens.

La première salle de rédaction Samsung de la région Océanie proposera un large éventail de contenus, allant des communiqués de presse et de la diffusion en direct des événements mondiaux de Samsung aux images et vidéos de haute qualité. De plus, le nouveau centre de contenu numérique fournira un contenu original spécialement créé pour le public australien.

La salle de presse est lancée après plus de 30 ans sur le marché australien local pour Samsung Electronics et marque le 32sd Site de la salle de presse de Samsung Electronics dans le monde.

Pour plus d’informations sur les activités de Samsung en Australie, rendez-vous sur https://news.samsung.com/au.