Samsung Electronics lance un nouveau réfrigérateur à porte française sur mesure, apportant personnalisation et commodité à plus de cuisines

Le nouveau réfrigérateur à porte française sur mesure combine un design personnalisable avec des fonctionnalités d’économie d’espace et de nourriture, et garantit qu’il y a un réfrigérateur sur mesure pour répondre aux besoins de chaque famille.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement mondial du réfrigérateur à portes françaises sur mesure, en commençant aux États-Unis et en s’étendant aux régions du monde d’ici la fin de l’année. Initialement dévoilé au CES 2022, le nouveau modèle est disponible dans un choix de configurations à 3 et 4 portes, et avec des options qui incluent Family Hub™. Avec le lancement, la gamme Bespoke comprend désormais un modèle adapté aux besoins de chaque famille.

Combinant des conceptions uniques et personnalisables avec les dernières innovations de stockage et de refroidissement de Samsung, la nouvelle gamme offre aux consommateurs le réfrigérateur qu’ils ont toujours voulu avec la commodité dont ils ont vraiment besoin. Un choix de 12 finitions élégantes en verre et en acier permet aux familles de choisir le look parfait pour compléter leur cuisine, tandis que la technologie SpaceMax™ leur permet de ranger confortablement toutes leurs courses pour tous les types de cuisson.

“Le lancement de notre réfrigérateur à porte française sur mesure élargit le choix des consommateurs pour les types de réfrigérateurs en apportant la personnalisation et la commodité que les utilisateurs sur mesure connaissent et apprécient”, a déclaré Hyesoon Yang, responsable de l’expérience client des appareils numériques chez Samsung Electronics. “Combinant une capacité spacieuse avec une conception personnalisable qui maximise la flexibilité dans la cuisine, cette expansion de la gamme permettra à plus de consommateurs de découvrir de nouvelles façons de vivre.”

Votre réfrigérateur à votre façon

Disponible dans une variété de couleurs et de finitions élégantes, le réfrigérateur à porte française sur mesure permet aux familles de transformer leur cuisine pour la personnaliser selon leur style de vie. Le style soigné et moderne du réfrigérateur comprend des panneaux interchangeables, des portes plates et des poignées encastrées pour un look intégré homogène.

L’élégance de la conception garantit qu’elle ne semblera pas déplacée lorsqu’elle sera installée à côté d’appareils et d’armoires existants. L’intégration des distributeurs d’eau et de glace à l’intérieur de l’appareil souligne la simplicité élégante du design.

Un choix de 12 finitions en verre et en acier invite les familles à faire preuve de créativité lors de la sélection du design de réfrigérateur parfait pour leur cuisine. Les finitions en verre incluent le charbon de bois, le gris, le rose, le blanc, ainsi que les nouveaux Clean Sunrise Yellow, Clementine et Morning Blue. Les finitions en acier incluent le noir mat, la marine, l’acier inoxydable, la toscane et le nouveau vert émeraude.

Des fonctionnalités pratiques maximisent les performances

Le réfrigérateur à porte française sur mesure est livré avec les dernières innovations de refroidissement et de stockage de Samsung. Ces fonctionnalités pratiques fournissent aux familles de l’eau fraîchement filtrée et leur offrent la liberté de personnaliser les paramètres de refroidissement.

Intégré à l’intérieur du réfrigérateur pour réduire le risque de contamination, le Beverage Center™ offre un accès rapide et facile à de l’eau rafraîchissante et naturellement aromatisée. Dès qu’il est placé à l’intérieur du réfrigérateur, le lave-vaisselle passe1 et sans BPA2 Le pichet à remplissage automatique se remplit automatiquement d’eau purifiée, qui peut être infusée avec des fruits et des herbes pour créer des boissons délicieusement aromatisées.

La machine à glaçons automatique double produit à la fois de la glace en cubes et des piqûres de glaceMT, qui sont plus petits que les glaçons et peuvent refroidir les boissons beaucoup plus rapidement. Il est capable de produire 5,3 lb (2,4 kg) de glace par jour et stocke jusqu’à 9,9 lb (4,5 kg)3 — deux fois plus que les autres machines à glaçons. Son couvercle coulissant facilite l’utilisation d’une pelle à glace et aide à protéger la glace de l’exposition à l’air lorsque la porte du congélateur est ouverte.

La FlexZone™ du réfrigérateur4 aide à garder les aliments frais plus longtemps en les stockant dans des conditions optimales. Avec cinq modes de température préréglés, y compris Soft Freeze, Meat/Fish, Beverage, Deli et Wine, ce compartiment contrôlé indépendamment offre aux familles la possibilité de stocker une large gamme d’articles en fonction de leurs besoins.

Plus c’est gros, mieux c’est

Les familles modernes ont besoin de réfrigérateurs qui répondent à leur style de cuisine avec un espace de stockage maximisé et une préservation de la fraîcheur. Avec des améliorations qui créent plus de place pour les articles indispensables des familles, le réfrigérateur à porte française sur mesure permet aux ménages de stocker plus de nourriture plus efficacement.

Le modèle à 4 portes dispose de 29 pieds cubes de capacité interne, tandis que le modèle à 3 portes dispose de 30 pieds cubes. Les conceptions spacieuses des modèles ont été rendues possibles en partie grâce à la technologie SpaceMax™ de Samsung. L’isolation à haute efficacité a permis d’amincir les parois intérieures du réfrigérateur, créant ainsi plus d’espace pour les courses.

Avec de plus en plus de ménages consommant des produits frais ces jours-ci, la Big Veggie Box de grande capacité offre un espace pratique pour conserver toutes sortes de fruits et légumes frais. Le compartiment élimine les réfrigérateurs en désordre et les légumes flétris en conservant les aliments plus longtemps à une température optimale. La création de plus d’espace pour les produits frais permet d’économiser de l’espace sur les étagères du réfrigérateur tout en aidant les familles à gagner du temps et à se rendre au magasin.

Le nouveau grand garde-manger,5 quant à lui, c’est un tiroir dédié qui permet aux familles de stocker beaucoup plus de viande, de volaille et d’autres ingrédients délicats comme le poisson. Les aliments préparés et les kits de repas s’intègrent parfaitement à l’intérieur afin que les étagères intérieures du réfrigérateur puissent être rangées et organisées. Il y a même un espace dédié pour les boissons en canettes à ranger debout.

Plus de plaisir avec Family Hub™

La disponibilité de Family Hub™ ajoute de nouvelles couches de plaisir et d’efficacité à la gestion de l’ensemble de la cuisine et de la maison. Les fonctionnalités de la plateforme ont été étendues pour 2022 afin de permettre aux familles de rester encore plus facilement connectées, organisées et diverties.

Désormais, en plus de partager des photos et des messages, les familles peuvent utiliser Family Hub™ pour regarder Samsung TV Plus, écouter de la musique et profiter d’expériences de visionnage en continu en mettant en miroir le contenu de leur Samsung Smart TV ou de leur smartphone Samsung Galaxy.6 View Inside permet aux familles de regarder à distance à l’intérieur de leur réfrigérateur, d’étiqueter les types d’aliments et de créer des listes de courses et des rappels, et a été mis à niveau pour identifier les articles avec plus de précision.

Avec le nouveau support Alexa intégré, Family Hub ™ permet également aux consommateurs d’accéder aux clés Amazon7 services directement à partir de leur réfrigérateur. Les familles peuvent parler à Alexa, écouter Amazon Music et Audible, lire des livres Kindle et même remplacer le filtre à eau de leur réfrigérateur par Smart Reorders.8

Pour plus d’informations sur le réfrigérateur à porte française sur mesure, veuillez visiter Samsung.com.

1 Testé pour 125 cycles conformément à la méthode de test “Résistance mécanique au lavage de la vaisselle des ustensiles” (BS EN 12875-1:2005) et certifié comme allant au lave-vaisselle par SGS.

2 Le bisphénol A (BPA) se trouve dans les plastiques polycarbonates et les résines époxy, qui sont souvent utilisés dans les récipients pour aliments et boissons, et a été associé à de possibles effets néfastes sur la santé.

3 La figure décrit le modèle à profondeur régulière du réfrigérateur à porte française Bespoke. Le modèle à profondeur de comptoir stocke jusqu’à 7,3 lb de glace.

4 Ce modèle n’est disponible qu’aux États-Unis et au Canada. Le FlexZone™ n’est disponible qu’avec le modèle de réfrigérateur à portes françaises sur mesure à 4 portes.

5 Le nouveau Big Pantry est uniquement disponible avec le modèle de réfrigérateur à portes françaises sur mesure à 3 portes.

6 Connexion Wi-Fi requise.

7 Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d’Amazon.Com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Amazon Alexa est disponible aux États-Unis à partir de mars 2022 et sera bientôt étendu au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Inde.

8 Une connexion Wi-Fi et un compte Amazon sont nécessaires. Un compte Samsung est requis pour utiliser Smart Reorders. Pour utiliser Smart Reorders et les services Alexa pour acheter des filtres à eau, vous devez activer le service Alexa dans le Family Hub. Amazon suit les données d’utilisation du filtre à eau permettant à Alexa de vous avertir lorsqu’il est temps de le remplacer.