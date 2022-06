Samsung Electronics lance un court métrage inspiré de « Stranger Things » avec le Galaxy S22 Ultra – Samsung Global Newsroom

Dans sa dernière collaboration avec Netflix, Samsung tire le meilleur parti des fonctionnalités Nightography du S22 Ultra pour célébrer la première de la saison quatre de l’émission

Samsung Electronics a fait ses débuts aujourd’hui Rendez les STRANGER Nights épiquesun court métrage qui exploite les fonctionnalités avancées de l’appareil photo Nightography du Galaxy S22 Ultra pour rendre hommage à la populaire série Netflix Choses étranges. La vidéo fait partie du partenariat continu de Samsung avec Netflix et est disponible dès maintenant sur les réseaux sociaux de Samsung, arrivant juste au moment de la saison quatre de Choses étranges déposé sur la plateforme de streaming.

Dans le court-métrage, le Choses étranges– Le thème inspiré sert de toile de fond appropriée pour mettre en valeur les puissantes capacités de Nightography du Galaxy S22 Ultra. Dans la quatrième saison de Choses étrangesla nuit ouvre un portail vers un monde extraordinaire — et le S22 Ultra est utilisé pour recréer ce style distinct et raconter une histoire cinématographique démontrant comment la technologie Galaxy a le pouvoir de capturer ce qui serait autrement invisible dans l’obscurité.

Rendre épique la nuit

Dans Rendez les STRANGER Nights épiquesune jeune fille met son Samsung Galaxy S22 Ultra dans sa poche arrière tout en faisant du vélo vers un Choses étranges 4 regarder la fête chez son amie. Au cours de son voyage, sa vidéo s’allume par inadvertance, capturant des images de ce qui se cache derrière elle dans The Upside Down. Toutes les scènes de séquences téléphoniques verticales ont été filmées avec le Samsung Galaxy S22 Ultra.1

Le court métrage tire également le meilleur parti des puissantes fonctionnalités de l’appareil photo Nightography du Galaxy S22 Ultra, qui incluent un appareil photo principal de 108 MP et un énorme 2,4µCapteur m pixel alimenté par une intelligence artificielle (IA) avancée qui lui permet de capturer plus de lumière et de données pour des séquences vidéo plus lumineuses et plus nettes, de jour comme de nuit.

Créer une galaxie de contenu extraordinaire

Samsung et Netflix ont un partenariat de longue date et ont collaboré sur des campagnes sur mesure mettant en vedette plusieurs des séries les plus populaires de la plateforme de streaming. En janvier, ils ont lancé une campagne intégrée pour aider à lancer la deuxième saison de Émilie à Parisnotamment en permettant aux fans de « retourner le script » et de devenir le personnage principal de leur propre affiche animée via le Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Samsung et Netflix se sont également associés pour créer un Bridgerton court métrage pour le dévoilement de la série Galaxy S22 à Unpacked en février. Dans le sketch de trois minutes, les innovateurs tentent d’attirer l’attention des Bridgerton’s Reine Charlotte. L’inventeur Lord Tristar réussit lorsqu’il présente sa création visionnaire — Peintures néoclassiques massives des Galaxy S22 et S22+, prêtes dans 209 ans.

Samsung et Netflix continueront de travailler ensemble pour créer un contenu captivant et de haute qualité que les gens adorent.

Après la sortie en mai du volume un de Stranger Things 4, les débuts de Samsung Rendez les STRANGER Nights épiques arrive un jour après que Netflix a publié la bande-annonce officielle du volume deux, qui sortira le 1er juillet. Pour regarder le court métrage de Samsung et Netflix, Rendez les STRANGER Nights épiquesvisitez la chaîne YouTube de Samsung.

1 Capturé avec le Galaxy S22 Ultra. La qualité des images capturées peut varier selon les conditions environnementales. Des tournages de poche et des créatures de Stranger Things ont été ajoutés en post-production à des fins d’illustration.