Samsung Electronics lance Samsung Newsroom en République tchèque – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement de Samsung Newsroom Česká republika, une toute nouvelle chaîne multimédia en ligne qui servira de source d’information officielle de Samsung Electronics pour les médias et les consommateurs en République tchèque.

Le service régional le plus complet pour les journalistes et les consommateurs à ce jour, la nouvelle salle de presse en ligne fournira des informations non seulement sur les derniers produits et services Samsung, mais également sur les documents relatifs aux activités locales, les nouveaux plans d’entreprise dans la région et les activités de soutien aux communautés locales. communauté. Les visiteurs de la salle de presse pourront voir un large éventail de différents types de médias, y compris des communiqués de presse, des photographies, des vidéos et plus encore.

Le lancement de Samsung Newsroom Česká republika marque le 41e site de Newsroom local lancé dans le monde entier, et étend également la portée de la chaîne médiatique de l’entreprise à 53 régions dans 21 langues. Pour plus d’informations sur les dernières innovations de Samsung et les activités locales de Samsung Electronics en République tchèque, visitez news.samsung.com/cz.