Samsung Electronics lance la première DRAM GDDR6 24 Gbit/s du secteur pour alimenter les cartes graphiques haut de gamme de nouvelle génération – Samsung Global Newsroom

Intégrant une conception de circuit innovante et un matériau isolant avancé, la nouvelle mémoire de Samsung sera la première GDDR6 à offrir des vitesses allant jusqu’à 24 Gbps

Conforme à la dernière norme industrielle GDDR, Samsung GDDR6 offrira une compatibilité universelle pour une large adoption sur le marché

Samsung Electronics, le leader mondial de la technologie de mémoire avancée, a annoncé aujourd’hui qu’il avait commencé à échantillonner la première DRAM Graphics Double Data Rate 6 (GDDR6) de 16 gigabits (Gb) du secteur avec des vitesses de traitement de 24 gigabits par seconde (Gbps). Construit sur la classe 10 nanomètres de troisième génération de Samsung (1z)1 processus utilisant la technologie ultraviolette extrême (EUV), la nouvelle mémoire est conçue pour améliorer considérablement les performances graphiques des cartes graphiques de nouvelle génération (Video Graphics Arrays), des ordinateurs portables et des consoles de jeux, ainsi que des applications basées sur l’intelligence artificielle et le calcul haute performance (HPC).

“L’explosion des données désormais pilotée par l’IA et le métaverse renforce le besoin de capacités graphiques plus importantes capables de traiter simultanément des ensembles de données massifs, à des vitesses extrêmement élevées”, a déclaré Daniel Lee, vice-président exécutif de l’équipe de planification des produits mémoire chez Samsung. Électronique. “Avec notre premier échantillonnage GDDR6 24 Gbps, nous sommes impatients de valider la DRAM graphique sur les plates-formes GPU de nouvelle génération afin de la commercialiser à temps pour répondre à une vague de nouvelles demandes.”

Conçu avec une conception de circuit innovante et un matériau isolant très avancé (High-K Metal Gate; HKMG) qui minimise les fuites de courant, le GDDR6 24 Gbps de Samsung offrira des vitesses 30% plus rapides par rapport au produit 18 Gbps précédent. Lorsqu’elle est intégrée à une carte graphique haut de gamme, la DRAM GDDR6 peut transférer jusqu’à 1,1 téraoctet (To) de données, soit environ 275 films Full HD, en une seule seconde.

Conçue pour être entièrement conforme aux spécifications JEDEC, la DRAM GDDR6 de Samsung sera compatible avec toutes les conceptions de GPU, facilitant une large adoption sur le marché dans un large éventail de solutions graphiques.

La nouvelle gamme GDDR6 de Samsung proposera également des options basse consommation qui permettent de prolonger la durée de vie de la batterie des ordinateurs portables. Utilisant la technologie de commutation de tension dynamique (DVS) qui ajuste la tension de fonctionnement en fonction des exigences de performance, Samsung fournira des versions 20 Gbps et 16 Gbps avec une efficacité énergétique environ 20 % supérieure à 1,1 V, par rapport à la norme industrielle 1,35 V GDDR6.

La DRAM graphique est de plus en plus recherchée pour une utilisation au-delà des PC, des ordinateurs portables et des consoles de jeux, s’étendant à d’autres applications gourmandes en ressources graphiques comme le HPC, la conduite autonome et les voitures électriques. S’adressant à ces marchés émergents, le GDDR6 de Samsung permettra une lecture vidéo 4K et 8K transparente, tout en prenant en charge les charges de travail exigeantes des accélérateurs d’IA.

Samsung continue de dominer le marché mondial des DRAM graphiques et prévoit que la partie graphique haute performance connaîtra une croissance annuelle à deux chiffres dans les années à venir.

Avec les vérifications des clients commençant ce mois-ci, Samsung prévoit de commercialiser sa DRAM GDDR6 24 Gbps conformément aux lancements de la plate-forme GPU, accélérant ainsi l’innovation graphique sur le marché de l’informatique à haut débit.

1 La DRAM de classe 10 nm de première génération de Samsung est appelée 1x, suivie de 1y (deuxième génération), 1z (troisième génération), 1a (quatrième génération) et ainsi de suite.