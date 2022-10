Samsung Electronics lance la fonctionnalité Matter, inaugurant une nouvelle ère d’interopérabilité – Samsung Global Newsroom

Les utilisateurs peuvent désormais connecter des appareils Matter à SmartThings, ce qui facilite plus que jamais l’expérience de la vie connectée

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui la disponibilité de la fonctionnalité Matter, permettant un contrôle transparent de l’appareil via l’application SmartThings. Les hubs SmartThings recevront une mise à jour en direct et l’application Android SmartThings sera mise à jour pour permettre de contrôler tous les appareils compatibles avec Matter. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs de SmartThings peuvent contrôler leurs appareils Matter à partir d’une seule application, au lieu d’utiliser plusieurs applications de différents fabricants d’appareils.

En tant que pionnier de l’industrie de la maison intelligente, Samsung a été un contributeur clé au développement de Matter depuis le tout début et a été l’une des premières entreprises à recevoir la certification Matter. Plus tôt cette année, Samsung a dévoilé des téléviseurs et des réfrigérateurs Family Hub qui ont été sélectionnés pour être mis à jour pour prendre en charge la fonctionnalité Matter Controller, simplifiant ainsi les expériences avec les appareils Samsung et tiers. En mai 2022, SmartThings a annoncé son programme Partner Early Access, la prochaine étape vers un écosystème compatible avec Matter, qui a donné à certains partenaires une longueur d’avance dans le test du hub et du logiciel mobile SmartThings prenant en charge Matter.

“Nous passons maintenant de la connectivité de base à la création d’expériences incroyables”, a déclaré Jaeyeon Jung, vice-président et responsable de SmartThings, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. “La matière est l’avenir, offrant aux consommateurs un vaste choix et une compatibilité des appareils intelligents à grande échelle. Aujourd’hui marque l’étape la plus importante à ce jour vers l’adoption massive de la maison intelligente.

SmartThings prend en charge une fonctionnalité appelée multi-admin, qui permet aux utilisateurs de contrôler leurs appareils Matter à partir de plusieurs plates-formes et applications. Ce mois-ci, Samsung et Google ont annoncé un partenariat élargi pour faire passer la prise en charge multi-administrateurs au niveau supérieur, en améliorant l’interopérabilité et en offrant de meilleures expériences utilisateur. La plate-forme ouverte de SmartThings offre l’un des plus grands écosystèmes intégrés, et les produits certifiés Matter seront déployés sur des marques telles que Google Nest, Eve Systems, Nanoleaf, Yale et bien d’autres.

La prise en charge du contrôleur Matter de SmartThings commencera avec les deuxième et troisième générations du hub SmartThings, ainsi que le hub Aeotec Smart Home. Tous les hubs continueront de prendre en charge les appareils Zigbee, Z-Wave et de réseau local, y compris le Wi-Fi et Ethernet, et seront mis à niveau sur le réseau pour permettre la prise en charge des appareils Wi-Fi, Ethernet et Thread-based Matter.

“Nous nous engageons à maintenir la prise en charge des protocoles existants tout en aidant l’industrie à passer à un avenir construit sur la matière”, a déclaré Mark Tekippe, vice-président des produits chez SmartThings et membre du conseil d’administration de la Connectivity Standards Alliance. “SmartThings a toujours fourni aux clients les options de connectivité les plus flexibles, notamment Zigbee et Z-Wave. L’ajout de la prise en charge de Matter and Thread garantit que SmartThings reste l’écosystème le plus polyvalent pour les consommateurs qui cherchent à construire ou à agrandir leurs maisons intelligentes.

Pour plus d’informations sur SmartThings, veuillez visiter www.smartthings.com.

À propos de SmartThings

SmartThings est la première technologie permettant une vie connectée et orientant l’avenir de l’IoT. Sa plate-forme ouverte prend déjà en charge des milliers d’appareils sur des centaines de marques et offre des possibilités infinies aux innovateurs et aux développeurs à la recherche d’une connectivité transparente dans un vaste écosystème IoT. L’entreprise s’engage à apporter des fonctionnalités intelligentes simples et fiables pour offrir des expériences unificatrices qui inspirent les gens à faire une différence dans leur vie quotidienne. Il y a actuellement des millions de personnes dans plus de 200 pays qui accèdent quotidiennement à la technologie SmartThings pour créer des automatisations et contrôler les facettes de leurs maisons intelligentes via l’application SmartThings et via une gamme de produits Samsung tels que des téléphones, des téléviseurs et des appareils numériques. SmartThings offre le nombre de protocoles le plus flexible, y compris la nouvelle norme IoT, Matter. Lancé en 2012, SmartThings a son siège social à Mountain View, en Californie, et est membre fondateur du conseil d’administration de Connectivity Standards Alliance, une organisation regroupant des centaines d’entreprises qui créent, maintiennent et fournissent des normes mondiales ouvertes pour l’IoT. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.smartthings.com.