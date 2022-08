Samsung Electronics lance la collection 2022 de nouveaux produits sur mesure qui améliorent l’expérience de la vie à la maison – Samsung Global Newsroom

Dotée de fonctionnalités intuitives, la nouvelle gamme Bespoke offre les performances ultimes pour la cuisine, la lessive et la maison avec des produits durables, intelligents et magnifiquement conçus.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle gamme de produits sur mesure en Europe qui mettra en valeur l’engagement continu de l’entreprise à devenir le principal fournisseur d’appareils électroménagers numériques durables, intelligents et magnifiquement conçus.

Composé de l’IA sur mesure™ gamme de blanchisserie, l’IA sur mesure™ Four et Bespoke Infinite Line, la nouvelle gamme entrera sur le marché européen dans les mois à venir.

« Samsung Electronics repousse constamment les limites pour créer des produits innovants qui contribuent à améliorer la vie des consommateurs en évoluant et en s’adaptant à leurs besoins », a déclaré Hyesoon Yang, vice-président exécutif et responsable de l’expérience client de l’activité Appareils numériques chez Samsung Electronics. “Avec cette nouvelle gamme Bespoke vient une variété de caractéristiques de conception respectueuses de l’environnement, intelligentes et sublimes qui permettent aux consommateurs d’élever leur style de vie.”

Solutions de blanchisserie durables avec l’IA sur mesure™ Machine à laver et sèche-linge

Samsung a annoncé le lancement d’une nouvelle IA sur mesure™ gamme de lessive, équipée de technologies éco-responsables révolutionnaires pour réduire la libération de microplastiques des vêtements, qui a été développée en partenariat avec la marque de vêtements de sport Patagonia. Disponible ce mois-ci, l’IA sur mesure™ La laveuse est livrée avec un cycle de lavage qui réduit les émissions de microplastiques des vêtements de 54 %1 en utilisant la technologie des filtres pour capturer ces particules de plastique nocives. La pollution des microplastiques dans nos océans et nos voies navigables est l’un des problèmes les plus urgents de notre monde, et Samsung est fier de jouer un rôle dans la résolution de ce problème.

Au-delà de la réduction des microplastiques, le Bespoke AI™ La laveuse est dotée de fonctionnalités encore plus respectueuses de l’environnement pour permettre aux utilisateurs de faire l’expérience de la durabilité au quotidien sans sacrifier les performances. En tant que laveuse éconergétique numéro un sur le marché,2 l’IA sur mesure™ La laveuse est équipée de la technologie exclusive AI Ecobubble de Samsung™ La technologie. L’utilisation d’eau froide au lieu d’eau chaude sans ajouter de temps de cycle supplémentaire permet aux utilisateurs d’économiser jusqu’à 70 %3 de la consommation d’énergie avec le mode d’énergie AI de SmartThings Energy. Il garantit également des normes élevées de propreté et d’hygiène pour les vêtements en permettant au détergent de pénétrer rapidement les tissus et d’éliminer la saleté. — même en eau froide.

De plus, l’IA sur mesure™ La laveuse est livrée avec des capteurs AI Wash qui mesurent le poids de la charge et le niveau de saleté pour garantir que la quantité optimale d’eau, de détergent et d’énergie est utilisée, minimisant ainsi les déchets.

De plus, SpaceMax™ La technologie permet à la machine d’utiliser un tambour plus grand sans augmenter ses dimensions externes, offrant aux consommateurs une grande capacité de 11 kilogrammes (capacité de 5,3 pieds cubes pour les modèles de lave-linge à chargement frontal américains) pour des charges plus importantes. L’IA sur mesure™ La conception avant plate unique de la laveuse et les diverses options de couleurs garantissent que l’appareil peut facilement se fondre dans n’importe quelle buanderie et adapter votre espace de lavage à vos goûts de conception comme bon vous semble.

Une expérience de cuisine saine et intelligente avec une IA sur mesure™ Four

Lancé en octobre sur les marchés européens, le Bespoke AI™ Le four est doté de fonctions intelligentes qui font de la cuisine une expérience saine — permettant aux utilisateurs de préparer des aliments qui sont à la fois bons pour les papilles et le corps.

La cuisson à la vapeur a longtemps été associée à une cuisine saine, et la nouvelle IA sur mesure™ Le four est doté de diverses fonctions de cuisson à la vapeur pour préparer des plats à la vapeur nutritifs et délicieux. La vapeur naturelle permet aux utilisateurs d’obtenir des saveurs plus croustillantes et plus délicates avec un intérieur moelleux et un extérieur croustillant, ce qui en fait le choix idéal pour de nombreux plats de cuisson. Pendant ce temps, la pleine vapeur du four4 La fonction aide les utilisateurs à cuire à la vapeur des légumes ou du poisson avec un minimum d’effort et à conserver davantage leur saveur naturelle et leurs nutriments. L’IA sur mesure™ Le four est également livré avec Dual Cook Steam, combinant les zones supérieure et inférieure avec la technologie de vapeur facile afin que les utilisateurs puissent économiser du temps et de l’énergie en cuisinant différents plats simultanément sur différents réglages. Lorsque vous avez terminé la préparation de vos repas, une fonction de nettoyage à la vapeur intégrée permet un nettoyage rapide.

L’IA sur mesure™ Le four possède également des fonctionnalités intelligentes qui améliorent encore l’expérience culinaire saine. Cuisine professionnelle IA5, 6 utilise la technologie de reconnaissance des aliments orientée image pour optimiser les paramètres de cuisson du four tout en surveillant les aliments pour éviter que les repas ne soient trop cuits. De plus, les utilisateurs peuvent rendre la cuisine plus interactive en créant et en partageant des vidéos accélérées avec leurs amis et leur famille sur les réseaux sociaux.

Ce four à ouverture tactile présente une conception de porte plate sans poignée, de sorte qu’il s’harmonise harmonieusement avec vos meubles de cuisine. Et d’une simple pression du doigt sur un bouton du panneau de commande, vous pouvez ouvrir la portesept doucement et sans effort. Le four est disponible dans une variété de couleurs et de finitions modernes8 y compris Clean Nay, Clean White et Satin Beige. Ainsi, vous pouvez améliorer l’apparence de votre maison en mélangeant et en assortissant des appareils sur mesure.

Ajoutant la connectivité dans le mix, l’IA sur mesure™ Le four se connecte également au service SmartThings Cooking pour fournir des recettes personnalisées9 et des plans de repas intelligents en comprenant les goûts, les régimes alimentaires et les stocks des utilisateurs dans leur réfrigérateur. De plus, SmartThings Cooking peut se synchroniser avec Samsung Health pour suivre les objectifs caloriques des utilisateurs et leur utilisation pour recommander des recettes. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, qui sera disponible en octobre de cette année, il est encore plus facile de compter vos calories et de cuisiner plus sainement.

La cuisine de rêve avec la magnifique ligne Infinite sur mesure

Samsung est fier d’annoncer le lancement de la ligne Bespoke Infinite, une suite complète d’appareils haut de gamme avec un accent initial sur la cuisine. Poursuivant le leadership en matière de conception de Bespoke, la ligne Bespoke Infinite incarne les valeurs de qualité exceptionnelle et d’expérience culinaire haut de gamme, créant un produit intemporel qui va au-delà du simple goût. Cette dernière évolution de la gamme d’appareils électroménagers de Samsung fera ses débuts mondiaux, y compris en Europe et aux États-Unis, en commençant par le lancement de la réfrigération 1 porte, qui se présente sous la forme d’un réfrigérateur, d’un congélateur et d’un réfrigérateur à vin,dix cette année.

D’un point de vue esthétique, Bespoke Infinite Line possède un design intemporel qui complète sans effort son environnement avec des lignes verticales, des matériaux exquis et des finitions sophistiquées. Le design Infinite présente une finition métallique très brillante dans une couleur intemporelle Greige avec un élégant cadre Iedge en cuivre doré. La gamme est fabriquée en aluminium durable, ce qui la rend résistante aux rayures et aux bosses et facile à nettoyer.

La gamme Bespoke Infinite Line illustre non seulement la classe dans son apparence, mais aussi sa fonctionnalité, rehaussant l’expérience de la cuisine avec ses caractéristiques haut de gamme. À l’intérieur des portes du réfrigérateur, Black Metal Cooling à l’intérieur retient le froid et aide à restaurer rapidement toute perte de chaleur, tandis que l’éclairage tunnel sur le cadre et les étagères projette de la lumière dans toutes les directions afin que vous puissiez voir dans tous les coins. Il est également livré avec une porte à ouverture automatique qui ouvre automatiquement la porte lorsque vous la touchez,11 émettant un son pour vous alerter lors de son ouverture. De plus, sans poignées qui dépassent et vous gênent, il a une apparence élégante et sans couture.

Les autres caractéristiques comprennent un pichet à remplissage automatique qui se remplit automatiquement d’eau purifiée lorsque vous le placez à l’intérieur du réfrigérateur. Grâce à son infuseur intégré, vous pouvez ajouter des fruits ou des herbes pour créer des boissons délicieusement aromatisées.12 En gardant les ingrédients et les restes au goût frais et exempts de contamination, la configuration Flex Pantry préserve les aliments en ajustant les températures optimisées en fonction du type d’aliments stockés.

Pour plus d’informations sur la façon dont Samsung étend sa portée mondiale et repousse les limites de ce qui est possible à la maison avec Bespoke, visitez samsung.com/bespoke-home ou Samsung.com.

1 Testé avec une charge de 2 kg de sweats à capuche 100 % polyester, en comparant le cycle Synthétiques sur le modèle Samsung conventionnel WW4000T et le cycle Moins de microfibres sur WW7000B. Les résultats peuvent être différents selon les vêtements et l’environnement. Testé par le laboratoire Ocean Wise Plastics.

2 Basé sur le taux d’économie d’énergie de 70 % avec le mode énergie AI et le lavage à froid avec Ecobubble. (À partir d’août 2022)

3 Testé conformément à la norme IEC 60456-2010 / Charge de lavage de 4 kg / Super Eco Wash froid (WF80F5E5U4W) par rapport au coton 40 °C sans Ecobubble (WF0702WKU). Les résultats individuels peuvent varier.

4 Uniquement disponible sur certains modèles.

5 Uniquement disponible sur certains modèles.

6 Un plat doit être placé au centre du four pour obtenir la meilleure reconnaissance. La précision de la reconnaissance peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles, telles que le type d’ingrédients, la propreté de la cavité et la luminosité de la lumière ambiante. Pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer au guide de l’utilisateur joint à l’emballage.

sept La porte ne s’ouvrira pas lorsque le bouton est touché si le nettoyage pyrolytique ou la sécurité enfant a été activé.

8 Les couleurs et les finitions disponibles différeront selon le modèle.

9 Disponible dans certaines langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, l’italien et l’espagnol.

dix Les dimensions de tous les modèles RR9000 sont de 595 x 1 855 x 688 mm (L x H x P).

11 La porte s’ouvre automatiquement d’environ 25 mm. Si vous n’ouvrez pas davantage la porte, elle se fermera automatiquement après 2 secondes (la fermeture automatique peut ne pas être possible dans certains environnements).

12 Pour produire de l’eau aromatisée, l’infuseur doit être rempli de vos fruits ou herbes préférés avant de l’utiliser.