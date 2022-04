Samsung Electronics lance la campagne #YouMake, mettant la personnalisation et la connectivité dans la vie de tous les jours – Samsung Global Newsroom

#YouMake offre de nouvelles façons d’aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs appareils en fonction de leurs besoins et de leur mode de vie

Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui la campagne #YouMake, une plateforme marketing mondiale qui permet aux consommateurs de prendre les devants en matière de personnalisation des appareils.

Il s’agit d’un projet, annoncé pour la première fois au CES 2022 plus tôt cette année, avec l’objectif ambitieux de permettre aux utilisateurs du monde entier de refléter l’évolution de leur mode de vie sur leurs appareils. Il étend la vision sur mesure de Samsung au-delà des appareils électroménagers et lui donne vie dans les smartphones et les appareils à grand écran de l’entreprise. La plateforme #YouMake offre un meilleur moyen de personnalisation et de connectivité grâce à un contrôle personnalisé activé par SmartThings1 Solutions IdO.

Pour lancer la campagne, Samsung a lancé le Page #VousCréez sur Samsung.com, présentant une gamme de produits qui peuvent être personnalisés pour s’adapter au style, à l’espace et à la routine quotidienne des utilisateurs. La liste des produits applicables va des smartphones, téléviseurs, réfrigérateurs aux appareils portables et plus encore, tels que le Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, le Galaxy Watch4 Bespoke Edition, les réfrigérateurs sur mesure, The Frame, The Freestyle et Samsung Smart Monitor M8. Le site Web propose également des couleurs exclusives à Samsung.com pour le Smart Monitor M8 et le Galaxy S22. Les utilisateurs peuvent concevoir chaque produit en fonction de leurs goûts uniques via le site Web, où ils peuvent enregistrer ou acheter leurs conceptions finies.

« Chez Samsung, nous travaillons vers un avenir où la technologie est transparente et centrée sur l’utilisateur. Un avenir où les expériences connectées rassemblent les gens et libèrent une nouvelle valeur dans nos vies et notre société », a déclaré Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et chef de la division Device eXperience (DX) de Samsung Electronic dans son discours d’ouverture du CES 2022. « Nous pensons que chacun devrait pouvoir personnaliser ses appareils et que les technologies de pointe devraient être plus connectées et intuitives. »

La campagne #YouMake sera déployée dans huit pays2 en mai avant de s’étendre à d’autres pays tout au long du second semestre de cette année. Dans le cadre de la campagne #YouMake, Samsung prévoit d’offrir des services et des avantages continus par le biais d’expériences virtuelles, d’événements de participation des clients et bien plus encore en utilisant les meilleures plateformes de métaverse.

1 Bien que la technologie, les fonctions et les caractéristiques disponibles puissent varier selon les pays, SmartThings est l’application centrale permettant de contrôler une large gamme d’appareils Samsung ainsi que ceux compatibles Samsung.

2 La campagne #YouMake débutera dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis et Corée du Sud.