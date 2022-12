Samsung Electronics lance des salles de rédaction en Suède et en Norvège – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement de Samsung Newsroom Suède et Samsung Newsroom Norvège, qui serviront de toutes premières sources d’information officielles de Samsung Electronics pour les médias locaux et les consommateurs de la région nordique.

Semblables à Samsung Global Newsroom, Samsung Newsroom Suède et Samsung Newsroom Norvège présenteront un large éventail de contenus, couvrant les dernières actualités, campagnes, actions RSE, produits et services et informations commerciales de l’entreprise. De plus, les lecteurs de Newsroom peuvent accéder à du contenu original créé spécifiquement pour leur pays d’origine dans leurs langues locales respectives, le suédois et le norvégien.

Depuis plus de 30 ans, Samsung fournit aux consommateurs suédois et norvégiens les meilleurs produits de qualité sur les appareils mobiles, les appareils électroménagers et les produits d’affichage. Ces deux lancements de salles de presse marquent les 43e et 44e sites de salles de presse lancés dans le monde.

Pour plus d’informations sur les activités de Samsung en Suède, rendez-vous sur news.samsung.com/se.

Pour plus d’informations sur les activités de Samsung en Norvège, rendez-vous sur news.samsung.com/no.