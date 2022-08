Samsung Electronics inaugure un nouveau complexe de R&D sur les semi-conducteurs à Giheung, en Corée – Samsung Global Newsroom

Investir 20 000 milliards de KRW d’ici 2028 pour construire une installation de recherche avancée

Samsung Electronics a inauguré aujourd’hui un nouveau complexe de recherche et développement sur les semi-conducteurs à Giheung, en Corée, dans le but d’étendre son leadership dans la technologie de pointe des semi-conducteurs.

Samsung Electronics prévoit d’investir environ 20 billions de KRW d’ici 2028 pour le complexe dans une zone couvrant environ 109 000 mètres carrés au sein de son campus de Giheung. La nouvelle installation mènera des recherches avancées sur les dispositifs et processus de nouvelle génération pour les semi-conducteurs de mémoire et de système, ainsi que le développement de nouvelles technologies innovantes basées sur une feuille de route à long terme.

La cérémonie d’inauguration des travaux d’aujourd’hui a réuni le vice-président de Samsung Electronics Jay Y. Lee, le président et chef de la direction Kye Hyun Kyung, le président de Memory Business Jung-Bae Lee, le président de Foundry Business Siyoung Choi et le président de S.LSI Business Yong-In. Park, avec plus de 100 employés.

« Notre nouveau complexe de R&D ultramoderne deviendra une plaque tournante pour l’innovation où les meilleurs talents de recherche du monde entier pourront venir et grandir ensemble », a déclaré le président Kye Hyun Kyung, qui dirige également la division Device Solutions (DS). . “Nous espérons que ce nouveau départ jettera les bases d’une croissance durable de notre activité de semi-conducteurs.”

Avec la création de la nouvelle installation de R&D, Samsung Electronics cherche à surmonter les limites de la mise à l’échelle des semi-conducteurs et à consolider son avantage concurrentiel dans la technologie des semi-conducteurs.

Le campus Giheung de Samsung Electronics, situé au sud de Séoul, près du campus Hwaseong de la division DS, est le berceau de la première DRAM 64 Mo au monde en 1992, marquant le début du leadership de l’entreprise en matière de semi-conducteurs.

La nouvelle installation de R&D de Giheung, ainsi que la ligne de R&D à Hwaseong et le plus grand complexe de production de semi-conducteurs au monde à Pyeongtaek, devraient également accroître la synergie entre les trois principaux complexes de semi-conducteurs de Samsung dans la zone métropolitaine.

Après la cérémonie, le vice-président Jay Y. Lee s’est rendu sur le campus de Hwaseong pour rencontrer des employés de la division DS, où ils ont discuté des moyens de promouvoir l’innovation au sein de l’entreprise. Lors d’une réunion séparée avec des dirigeants de la division DS, les discussions ont porté sur les problèmes actuels de l’industrie mondiale des semi-conducteurs, les progrès de la R&D sur la technologie des semi-conducteurs de nouvelle génération et les moyens de sécuriser la technologie pour étendre le leadership des semi-conducteurs.