Samsung Electronics fournit au HCR 1000 Galaxy Tabs pour l’éducation des jeunes réfugiés au Kenya – Samsung Global Newsroom

Compte tenu de la pandémie mondiale en cours, les jeunes du monde entier doivent s’adapter à la nouvelle norme de l’apprentissage numérique et à distance, mais pour les jeunes réfugiés, obtenir les outils nécessaires pour étudier est plus difficile que pour les autres.

Afin de fournir aux jeunes réfugiés touchés de meilleures expériences d’apprentissage, Samsung Electronics a fait don de 1000 appareils Galaxy Tab au HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui seront livrés dans 15 sites, y compris des écoles et des centres communautaires dans les camps de réfugiés de Dadaab et Kakuma au Kenya.

Fournir une éducation de qualité pour tous

Les camps de réfugiés de Kakuma et de Dadaab sont deux des plus anciens du monde et, en janvier de cette année, accueillaient environ 380 000 réfugiés. On estime que 40%, soit environ 160 000, des personnes vivant dans les camps sont des enfants d’âge scolaire.

Cependant, même si les écoles de ces camps de réfugiés ont rouvert en janvier de cette année après neuf mois de verrouillage en raison du COVID-19, il reste difficile pour les étudiants réfugiés d’avoir accès à la papeterie, aux manuels et à d’autres nécessités d’apprentissage – un problème qui prévaut même après la réouverture des écoles.

Grâce aux Galaxy Tabs, le taux de distribution des tablettes par étudiant réfugié sera amélioré dans ces camps, et les étudiants réfugiés pourront utiliser les appareils pour participer aux cours de l’école et se connecter à un matériel d’apprentissage numérique complet.

Le HCR prévoit d’utiliser ces Galaxy Tabs dans son programme Instant Network Schools, une initiative visant à fournir des aides à l’apprentissage numérique aux jeunes réfugiés.

«La contribution de Samsung est une bonne pratique de la manière dont une entreprise mondiale peut aider les personnes les plus vulnérables à accéder à l’éducation grâce à sa technologie. Le HCR Corée se réjouit de développer un partenariat avec Samsung Electronics dès maintenant », a noté James Lynch, Représentant du HCR Corée.

Ensemble pour demain: habiliter les gens

«Il est important pour nous de soutenir les jeunes dans les camps de réfugiés, qui sont considérés comme l’un des groupes les plus vulnérables à être durement touché par le COVID-19, afin qu’ils puissent poursuivre leurs études», a noté Won Kyong Kim, exécutif Vice-président et responsable du Corporate Sustainability Center de Samsung. «Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité pour tous les jeunes est essentiel pour un avenir durable pour tous.»

Avec sa vision de «Ensemble pour demain! Enabling People », Samsung a été et continuera à mener des activités de contribution sociale axées sur l’éducation des jeunes et la croissance pour leur développement durable, notamment Samsung Junior SW Academy, Samsung SW Academy for Youth, Samsung DreamClass, Samsung Smart School, etc.