Samsung Electronics fournira des solutions de réseau privé 5G aux secteurs public et privé coréens – Samsung Global Newsroom

Samsung alimente la 5G privée coréenne, en créant des réseaux dédiés pour les opérateurs non télécoms dans divers secteurs afin de générer des cas d’utilisation de nouvelle génération

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que la société avait été sélectionnée pour fournir une sélection variée de ses solutions 5G à cinq agences gouvernementales et institutions privées en Corée. Ce projet fait partie de l’initiative gouvernementale visant à faire progresser l’écosystème 5G privé du pays, permettant aux opérateurs non télécoms de construire et d’exploiter des réseaux 5G utilisant 4,7 GHz et 28 GHz, qui sont des bandes de fréquences dédiées aux réseaux 5G privés en Corée.

« Les réseaux 5G privés permettront des changements progressifs dans tous les secteurs verticaux de l’industrie. Des applications telles que les jumeaux numériques, les véhicules autonomes, l’IA et la RA ne sont qu’un aperçu de la pléthore de cas d’utilisation que la 5G de Samsung peut donner vie », a déclaré Yong Chang, vice-président des ventes et du marketing mondiaux, Networks Business chez Samsung Electronics. « Samsung comprend les besoins uniques des entreprises et est capable de fournir des expériences réseau optimisées. Nous sommes ravis de contribuer au développement de l’écosystème 5G privé en Corée. »

Samsung fournira ses solutions avancées de réseau privé 5G à un éventail d’entités des secteurs public et privé, notamment l’énergie, la sécurité, la gestion des ressources en eau, les services médicaux et l’enseignement médical.

Dans le secteur public, Samsung collaborera avec trois grandes agences gouvernementales pour les aider à garantir la sécurité et l’efficacité sur le lieu de travail en appliquant des solutions de connectivité intelligentes basées sur l’IA :

Société coréenne d’énergie électrique, le plus grand service public d’électricité de Corée, prévoit de déployer des technologies de réseau intelligent et de créer des jumeaux numériques pour améliorer la sécurité et l’efficacité sur le lieu de travail. Une technologie de jumeau numérique est une réplique virtuelle d’une sous-station électrique et facilitera la surveillance et l’inspection à distance de l’ensemble des locaux. Cela permet non seulement d’économiser du temps et des ressources consacrés aux inspections réelles du site, mais permet également une surveillance en temps réel de l’environnement de travail sûr des employés. Les caméras portables alimentées par la 5G et les robots autonomes renforceront également les capacités de contrôle et de surveillance sur divers sites.

Société coréenne du complexe industriel, une agence gouvernementale qui gère et soutient des complexes industriels, déploiera une plateforme de sécurité numérique pilotée par la 5G sur différents chantiers. Samsung les aidera à construire un système de surveillance intelligent robuste basé sur l’IA pour la détection des risques d’incendie et de tout autre risque de sécurité ou urgence en temps réel.

Société coréenne des ressources en eau, une agence gouvernementale pour la gestion globale des ressources en eau, construira des jumeaux numériques – des modèles virtuels de bassins fluviaux du monde réel – pour visualiser avec précision le débit d’eau et prévoir les risques liés à l’eau tels que les dommages causés par les inondations. En outre, les jumeaux numériques des usines de purification d’eau fourniront des simulations précises basées sur l’IA du processus de purification de l’eau, améliorant la précision de la gestion de l’eau et les capacités prédictives.

Dans le secteur privé, Samsung travaillera également avec deux des hôpitaux les plus grands et les plus technologiquement avancés de Corée, pour mettre en œuvre des services médicaux améliorés et des cas d’utilisation immersifs, transformant le secteur de la santé :

Hôpital Mokdong de l’Université Ewha Womans introduira des services médicaux intelligents, tels qu’un rendu 3D de tomodensitométrie (TDM), une reconstruction rapide d’images médicales et une collaboration chirurgicale longue distance en temps réel utilisant l’interaction virtuelle.

Centre médical Samsung tirera parti de la 5G pour améliorer son programme de formation médicale. Certains exemples incluront la formation à distance à l’aide de lunettes AR, la simulation virtuelle de conditions chirurgicales en direct et la diffusion en direct d’enregistrements à 360 degrés d’une opération chirurgicale.

Pour l’expansion du réseau 5G privé en Corée, Samsung fournira ses solutions avancées de réseau privé 5G, notamment Compact Macro, Compact Core et des radios prenant en charge les bandes 4,7 GHz et 28 GHz. Ce nouveau projet fait suite au récent déploiement par Samsung du premier réseau 5G privé de Corée au nouveau siège social de Naver.

Les radios 5G privées de Samsung sont capables de fournir des performances de liaison montante améliorées avec une fonction de liaison montante optimisée, ce qui peut augmenter le taux de téléchargements sur le réseau jusqu’à 40 %. Cette dernière fonctionnalité est conçue pour aider les entreprises à télécharger simultanément de grandes quantités de données sur de nombreux appareils, ce qui est requis dans de nombreux réseaux privés.

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché, du RAN et du Core entièrement virtualisés aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.