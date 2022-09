Samsung Electronics fait appel pour soutenir les efforts de connectivité 5G de Comcast – Samsung Global Newsroom

Les solutions 5G RAN de Samsung offrent à Comcast de nouvelles façons d’offrir une expérience de connectivité transparente où et quand les clients Xfinity Mobile et Comcast Business Mobile en ont le plus besoin

Samsung Electronics et Comcast (Nasdaq : CMCSA) ont annoncé aujourd’hui que Comcast travaillait avec Samsung pour fournir des solutions de réseau d’accès radio (RAN) 5G qui peuvent être utilisées pour améliorer la connectivité 5G pour les clients Xfinity Mobile et Comcast Business Mobile dans les zones de service de Comcast. Samsung fournira des solutions 5G RAN pour les efforts de Comcast visant à fournir un accès 5G aux clients particuliers et professionnels aux États-Unis en utilisant le service radio à large bande des citoyens (CBRS) et le spectre de 600 MHz.

Les produits Samsung 5G RAN à fournir comprennent des radios pour CBRS et 600 MHz, des unités de bande de base et une petite cellule 5G CBRS Strand nouvellement développée qui peut être déployée sur les lignes de câbles aériens de Comcast (c’est-à-dire brin). En utilisant le nouveau produit compact et léger à petites cellules, les câblo-opérateurs comme Comcast peuvent fournir plus facilement et à moindre coût une connectivité cellulaire 5G en tirant parti de leur infrastructure DOCSIS existante sans avoir à construire ou à acquérir des sites cellulaires supplémentaires.

“Notre approche à faible capitalisation pour fournir une connectivité 5G améliorée dans les zones de service où nous avons une forte concentration de trafic et d’infrastructures câblées est intelligente pour notre entreprise et encore meilleure pour les clients qui bénéficieront d’une couverture plus large et de vitesses et de prix de pointe”, a déclaré Tom Nagel, SVP de la stratégie sans fil chez Comcast. “Le partenariat avec Samsung et l’exploitation de son leadership dans l’innovation des réseaux 5G nous aideront à fournir de manière transparente plus d’applications et de services de nouvelle génération à nos clients mobiles grand public et professionnels.”

« Nous sommes ravis de collaborer avec Comcast dans son parcours pour offrir les expériences 5G les plus améliorées disponibles à ses clients », a déclaré Mark Louison, vice-président exécutif et responsable des activités réseaux chez Samsung Electronics America. «Avec ce partenariat, Samsung continue de s’appuyer sur son leadership en matière de technologie sans fil dans les déploiements commerciaux de la 5G. Nous sommes impatients d’aider Comcast à atteindre ses objectifs en fournissant les meilleurs services mobiles 5G de leur catégorie à leurs clients Xfinity Mobile et Comcast Business.

Alors que la demande d’accès Internet fiable à l’intérieur et à l’extérieur de la maison et du bureau augmente rapidement, le spectre moyenne bande (CBRS) et basse bande (600 MHz) de Comcast permet à l’entreprise de compléter son réseau Wi-Fi Xfinity existant et son partenariat de réseau cellulaire avec une connexion 5G supplémentaire. couverture dans certaines zones à fort trafic au sein de ses zones de service. Comcast et Samsung mènent des essais sur le terrain de leur nouvelle solution de réseau 5G et étendent actuellement ces essais pour inclure les tests des employés de Comcast.

Les services Xfinity Mobile et Comcast Business Mobile sont conçus pour la façon dont les gens utilisent le mobile aujourd’hui, avec Internet au cœur de l’expérience. Les appels et les SMS sont gratuits, et les clients peuvent profiter de la liberté de payer à la pièce à 15 USD pour 1 Go, 30 USD pour 3 Go ou 60 USD pour 10 Go, ou en illimité à 45 USD pour une ligne ou 30 USD/ligne pour deux à quatre lignes. — certains des prix les plus compétitifs du marché. Les clients peuvent basculer entre les options de paiement à tout moment pour n’importe quelle ligne de leur compte. Pour plus de détails sur les prix et la disponibilité, veuillez visiter Xfinity Mobile ou Comcast Business Mobile.

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader du marché allant du RAN et Core aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.

À propos de Comcast Corporation

Comcast Corporation (Nasdaq : CMCSA) est une société mondiale de médias et de technologie qui connecte les gens aux moments qui comptent. Nous nous concentrons principalement sur la connectivité, l’agrégation et le streaming avec 57 millions de relations clients aux États-Unis et en Europe. Nous fournissons le haut débit, le sans fil et la vidéo via nos marques Xfinity, Comcast Business et Sky ; créer, distribuer et diffuser des divertissements, des sports et des actualités de premier plan via Universal Filmed Entertainment Group, Universal Studio Group, Sky Studios, les réseaux de diffusion NBC et Telemundo, plusieurs réseaux câblés, Peacock, NBCUniversal News Group, NBC Sports, Sky News et Sky Sports ; et offrez des expériences mémorables dans Universal Parks and Resorts aux États-Unis et en Asie. Visitez www.comcastcorporation.com pour plus d’informations.