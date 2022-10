Samsung Electronics explore l’avenir de la recherche sur l’IA – Samsung Global Newsroom

Sous les thèmes “Shaping the Future with AI and Semiconductor” et “Scaling AI for the Real World”, des experts renommés partageront les dernières réalisations de la recherche sur l’IA

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui qu’il accueillera le Samsung AI Forum 2022 du 8 au 9 novembre.

Le Samsung AI Forum, qui en est à sa sixième année, est un lieu d’échange d’avancées technologiques avec des universitaires et des experts en IA de renommée mondiale, en partageant les dernières réalisations de la recherche en IA et en explorant les orientations futures de la recherche.

Le forum de cette année se tiendra en personne pour la première fois en trois ans et sera également diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Samsung Electronics.

Les personnes intéressées par l’événement peuvent s’inscrire pour participer au forum du 18 octobre au jour de l’événement sur le site Web du Samsung AI Forum. Les participants inscrits pourront recevoir un programme détaillé du programme et soumettre des questions en ligne.

Premier jour : Façonner l’avenir avec l’IA et les semi-conducteurs

Le premier jour sera organisé par le Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) sous le thème “Façonner l’avenir avec l’IA et les semi-conducteurs”. Les participants discuteront de l’état actuel et de l’orientation de la recherche sur l’IA qui mènera l’avenir des innovations dans d’autres domaines, notamment les semi-conducteurs et les matériaux.

Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et chef de la division Device eXperience (DX) chez Samsung Electronics, ouvrira le forum en prononçant les remarques d’ouverture, suivies d’un discours d’ouverture du professeur Yoshua Bengio de l’Université de Montréal, Canada. Par la suite, des sessions technologiques, telles que « l’IA pour l’innovation en R&D », « les avancées récentes des algorithmes d’IA » et « le calcul à grande échelle pour l’IA et le HPC » auront lieu.

Lors de chaque session technologique, des experts renommés en IA et les leaders de la recherche en IA du SAIT seront sur scène pour partager leurs découvertes. Minjoon Seo, professeur au KAIST, et Hyunoh Song, professeur à l’Université nationale de Séoul, présenteront les dernières réalisations de la recherche sur les algorithmes d’IA, et l’ancien boursier IBM et Intel Alan Gara, qui est l’un des principaux chercheurs sur les supercalculateurs, fera une présentation sur l’évolution de l’informatique et l’avenir de l’IA. Les responsables de la recherche sur l’IA au SAIT, dont Changkyu Choi, vice-président exécutif et directeur du centre de recherche sur l’IA du SAIT, partageront le statut et la vision de la recherche de Samsung sur l’IA.

“Le forum sur l’IA de cette année sera préparé pour être un lieu de discussion sur l’orientation de la recherche sur l’IA pour créer un avenir meilleur en appliquant la technologie de l’IA à divers domaines, en particulier les semi-conducteurs, à l’avenir.” a déclaré Gyo-Young Jin, président et chef de SAIT ainsi que coprésident du Samsung AI Forum.

Les prix Samsung AI Researcher of the Year, qui ont été créés pour découvrir d’excellents chercheurs émergents dans le domaine de l’IA, seront également présentés lors du forum. De plus, divers programmes, y compris des présentations d’affiches d’excellents articles de recherche, l’introduction du SAIT, une exposition de ses projets de recherche et un événement de réseautage pour les chercheurs et les étudiants dans le domaine de l’IA seront organisés pour accélérer la recherche active en IA.

Deuxième jour : Adapter l’IA au monde réel

La deuxième journée du forum sera organisée par Samsung Research sous le thème “Scaling AI for the Real World”. Les participants partageront l’orientation des futures avancées technologiques de l’IA qui auront un impact important sur nos vies, telles que l’IA à grande échelle, la technologie numérique humaine et robotique, qui sont les derniers sujets tendance.

Sebastian Seung, président et responsable de Samsung Research, commencera par un mot de bienvenue et un discours d’ouverture sur “l’approche évolutive des algorithmes d’apprentissage inspirés par le cerveau”.

Daniel Lee, vice-président exécutif et responsable du Global AI Center de Samsung Research, fera une présentation sur l’état actuel de la recherche sur l’IA de Samsung Research, qui sera suivie de conférences invitées par des experts en IA, y compris les responsables des instituts de recherche mondiaux.

Terrence Sejnowski, professeur à l’Université de Californie — San Diego et fondateur de NeurIPS (The Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems), l’une des conférences internationales les plus prestigieuses sur l’IA, s’exprimera sur la question de savoir si les grands modèles de langage sont intelligents, et le Dr Johannes Gehrke, responsable du Microsoft Research Lab, expliquera la technologie de base de l’IA hyperscale et les orientations de recherche de l’IA de nouvelle génération de Microsoft.

Ensuite, Dieter Fox, directeur principal de la recherche robotique chez NVIDIA, fera une présentation sur la technologie robotique qui contrôle des objets sans modèle explicite et Seungwon Hwang, professeur à l’Université nationale de Séoul, partagera ses connaissances sur la technologie robuste de traitement du langage naturel.

De plus, Daniel Lee animera la table ronde sur les dernières tendances de l’IA et les perspectives d’avenir avec d’autres conférenciers. Il y aura également des temps alloués pour la présentation et la démonstration du dernier état de la recherche par les chercheurs du centre de recherche sur l’IA de Samsung Research.

« Le Samsung AI Forum de cette année sera un lieu où les participants pourront mieux comprendre les diverses recherches sur l’IA actuellement en cours en termes de “mise à l’échelle de l’IA pour le monde réel” afin d’augmenter la valeur de nos vies », a déclaré le Dr Sebastian Seung, président et chef de Recherche Samsung. “Nous espérons que de nombreuses personnes intéressées par le domaine de l’IA participeront au forum de cette année, qui se tiendra à la fois en ligne et en personne.”