L’initiative promeut la valorisation des vieux appareils électroniques en tant que solution créative pour lutter contre les déchets électroniques et offre des avantages aux consommateurs dans la vie quotidienne

Samsung Electronics a annoncé l’extension de son programme Galaxy Upcycling avec Galaxy Upcycling at Home, une initiative qui donne une nouvelle vie aux anciens smartphones Galaxy en les convertissant en une variété d’appareils IoT (Internet of Things) via une simple mise à jour logicielle. Samsung a mis en œuvre le service bêta pour Galaxy Upcycling at Home aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée1 aujourd’hui. Avec Galaxy Upcycling à la maison, les utilisateurs peuvent facilement transformer leurs anciens appareils Galaxy2 dans des appareils intelligents pour la maison comme un moniteur de garde d’enfants, une solution de soins pour animaux de compagnie et d’autres outils qui répondent aux besoins de chacun.

Faites de n’importe quelle maison une maison intelligente

Le programme Galaxy Upcycling at Home offre des fonctionnalités améliorées de contrôle du son et de la lumière, en réutilisant les capteurs intégrés. Les utilisateurs peuvent transformer leurs anciens appareils via SmartThings Labs, une fonctionnalité du SmartThings app.

En utilisant une solution d’intelligence artificielle (IA) améliorée, les appareils Galaxy peuvent distinguer plus précisément les sons dans l’environnement quotidien, et les utilisateurs peuvent choisir de sauvegarder certains enregistrements sonores. Par exemple, si l’appareil détecte des sons tels qu’un bébé qui pleure, des aboiements de chien, des miaulements de chat ou un coup, il enverra une alerte directement sur le smartphone de l’utilisateur et l’utilisateur pourra écouter le son enregistré.

Les appareils peuvent également être utilisés comme capteur de lumière pour mesurer le niveau de luminosité de la pièce. Les utilisateurs peuvent facilement configurer l’appareil pour allumer automatiquement les lumières ou le téléviseur via SmartThings si la pièce devient plus sombre que la norme de lumière prédéfinie.

Pour qu’un appareil détecte en permanence le son et la lumière, il doit fonctionner activement pendant de longues périodes. Pour cette raison, Samsung a équipé la mise à niveau Galaxy Upcycling at Home de solutions d’optimisation de la batterie pour minimiser l’utilisation de la batterie. Les appareils pourront également se connecter sans effort à SmartThings, ce qui leur permettra d’interagir avec d’innombrables autres appareils IoT dans l’écosystème SmartThings.

«Les appareils pour la maison intelligente sont une tendance à la croissance rapide pour l’électronique grand public, et nous pensons que les appareils Galaxy actuellement non utilisés peuvent jouer un rôle important dans la transformation de chaque maison en une maison intelligente», a déclaré Jaeyeon Jung, vice-président et chef de l’équipe SmartThings , Entreprise de communications mobiles chez Samsung Electronics. «Le programme transforme les appareils Galaxy en appareils SmartThings et démontre la puissance de notre plate-forme IoT intelligente pour élargir les possibilités de ce que les utilisateurs peuvent faire avec leurs anciens téléphones. Grâce à Galaxy Upcycling at Home, les utilisateurs auront accès à l’ensemble de l’écosystème SmartThings, ce qui leur permettra d’explorer des mises à jour et des fonctionnalités plus larges sans avoir à acheter un nouvel appareil. »

Façonner un avenir durable avec une technologie réutilisée

«Nous avons créé Galaxy Upcycling at Home pour permettre à davantage de personnes de réutiliser leurs anciens appareils dans des outils utiles, permettant à Samsung et à nos utilisateurs d’être conscients de l’impact que nous avons sur l’environnement», a déclaré Sung-Koo Kim, vice-président de la gestion du développement durable Bureau, entreprise de communications mobiles chez Samsung Electronics. «Nous repensons la façon dont nous utilisons les ressources existantes, et nous pensons que la clé de l’upcycling est de permettre des solutions qui transforment l’ancienne technologie en quelque chose de nouveau en ajoutant de la valeur. Nous nous engageons à intégrer des pratiques durables dans notre vie quotidienne et, grâce à Galaxy Upcycling at Home, les utilisateurs peuvent participer à notre voyage vers un avenir plus durable. »

Cette solution innovante fait partie de l’engagement continu de Samsung à soutenir le Programme de développement durable à l’horizon 2030, un plan d’action mondial permettant au monde de réaliser un avenir plus durable et plus prospère pour tous d’ici 2030 à travers 17 objectifs de développement durable. Galaxy Upcycling at Home se concentre spécifiquement sur l’objectif 12 – Consommation et production responsables – en réduisant les déchets et en promouvant des pratiques de production et des comportements de consommation plus durables.

Aujourd’hui, Galaxy Upcycling at Home propose un large éventail de nouvelles solutions qui facilitent un peu la vie quotidienne tout en promouvant des habitudes plus durables qui profitent à la planète. En offrant aux consommateurs un moyen de recycler leurs produits avec de nouvelles fonctionnalités et des objectifs alternatifs, Samsung contribue à prolonger le cycle de vie de ses produits tout en évitant à ses utilisateurs de contribuer aux déchets électroniques mondiaux.

Samsung intègre la durabilité environnementale dans tout ce que nous faisons. Cela implique de prendre des mesures spécifiques à chaque étape du cycle de vie du produit pour aider la transition mondiale vers une économie circulaire qui utilise davantage des matériaux durables, prolonge la longévité des produits et réutilise les ressources. À travers des programmes comme Galaxy Upcycling, Samsung entend proposer des technologies innovantes qui remodèlent les expériences des consommateurs tout en leur donnant les moyens de jouer un rôle dans des pratiques durables.

1 La disponibilité peut varier selon le transporteur.

2 La fonction Galaxy Upcycling at Home est disponible sur toutes les séries S, Note et Z publiées à partir de 2018 (S9, Note9 ou version ultérieure) exécutant Android 9 et supérieur. Plus d’appareils seront pris en charge à l’avenir.