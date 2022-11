Samsung Electronics étend la prise en charge de la radio 5G pour NTT DOCOMO – Samsung Global Newsroom

Samsung propose une gamme de radios 5G conformes à l’O-RAN couvrant un ensemble complet de spectres 5G de NTT DOCOMO – 3,4 GHz, 3,7 GHz, 4,5 GHz et 28 GHz

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que la société fournit une variété de radios 5G pour prendre en charge l’expansion du réseau d’accès radio ouvert (Open RAN) de NTT DOCOMO. Samsung fournira désormais une gamme de radios 5G compatibles Open RAN couvrant toutes les bandes de spectre Time Division Duplex (TDD) détenues par l’opérateur.

Cela s’appuie sur les deux sociétés Accord 5G annoncé précédemment en mars 2021, dans lequel NTT DOCOMO a sélectionné Samsung comme fournisseur de solutions réseau 5G. Samsung ajoute maintenant de nouvelles radios — y compris 3,7 GHz, 4,5 GHz et 28 GHz — à sa prise en charge radio 3,4 GHz existante pour NTT DOCOMO.

Ce portefeuille élargi de Samsung permettra à NTT DOCOMO de tirer parti de sa large gamme de fréquences à travers le Japon pour construire un réseau 5G polyvalent afin de diversifier ses services offerts aux consommateurs et aux entreprises. Les sociétés ont également testé l’interopérabilité de ces nouvelles radios avec les bandes de base de divers fournisseurs dans l’environnement de réseau commercial de NTT DOCOMO.

“Nous collaborons avec Samsung depuis le début de la 5G et à travers notre expansion Open RAN, et nous sommes ravis de continuer à étendre notre champ de vision ensemble”, a déclaré Masafumi Masuda, vice-président et directeur général du département de développement du réseau d’accès radio chez NTT DOCOMO. « En renforçant notre leadership mondial, nous continuerons à créer une dynamique autour de notre innovation Open RAN et à fournir des réseaux hautement évolutifs et flexibles pour répondre rapidement aux demandes changeantes de nos clients.

« Le Japon abrite l’une des zones les plus densément peuplées au monde avec de nombreux gratte-ciel et des infrastructures complexes. Le portefeuille de radios 5G de pointe de Samsung répond aux exigences des solutions à faible encombrement et poids léger, tout en garantissant une qualité de service fiable », a déclaré Satoshi Iwao, vice-président et chef de la division réseau chez Samsung Electronics Japan. “Alors que NTT DOCOMO continue d’accélérer son innovation Open RAN, nous sommes impatients de travailler ensemble pour offrir une expérience plus riche aux consommateurs et générer de nouvelles opportunités commerciales.”

Avec l’annonce d’aujourd’hui, Samsung présente pour la première fois sa nouvelle unité radio 28 GHz (RU) — en tant que nouvel ajout à son portefeuille de solutions d’ondes millimétriques de premier plan. Cette RU, qui pèse moins de 4,5 kg (~ 10 lb), présente un facteur de forme léger et compact avec une très faible consommation d’énergie, permettant des déploiements flexibles dans divers scénarios. De plus, les radios 3,4 GHz, 3,7 GHz et 4,5 GHz de Samsung sont également compatibles Open RAN et conçues pour offrir des performances et une fiabilité élevées.

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché, du RAN et du Core virtualisés aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.

À propos de NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, premier opérateur mobile au Japon avec plus de 85 millions d’abonnements, est l’un des principaux contributeurs mondiaux aux technologies de réseau mobile 3G, 4G et 5G. Au-delà des services de communication de base, DOCOMO défie de nouvelles frontières en collaboration avec un nombre croissant d’entités (partenaires “+d”), créant des services à valeur ajoutée passionnants et pratiques qui changent la façon dont les gens vivent et travaillent. Dans le cadre d’un plan à moyen terme vers 2020 et au-delà, DOCOMO est le pionnier d’un réseau 5G de pointe pour faciliter des services innovants qui étonneront et inspireront les clients au-delà de leurs attentes. https://www.docomo.ne.jp/english/.