Samsung Electronics et Red Hat annoncent une collaboration dans le domaine des logiciels de mémoire de nouvelle génération – Samsung Global Newsroom

Collaboration à grande échelle dans la technologie logicielle de mémoire de nouvelle génération visant à obtenir une prise en charge complète sur l’ensemble du système d’exploitation Red Hat Enterprise Linux

Développement et vérification de solutions logicielles dans le nouveau “Samsung Memory Research Cloud” pour aider à configurer des combinaisons matérielles et logicielles optimales dans les environnements de serveur

Samsung Electronics, le leader mondial des technologies de mémoire avancées, et Red Hat, Inc., le premier fournisseur mondial de solutions open source, ont annoncé aujourd’hui une large collaboration sur les technologies logicielles pour les solutions de mémoire de nouvelle génération. Le partenariat se concentrera sur le développement et la validation de logiciels open source pour les produits de mémoire et de stockage existants et émergents, y compris les SSD NVMe ; mémoire CXL ; mémoire/stockage de calcul (HBM-PIM, Smart SSD) et fabrics — dans la construction d’un vaste écosystème pour le matériel et les logiciels de mémoire étroitement intégrés.

La croissance exponentielle des données générée par l’IA, la RA et le métaverse qui approche à grands pas apporte des changements perturbateurs aux conceptions de mémoire, nécessitant des technologies logicielles plus sophistiquées qui se connectent mieux aux dernières avancées matérielles.

“Samsung et Red Hat feront un effort concerté pour définir et standardiser les solutions logicielles de mémoire qui englobent l’évolution du matériel de serveur et de mémoire, tout en créant un écosystème de mémoire plus robuste”, a déclaré Yongcheol Bae, vice-président exécutif et chef de l’équipe d’ingénierie des applications de mémoire chez Samsung Electronique. “Nous inviterons des partenaires de toute l’industrie informatique à se joindre à nous pour développer l’écosystème de mémoire logiciel-matériel afin de créer une plus grande valeur client.”

“Dans l’ère à venir centrée sur les données, l’intégration d’architectures matérielles et logicielles centrées sur la mémoire deviendra de plus en plus essentielle, et à cette fin, Red Hat est heureux de participer à l’entreprise commune avec Samsung”, a ajouté Marjet Andriesse, Senior Vice President. et responsable de Red Hat Asie-Pacifique.

Ce nouveau partenariat marque la première fois que Samsung s’associe à une société de logiciels open source pour favoriser les engagements sur le marché informatique. Dans le prolongement de cette collaboration stratégique, Samsung lancera le Samsung Memory Research Cloud (SMRC), où les deux sociétés développeront et vérifieront des solutions logicielles sur divers environnements de serveur.

Servant de centre de collaboration ouvert, le SMRC permettra aux clients et partenaires d’évaluer de nouveaux produits logiciels en configurant des combinaisons optimales avec du matériel de mémoire.

Les entreprises participeront également à des communautés open source telles que la Linux Foundation, afin de s’assurer que leur technologie logicielle est entièrement prise en charge dans Red Hat Enterprise Linux et avec d’autres piles logicielles open source.

Samsung prévoit d’ouvrir sa plate-forme SMRC au second semestre de cette année et s’attend à ce qu’elle agisse comme un catalyseur continu de l’innovation dans les futurs systèmes informatiques.