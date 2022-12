Samsung Electronics et NAVER s’associent pour développer des solutions de semi-conducteurs optimisées pour l’IA à grande échelle – Samsung Global Newsroom

Les deux sociétés ont l’intention de combiner leurs prouesses en matière de conception et de fabrication de semi-conducteurs avec des capacités d’IA éprouvées afin de maximiser la vitesse et l’efficacité énergétique des modèles d’IA à grande échelle.

Samsung Electronics, le leader mondial des technologies de mémoire avancées, et NAVER Corporation, une société Internet mondiale dotée d’une technologie d’IA de pointe, ont annoncé aujourd’hui une collaboration de grande envergure pour développer des solutions de semi-conducteurs adaptées aux modèles d’intelligence artificielle (IA) à grande échelle. Tirant parti des technologies de mémoire de nouvelle génération de Samsung telles que le stockage informatique, le traitement en mémoire (PIM) et le traitement en mémoire proche (PNM), ainsi que Compute Express Link (CXL), les entreprises ont l’intention de mettre en commun leurs ressources matérielles et logicielles pour accélérer considérablement la gestion des charges de travail massives de l’IA.

Les avancées récentes de l’IA à grande échelle ont entraîné une croissance exponentielle des volumes de données à traiter. Cependant, les limites de performances et d’efficacité des systèmes informatiques actuels posent des défis importants pour répondre à ces lourdes exigences de calcul, alimentant le besoin de nouvelles solutions de semi-conducteurs optimisées pour l’IA.

Le développement de telles solutions nécessite une convergence poussée des disciplines des semi-conducteurs et de l’IA. Samsung associe son expertise en matière de conception et de fabrication de semi-conducteurs à l’expérience de NAVER dans le développement et la vérification d’algorithmes d’IA et de services basés sur l’IA, pour créer des solutions qui portent les performances et l’efficacité énergétique de l’IA à grande échelle à un niveau supérieur.

Depuis des années, Samsung introduit de la mémoire et du stockage qui prennent en charge le traitement de données à grande vitesse dans les applications d’IA, du stockage informatique (SmartSSD) et de la mémoire à large bande passante compatible PIM (HBM-PIM) à la mémoire de nouvelle génération prenant en charge le Compute Express Link ( CXL). Samsung va maintenant se joindre à NAVER pour optimiser ces technologies de mémoire afin de faire progresser les systèmes d’IA à grande échelle.

NAVER continuera à affiner HyperCLOVA, un modèle de langage hyperscale avec plus de 200 milliards de paramètres, tout en améliorant ses algorithmes de compression pour créer un modèle plus simplifié qui augmente considérablement l’efficacité des calculs.

“Grâce à notre collaboration avec NAVER, nous développerons des solutions de semi-conducteurs de pointe pour résoudre le goulot d’étranglement de la mémoire dans les systèmes d’IA à grande échelle”, a déclaré Jinman Han, vice-président exécutif des ventes et du marketing mondiaux de la mémoire chez Samsung Electronics. “Avec des solutions sur mesure qui reflètent les besoins les plus urgents des fournisseurs de services d’IA et des utilisateurs, nous nous engageons à élargir notre gamme de mémoire leader du marché, y compris le stockage informatique, le PIM et plus encore, pour s’adapter pleinement à l’échelle sans cesse croissante des données.”

“En combinant nos connaissances et notre savoir-faire acquis d’HyperCLOVA avec les prouesses de Samsung en matière de fabrication de semi-conducteurs, nous pensons que nous pouvons créer une toute nouvelle classe de solutions capables de mieux relever les défis des technologies d’intelligence artificielle d’aujourd’hui”, a déclaré Suk Geun Chung, responsable de NAVER CLOVA CIC. . “Nous sommes impatients d’élargir nos capacités d’IA et de renforcer notre avantage concurrentiel en matière d’IA grâce à ce partenariat stratégique.”