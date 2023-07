Samsung Electronics et MediaTek réalisent une percée innovante en matière de liaison montante 5G avec trois antennes de transmission – Samsung Global Newsroom

La première transmission d’antenne 3Tx de l’industrie – combinant l’agrégation de porteuses 5G Standalone Uplink 2CC avec C-Band UL MIMO – démontre des améliorations dans les expériences de téléchargement

Samsung Electronics et MediaTek ont ​​terminé avec succès les tests de l’agrégation de porteuses (CA) 5G Standalone Uplink (UL) 2CC avec C-Band UL MIMO pour atteindre les meilleures vitesses de liaison montante, marquant une réalisation révolutionnaire dans les capacités mobiles sans fil. Cette approche a utilisé trois antennes de transmission (3Tx) pour améliorer les expériences de téléchargement, inaugurant une ère de connectivité améliorée pour les consommateurs du monde entier.

Les exigences en matière de performances de liaison montante augmentent avec l’essor de la diffusion en direct, des jeux multijoueurs et des vidéoconférences. Les vitesses de téléchargement déterminent la vitesse à laquelle votre appareil peut envoyer des données aux serveurs de jeux ou transmettre des vidéos haute résolution vers le cloud. Alors que de plus en plus de consommateurs cherchent à documenter et à partager leurs expériences avec le monde en temps réel, les expériences de liaison montante améliorées offrent la possibilité d’utiliser le réseau pour améliorer la façon dont ils tracent leur itinéraire de retour, vérifient les statistiques des joueurs en ligne et téléchargent des vidéos et des selfies à partager avec amis et suiveurs.

Alors que les smartphones et les équipements sur site du client (CPE) actuels ne peuvent prendre en charge que les antennes 2Tx, cette première démonstration de l’industrie a validé la capacité mobile améliorée de la prise en charge des antennes 3Tx. Cette approche améliore non seulement les vitesses de téléchargement, mais améliore également l’efficacité du spectre et de la transmission des données, ainsi que les performances globales du réseau.

Le test a été effectué dans le laboratoire de Samsung, basé à Suwon, en Corée. Samsung a fourni ses solutions de réseau 5G à la pointe de l’industrie, y compris ses radios MIMO massives en bande C, son unité distribuée virtualisée (vDU) et son cœur. Le dispositif de test MediaTek doté de son nouveau chipset CPE basé sur M80 a commencé avec un canal de liaison montante chacun à 1 900 MHz et 3,7 GHz, mais a ajouté un flux de liaison montante supplémentaire utilisant MIMO sur 3,7 GHz. Les deux sociétés ont atteint un débit maximal de 363 Mbps, une vitesse de liaison montante proche du pic théorique en utilisant des antennes 3Tx.

« Nous sommes ravis d’avoir réussi cette percée dans l’industrie avec MediaTek, apportant une efficacité et des performances accrues aux appareils grand public », a déclaré Dongwoo Lee, responsable du groupe de solutions technologiques, Networks Business chez Samsung Electronics. « Des vitesses de liaison montante plus rapides offrent de nouvelles possibilités et ont le potentiel de transformer les expériences des utilisateurs. Cette étape importante démontre une fois de plus notre engagement à améliorer les réseaux de nos clients en utilisant la technologie la plus avancée disponible.

« L’amélioration des performances de la liaison montante à l’aide des technologies révolutionnaires d’infrastructure tri-antenne et 5G UL garantira que les expériences 5G de nouvelle génération continueront d’impressionner les utilisateurs dans le monde entier », a déclaré HC Hwang, directeur général du système de communication sans fil et du partenariat chez MediaTek. « Notre collaboration avec Samsung a prouvé nos capacités techniques combinées pour surmonter les limites précédentes, améliorer les performances et l’efficacité du réseau, ouvrant de nouvelles possibilités aux fournisseurs de services et aux consommateurs pour profiter d’une connectivité de données 5G plus rapide et plus fiable. »

« Avec l’augmentation de la demande sur les réseaux mobiles, l’amélioration des performances de téléchargement est essentielle pour améliorer la connectivité des consommateurs et des entreprises, ainsi que les expériences d’application », a déclaré Will Townsend, vice-président et analyste principal chez Moor Insights & Strategy. « Samsung et MediaTek ont ​​franchi une étape importante de la 5G autonome dans une démonstration qui souligne un avantage tangible pour le réseau et le fait d’une manière qui peut aider les opérateurs à maximiser l’efficacité. »

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions 5G de bout en bout, y compris des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché, du RAN et du Core virtualisés aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.