Samsung Electronics et l’Université de Californie à Santa Barbara présentent un prototype de communication sans fil 6G Terahertz – Samsung Global Newsroom

La démonstration a exploré le potentiel de l’application du spectre THz pour les communications sans fil 6G

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que la société a fait la démonstration du prototype de communication sans fil 6G Terahertz (THz) en collaboration avec l’Université de Californie à Santa Barbara (UCSB).

Lors du récent atelier sur les communications Terahertz à la Conférence internationale IEEE sur les communications (ICC 2021), des chercheurs de Samsung Research, Samsung Research America et de l’Université de Californie à Santa Barbara (UCSB) ont présenté l’impact potentiel que THz pourrait avoir sur les prochaines technologie de génération 6G, démontrant une liaison sans fil de bout en bout à 140 GHz à l’aide d’une solution de formation de faisceau entièrement numérique.

« Samsung a été à la pointe de l’innovation technologique et de la normalisation de la 5G et de la 6G. Comme nous avons partagé dans notre Livre blanc sur la vision 6G l’année dernière, nous pensons que de nouvelles opportunités de spectre dans le spectre THz deviendront une force motrice de la technologie 6G. Cette démonstration peut être une étape majeure dans l’exploration de la faisabilité de l’utilisation du spectre THz pour les communications sans fil 6G », a déclaré le vice-président senior Sunghyun Choi, membre de l’IEEE et directeur du Centre de recherche en communication avancée de Samsung Research.

La bande THz comprend une énorme quantité de spectre disponible, ce qui permettra des canaux à large bande avec une bande passante de dizaines de GHz. Cela pourrait potentiellement fournir un moyen de répondre à l’exigence 6G de débit de données en térabits par seconde. Le débit de données maximal peut être 50 fois plus rapide que la 5G et la latence en direct pourrait potentiellement être réduite à un dixième. Ces améliorations permettront des services d’hyper-connectivité 6G et une expérience multimédia ultime, comme la réalité étendue (XR), l’hologramme mobile haute fidélité, etc.

Le système prototype de bout en bout que les chercheurs ont démontré se compose d’un émetteur et d’un récepteur à réseau phasé à 16 canaux, pilotés par des RFIC (circuits intégrés à radiofréquence) CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor) et une unité de bande de base pour traiter les signaux avec une bande passante de 2 GHz et une formation de faisceau adaptative rapide. Lors du test en direct, le système prototype a atteint un débit en temps réel de 6,2 Gbit/s sur une distance de 15 mètres avec une capacité de direction adaptative du faisceau à la fréquence térahertz.

Les chercheurs de Samsung et de l’UCSB ont travaillé en étroite collaboration sur le développement du module multiéléments THz, qui est la clé du succès du test. Le module nécessite une technologie d’emballage sophistiquée pour permettre l’utilisation de puces de test de recherche dans un module de réseau à grande échelle. L’algorithme d’étalonnage de formation de faisceau numérique précis, développé par Samsung, permet à ces modules d’obtenir un gain de formation de faisceau élevé.

« En travaillant avec l’UCSB, nous avons été en mesure de surmonter de nombreux défis technologiques et de développer ce nouveau système de validation de principe THz pour explorer les cas d’utilisation et les scénarios de déploiement de la 6G », a déclaré le vice-président principal Charlie Zhang, membre de l’IEEE et responsable de la Équipe des normes et des innovations en matière de mobilité chez Samsung Research America. « Les chercheurs de Samsung et de l’UCSB continueront de repousser les limites technologiques pour rapprocher la communication 6G et THz de la réalité. »

Le groupe de l’UCSB, dirigé par le professeur de génie électrique et informatique Mark Rodwell, a d’abord développé l’émetteur et le récepteur RFIC à 140 GHz en 2017, dans le cadre d’un programme parrainé par la National Science Foundation (NSF) aux États-Unis.

« Nous apportons notre connaissance des technologies avancées mmWave, en particulier le spectre THz au-dessus de 100 GHz, en nous concentrant sur les appareils et les circuits intégrés, tandis que Samsung apporte son expertise dans les systèmes sans fil et les réseaux cellulaires », a déclaré le professeur Mark Rodwell, membre de l’IEEE et lauréat du prix IEEE Sarnoff Award et IEEE Marconi Prize Paper Award.

Samsung a publié un livre blanc en juillet 2020 intitulé « La prochaine expérience hyper-connectée pour tous » décrivant la vision 6G de l’entreprise, qui est d’apporter la prochaine expérience hyper-connectée à tous les coins de la vie. Pour accélérer la recherche pour la 6G, Recherche Samsung, le centre de R&D avancé au sein de l’activité de produits finis de Samsung Electronics, a fondé son Advanced Communications Research Center en mai 2019.