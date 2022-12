Samsung Electronics et la communauté Galaxy génèrent plus de 10 millions de dollars à ce jour pour aider le monde à atteindre les objectifs mondiaux – Samsung Global Newsroom

Depuis 2019, Samsung et ses utilisateurs ont exploité l’application Samsung Global Goals pour collecter plus de 10 millions de dollars pour le Programme des Nations Unies pour le développement

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que la société a franchi une étape importante dans son parcours pour faire progresser les objectifs de développement durable (ODD), ou les objectifs mondiaux, avec une contribution de plus de 10 millions de dollars au Programme de développement des Nations Unies (PNUD). Les fonds ont été générés par le Application Samsung Objectifs mondiaux et aidera le PNUD à promouvoir la résilience et à accélérer les progrès dans le monde.

Établis par les Nations Unies en 2015, les objectifs mondiaux fournissent un plan commun d’étapes ambitieuses pour un monde plus équitable, juste et durable d’ici 2030. Les 17 objectifs mondiaux encouragent la collaboration et l’action collective pour lutter contre les inégalités, le changement climatique, la dégradation des écosystèmes, l’éducation et d’autres défis mondiaux urgents. Samsung s’est lancé dans la fourniture de solutions innovantes à l’appui des objectifs mondiaux et en 2019, en s’associant au PNUD pour lancer l’application Samsung Global Goals. La communauté mondiale Galaxy de l’entreprise a depuis rejoint le mouvement en utilisant l’application comme un outil simple mais significatif pour faire une différence dans leur vie quotidienne..

Prendre des mesures collectives pour les objectifs

“Chez Samsung, nous savons que la technologie joue un rôle crucial dans la résolution de certains des plus grands défis auxquels le monde est actuellement confronté”, a déclaré TM Roh, président et responsable de Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. «Grâce à notre partenariat avec le PNUD et l’application Samsung Global Goals, la communauté Galaxy a joué un rôle déterminant dans la promotion des objectifs mondiaux. Nous voulons exprimer notre gratitude à nos utilisateurs pour avoir rendu possible cette étape incroyable.

Les actions entreprises sur l’application Samsung Global Goals soutiennent le travail percutant du PNUD. Cela comprend l’engagement significatif des jeunes pour atteindre les ODD. Le PNUD met en œuvre des politiques, fait progresser des programmes, défend des initiatives de jeunes dans plus de 100 pays et soutient plus de 900 partenariats de jeunes.

« Alors que nous approchons de la mi-parcours de l’échéance de 2030, cette année à venir est cruciale dans notre quête pour faire progresser les objectifs mondiaux », a déclaré l’administrateur du PNUD, Achim Steiner. « Alors que le monde a connu de récents revers, nous sommes stimulés par les progrès réalisés grâce à ce partenariat. Avec Samsung, nous devons redynamiser nos efforts combinés pour atteindre les Objectifs et inspirer la prochaine génération à agir avec nous.

Étendre notre impact

L’application Samsung Global Goals est installée sur près de 300 millions d’appareils Galaxy dans le monde, y compris les smartphones, les tablettes et les smartwatches. Grâce à l’application, Samsung sensibilise aux objectifs mondiaux tout en permettant aux utilisateurs de prendre de petites mesures qui représentent un grand changement. L’application Samsung Global Goals permet aux utilisateurs de faire un don directement, d’utiliser des fonds d’écran pour augmenter les revenus publicitaires ou de générer des fonds en regardant des publicités dans l’application. Pour maximiser l’impact, Samsung fait correspondre tous les bénéfices par le biais de publicités intégrées à l’application.1

Depuis le lancement de l’application Samsung Global Goals en 2019, Samsung a élargi son partenariat avec le PNUD avec Génération17, une initiative qui élève la voix de 14 jeunes leaders qui ont un impact significatif sur leurs communautés à travers le monde. Les jeunes leaders de la génération 17 jouent un rôle essentiel en inspirant les gens à avoir un impact sur les objectifs mondiaux.

Samsung s’efforce également de soutenir les objectifs mondiaux par le biais de ses opérations commerciales. L’entreprise a aligné sa stratégie ESG d’entreprise sur les objectifs mondiaux afin d’identifier les priorités commerciales et de communiquer les performances en fonction des objectifs. L’entreprise est également signataire du Pacte Mondial des Nations Unies, une initiative qui encourage les entreprises à adopter des politiques durables et socialement responsables.

Pour en savoir plus sur les objectifs mondiaux et passer à l’action, visitez l’application Samsung Global Goals ici : http://smsng.co/SGG-App.

Pour voir les progrès de Samsung en matière de développement durable, consultez le Rapport de développement durable 2022.

À propos du PNUD

Le PNUD est la principale organisation des Nations Unies qui lutte pour mettre fin à l’injustice de la pauvreté, des inégalités et du changement climatique. En travaillant avec notre vaste réseau d’experts et de partenaires dans 170 pays, nous aidons les nations à construire des solutions intégrées et durables pour les personnes et la planète. www.undp.org

1 Samsung s’est engagé à faire correspondre les dons avec les recettes publicitaires générées via l’application Global Goals ; jusqu’à 5 millions de dollars par an.