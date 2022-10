Samsung Electronics envisage une hyper-croissance dans les semi-conducteurs mémoire et logique grâce à des collaborations industrielles intensifiées lors du Samsung Tech Day 2022

Une nouvelle vague de solutions de mémoire et des opportunités de partenariat illimitées pour apporter de plus grandes capacités aux marchés des centres de données, des serveurs, des mobiles, des jeux et de l’automobile

L’entreprise System LSI met l’accent sur son rôle de « solution totale » sans usine, capable d’optimiser les solutions pour les clients grâce à la convergence de sa large gamme de produits.

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a présenté aujourd’hui une série de solutions de semi-conducteurs de pointe destinées à conduire la transformation numérique au cours de la décennie, lors du Samsung Tech Day 2022. Une conférence annuelle depuis 2017, l’événement est revenu à la participation en personne à l’hôtel Signia by Hilton San Jose après trois ans.

L’événement de cette année, auquel ont participé plus de 800 clients et partenaires, a présenté des présentations des chefs d’entreprise de la mémoire et du système LSI de Samsung, notamment Jung-bae Lee, président et chef de l’activité mémoire ; Yong-In Park, président et responsable de System LSI Business ; et Jaeheon Jeong, vice-président exécutif et responsable du bureau Device Solutions (DS) Americas — sur les dernières avancées de l’entreprise et sa vision de l’avenir.

Faits saillants de l’activité du système LSI

Lors de la séance du matin du Tech Day de cette année, l’entreprise System LSI a souligné son objectif de devenir une « solution totale sans usine » en maximisant la synergie entre sa gamme de produits unique et étendue. En tant que société de conception de circuits intégrés sans usine de Samsung Electronics, l’activité System LSI propose actuellement environ 900 produits, dont un SoC (System on Chip), un capteur d’image, un modem, un circuit intégré de pilote d’affichage (DDI), un circuit intégré de gestion de l’alimentation (PMIC) et des solutions de sécurité.

L’entreprise System LSI ne fabrique pas seulement des produits individuels de premier plan, mais est également un fournisseur de solutions complètes qui peut fusionner les différentes technologies logiques en une seule plate-forme, afin de fournir des solutions optimisées aux clients.

« À une époque où les machines doivent apprendre et penser comme les gens, l’importance des puces logiques, qui jouent les rôles du cerveau, du cœur, du système nerveux et des yeux, atteint des niveaux sans précédent », a déclaré Yong-In Park, président. et responsable de l’activité System LSI chez Samsung Electronics. “Samsung va converger et combiner sa technologie intégrée dans divers produits tels que SoC, capteur, DDI et modem, afin de mener la quatrième révolution industrielle en tant que fournisseur de solutions totales.”

Une vision des puces aux performances humaines

La quatrième révolution industrielle était un thème clé des sessions Tech Day de System LSI. Les puces logiques de System LSI Business sont les fondements physiques cruciaux de l’hyper-intelligence, de l’hyper-connectivité et de l’hyper-données, qui sont les domaines clés de la quatrième révolution industrielle. Samsung Electronics vise à améliorer les performances de ces puces à un niveau auquel elles peuvent effectuer des tâches humaines aussi bien que les gens.

Avec cette vision à l’esprit, l’activité System LSI se concentre sur l’amélioration des performances de ses IP essentielles telles que NPU (Neural Processing Unit) et le modem, ainsi que sur la technologie innovante CPU (Central Processing Unit) et GPU (Graphics Processing Unit) en collaborant avec des entreprises mondiales de premier plan.

L’entreprise System LSI poursuit également ses travaux sur les capteurs d’images à ultra haute résolution afin que ses puces puissent capturer des images comme le fait l’œil humain, et prévoit également des capteurs pouvant jouer le rôle des cinq sens humains.

Présentation des puces logiques de nouvelle génération

Samsung Electronics a dévoilé pour la première fois un certain nombre de technologies de puces logiques avancées sur le stand Tech Day, notamment le modem 5G Exynos 5300, Exynos Auto V920 et QD OLED DDI, qui sont des éléments essentiels de diverses industries telles que la téléphonie mobile, l’électroménager et l’automobile.

Les puces nouvellement lancées ou annoncées cette année, y compris le processeur mobile haut de gamme Exynos 2200, étaient également exposées, ainsi que le 200MP ISOCELL HP3 — le capteur d’image avec les plus petits pixels de 0,56 micromètre (μm) de l’industrie. Construit sur le processus EUV (lithographie ultraviolette extrême) de 4 nanomètres (nm) le plus avancé et combiné à une technologie mobile, GPU et NPU de pointe, l’Exynos 2200 offre la meilleure expérience pour les utilisateurs de smartphones. L’ISOCELL HP3, avec une taille de pixel 12 % inférieure à celle de 0,64 μm du prédécesseur, peut permettre une réduction d’environ 20 % de la surface du module de caméra, permettant aux fabricants de smartphones de garder leurs appareils haut de gamme minces.

Samsung a présenté son ISOCELL HP3 en action en montrant aux participants du Tech Day la qualité d’image des photographies prises avec un appareil photo à capteur 200MP, ainsi qu’en démontrant le fonctionnement du circuit intégré de sécurité des empreintes digitales de System LSI pour les cartes de paiement biométriques qui combine un capteur d’empreintes digitales, Secure Element (SE) et Secure Processor, ajoutant une couche supplémentaire d’authentification et de sécurité dans les cartes de paiement.

Faits saillants de l’activité mémoire

Au cours d’une année marquant respectivement 30 ans et 20 ans de leadership en matière de mémoire flash DRAM et NAND, Samsung a dévoilé sa DRAM de classe 10 nm (1b) de cinquième génération ainsi que la NAND verticale de huitième et neuvième génération (V-NAND), affirmant l’engagement de la société à continuer à fournir la combinaison la plus puissante de technologies de mémoire au cours de la prochaine décennie.

Samsung a également souligné comment l’entreprise fera preuve d’une plus grande résilience grâce à des partenariats de collaboration face aux nouveaux défis de l’industrie.

“Un billion de gigaoctets est la quantité totale de mémoire que Samsung a créée depuis ses débuts il y a plus de 40 ans. Environ la moitié de ce billion a été produite au cours des trois dernières années seulement, ce qui indique à quel point la transformation numérique progresse rapidement », a déclaré Jung-bae Lee, président et responsable de l’activité mémoire chez Samsung Electronics. “Alors que les progrès de la bande passante mémoire, de la capacité et de l’efficacité énergétique permettent de nouvelles plates-formes et que celles-ci, à leur tour, stimulent davantage d’innovations dans les semi-conducteurs, nous pousserons de plus en plus pour un niveau d’intégration plus élevé sur le chemin de la coévolution numérique.”

Solutions DRAM pour faire progresser l’intelligence des données

La DRAM 1b de Samsung est actuellement en cours de développement avec des plans de production de masse en 2023. Pour surmonter les défis de la mise à l’échelle de la DRAM au-delà de la plage de 10 nm, la société a développé des solutions perturbatrices en matière de motifs, de matériaux et d’architecture, avec une technologie comme le matériau High-K bien avancé.

La société a ensuite présenté les solutions DRAM à venir telles que la DRAM DDR5 32 Go, la DRAM LPDDR5X 8,5 Gbit/s et la DRAM GDDR7 36 Gbit/s qui apporteront de nouvelles capacités aux segments de marché des centres de données, du HPC, de la téléphonie mobile, des jeux et de l’automobile.

Au-delà de la DRAM conventionnelle, Samsung a également souligné l’importance des solutions DRAM sur mesure telles que HBM-PIM, AXDIMM et CXL qui peuvent alimenter l’innovation au niveau du système pour mieux gérer la croissance explosive des données dans le monde.

Plus de 1 000 couches V-NAND d’ici 2030

Depuis sa création il y a dix ans, la technologie V-NAND de Samsung a progressé sur huit générations, offrant 10 fois plus de couches et 15 fois plus de bits. La V-NAND de huitième génération de 512 Go la plus récente de Samsung présente une amélioration de la densité de bits de 42 %, atteignant la densité de bits la plus élevée du secteur parmi les produits de mémoire à cellules à trois niveaux (TLC) de 512 Go à ce jour. La V-NAND TLC de 1 To avec la capacité la plus élevée au monde sera disponible pour les clients d’ici la fin de l’année.

La société a également noté que sa V-NAND de neuvième génération est en cours de développement et devrait être produite en série en 2024. D’ici 2030, Samsung envisage d’empiler plus de 1 000 couches pour mieux activer les technologies à forte intensité de données du futur.

Alors que les applications d’intelligence artificielle et de mégadonnées renforcent le besoin d’une mémoire plus rapide et de plus grande capacité, Samsung continuera à dépasser la densité de bits en accélérant la transition vers la cellule à quatre niveaux (QLC), tout en améliorant encore l’efficacité énergétique pour soutenir des opérations client plus durables dans le monde entier. .

Plus de solutions de grande envergure dans le cadre d’une plus grande collaboration

Samsung a présenté un vaste portefeuille de solutions de stockage couvrant les centres de données, les serveurs d’entreprise, les applications mobiles, client, grand public et automobiles. La société a mis en avant son stockage informatique hautes performances et basse consommation optimisé pour l’IA et comment il peut contribuer à une informatique éco-responsable. Samsung a également présenté un nouveau SSD sans DRAM, le PM9C1a, qui prend en charge à la fois PCIe 4.0 et 5.0.

Samsung a ensuite partagé des plans agressifs pour diriger l’industrie des solutions de mobilité intelligentes. La société a discuté de ses offres de mémoire étendues conçues pour toutes les fonctions automobiles modernes, de l’infodivertissement embarqué (IVI), de la conduite autonome (AD) et des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), des clusters et des passerelles à la télématique. Depuis son entrée sur le marché de la mémoire automobile en 2015, Samsung a rapidement accru sa présence sur le marché avec l’intention de devenir le plus grand fournisseur de mémoire automobile d’ici 2025.

Réaffirmant ses objectifs primordiaux d’amélioration de la valeur client et de poursuite d’une philosophie de développement axée sur le client, Samsung a souligné son intention d’étendre davantage ses partenariats écosystémiques. Pour stimuler une innovation ouverte plus répandue, Samsung a dévoilé un élément clé de son plan pour une plus grande collaboration avec les clients. La société ouvrira un centre de recherche sur la mémoire Samsung (SMRC) où les clients et les partenaires pourront tester et vérifier les solutions mémoire et logicielles Samsung dans divers environnements de serveur. En commençant par l’ouverture de son premier SMRC en Corée au quatrième trimestre de cette année, Samsung prévoit de lancer ultérieurement des hubs supplémentaires aux États-Unis et dans le monde, en collaboration avec des partenaires de l’écosystème comme Red Hat et Google Cloud.