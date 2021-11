Samsung Electronics élargit sa gamme « Green Chip » – Samsung Global Newsroom

Cinq produits de mémoire ont obtenu avec succès la certification de réduction de carbone, avec des boîtiers LED pour automobiles rejoignant la liste de produits de Samsung pour recevoir une vérification de l’empreinte carbone, établissant la référence pour la future réduction de carbone

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a annoncé aujourd’hui que cinq de ses produits de mémoire ont obtenu une reconnaissance mondiale pour avoir réussi à réduire ses émissions de carbone, tandis que 20 produits de mémoire supplémentaires ont reçu une certification d’empreinte carbone. Les boîtiers LED automobiles de Samsung ont également fait l’objet d’une vérification de l’empreinte carbone, une première dans l’industrie des boîtiers LED automobiles, élargissant encore le portefeuille de « puces vertes » éco-responsables de Samsung.

« C’est excitant de voir nos efforts de durabilité environnementale recevoir des reconnaissances mondiales », a déclaré Seong-dai Jang, vice-président principal et responsable du bureau de gestion de la durabilité d’entreprise DS chez Samsung Electronics. « Nous poursuivrons notre chemin vers un avenir durable avec des puces « plus vertes » rendues possibles par la technologie de pointe de Samsung. »

Cinq produits de mémoire obtiennent la certification Carbon Trust « Reducing CO2 »

Cinq produits de mémoire Samsung – HBM2E (8 Go), GDDR6 (8 Go), UFS 3.1 (512 Go), Portable SSD T7 (1 To), microSD EVO Select (128 Go) – ont récemment obtenu le label « Réduction de CO2 » du Carbon Trust. Les versions précédentes des cinq produits avaient reçu l’année dernière la certification « Mesure CO2 » du Carbon Trust. Le Carbon Trust a également récemment certifié les empreintes carbone de 20 produits de mémoire1 en leur attribuant le label d’empreinte carbone du produit ‘CO2 Mesuré’.

The Carbon Trust est un partenaire indépendant et expert d’organisations qui conseille les entreprises sur leurs opportunités dans un monde durable et sobre en carbone. Le Carbon Trust certifie également l’empreinte environnementale des organisations, des chaînes d’approvisionnement et des produits.

Le label Reducing CO2 certifie que les émissions de carbone d’un produit ont diminué. Samsung a pu réduire les émissions de carbone des cinq produits de mémoire grâce à une efficacité de production améliorée. Cela signifie que moins d’électricité et de matières premières ont été utilisées par puce. Pour le SSD portable T7 (1 To), Samsung a utilisé du papier respectueux de l’environnement au lieu du plastique comme matériau d’emballage afin de minimiser l’empreinte carbone du produit.

Samsung estime que le volume d’émissions de carbone réduit des cinq produits, après leur sortie jusqu’en juillet 2021, s’élève à environ 680 000 tonnes de CO2, ce qui équivaut à 11,3 millions de plants d’arbres urbains cultivés pendant dix ans ou le gaz à effet de serre émis de 149 000 voitures conduites pendant un an.

Avant qu’un produit puisse être certifié pour la réduction de carbone, son empreinte carbone actuelle doit être validée afin de définir la ligne de départ pour mesurer les changements d’empreinte carbone. Le label CO2 Mesuré vérifie l’émission de carbone actuelle du produit avec une spécification mondialement reconnue (PAS 2050). Ainsi, les 20 produits de mémoire Samsung portant le label CO2 Mesuré constituent désormais la référence en matière de future réduction de carbone.

« Nous avons certifié cinq des puces mémoire de Samsung avec le label CO2 Reducing, et sommes ravis d’intégrer 20 autres produits avec le label CO2 Measured », a déclaré Hugh Jones, directeur général de Carbon Trust Advisory. « Nous espérons que les efforts de Samsung pourront s’étendre à l’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs, afin que l’industrie puisse poursuivre sa route vers un avenir plus durable. »

Empreinte carbone des LED automobiles 3W de la série C vérifiée par UL

Quatre boîtiers LED automobiles 3W de la série C fabriqués par Samsung – Gen3 (troisième génération) 3W White, Gen3 3W Amber, Gen2 (deuxième génération) 3W White et Gen2 3W Amber – ont reçu la vérification de leur empreinte carbone selon ISO 14064-3 par UL.

UL, le leader mondial de la science de la sécurité, fournit des services de test, d’inspection et de certification, de conseil et de gestion des risques, des outils d’aide à la décision, des formations et des offres d’intelligence d’affaires pour aider les clients basés dans plus de 100 pays à résoudre les défis commerciaux critiques, atteindre les objectifs de développement durable et se préparer pour les opportunités futures.

Étant donné que les ensembles LED pour automobiles 3W de la série C de Samsung sont des produits économes en énergie qui consomment moins d’énergie mais produisent plus de lumière, ils réduisent les émissions de carbone des voitures en améliorant l’efficacité énergétique et assurent une plus longue autonomie pour les véhicules électriques en une seule charge.

« UL félicite Samsung d’avoir poursuivi la vérification de l’empreinte carbone de ses quatre ensembles LED automobiles 3W de la série C, qui aideront les constructeurs automobiles à sélectionner des produits avec des informations transparentes et vérifiées sur leur empreinte environnementale », a déclaré Doug Lockard, vice-président et directeur général de la vente au détail d’UL. et le groupe Produits de consommation. « En comprenant l’impact carbone des produits, les fabricants comme Samsung peuvent travailler pour réduire ces impacts et améliorer les performances environnementales des produits au fil du temps. »

1 SODIMM (8 Go/16 Go), LPDDR5 (8 Go/12 Go/16 Go), RDIMM (16 Go/32 Go), 980 PRO SSD (250 Go/500 Go/1 To/2 To), HBM2E (16 Go), GDDR6 (16 Go), UFS 3.1 (128 Go) /256 Go), microSD EVO Select (64 Go/256 Go/512 Go), SSD portable T7 (500 Go/2 To)