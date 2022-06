Samsung Electronics dévoile une nouvelle ère de vie connectée avec le Family Hub™ mis à jour et le lancement mondial de SmartThings Home Life

Le lancement mondial de SmartThings Home Life et la mise à jour de Family Hub connectent les utilisateurs du monde entier à un écosystème de solutions de vie plus intelligentes qui élargissent leur expérience de vie à la maison.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement mondial de SmartThings Home Life, offrant aux consommateurs du monde entier une expérience de maison intelligente plus holistique. SmartThings Home Life de Samsung, présenté lors du salon Bespoke Home 2022 de cette année, devrait être lancé dans 97 pays plus tard en juin.

Le service est un nouvel ajout à l’application SmartThings1, 2 qui fournit un contrôle centralisé et intégré sur vos appareils Samsung.3 Connecter la commodité de six services SmartThings (SmartThings Cooking, Energy, Clothing Care, Pet Care, Air Care et Home Care),4, 5 SmartThings Home Life améliore la qualité de votre vie à la maison et vous donne le contrôle, le tout depuis votre smartphone. Dans l’application SmartThings, appuyez simplement sur l’onglet « Vie » pour accéder à SmartThings Home afin de débloquer un nouveau niveau de connectivité domestique. Avec 270 partenaires mondiaux et la possibilité de s’intégrer à des milliers d’appareils, SmartThings est actuellement utilisé par près d’un quart de milliard d’utilisateurs enregistrés.6 De plus, le Family Hub ™ mis à jour de Samsung, disponible en juillet, ajoute encore à une expérience élargie à la maison avec ses nouvelles fonctionnalités d’IA qui ajoutent de la commodité à votre routine quotidienne.

« Notre objectif est d’exploiter la connectivité entre les appareils intelligents pour enrichir et rationaliser les routines quotidiennes », a déclaré Chanwoo Park, vice-président exécutif et responsable du groupe IoT Business de l’activité Digital Appliances de Samsung Electronics. « Le lancement mondial de SmartThings Home Life étendra nos services et permettra aux utilisateurs du monde entier de se concentrer moins sur leurs tâches quotidiennes et plus sur la vie à chaque instant. »

Offrant des expériences intelligentes et plus transparentes, SmartThings Home Life intègre les six services SmartThings suivants.sept

Cuisine SmartThings

Cuisine SmartThings8 est un service de cuisine qui fait tout, de la recherche de recettes et des appareils à réglage automatique à la gestion des listes de courses et à la conservation des aliments.9 Propulsé par Whisk’s Food AI, SmartThings Cooking recommande des recettes et des plans de repas personnalisés en fonction des goûts des utilisateurs, des besoins alimentaires et des produits d’épicerie à portée de main. Que les utilisateurs décongèlent des viandes congelées avec un code-barres ou fassent leurs courses via le réseau Whisk,dix SmartThings Cooking communique directement avec tous les appareils de cuisine intelligents de Samsung,11 comme Family Hub, cuisinières, fours et tables de cuisson pour une expérience de cuisson homogène.

SmartThings Énergie

Prise en charge de pratiquement tous les produits12 dans la cuisine, le salon et la buanderie, SmartThings Energy permet aux utilisateurs de contrôler leur consommation d’énergie en fournissant des informations en temps réel sur où et comment l’énergie est utilisée dans la maison. En analysant l’énergie utilisée par les appareils et les appareils connectés à la plate-forme SmartThings, SmartThings Energy rapporte la consommation d’énergie mensuelle et prédit la consommation d’énergie future à l’aide de l’IA. Grâce au mode AI Saving,13 SmartThings Energy activera également automatiquement le mode d’économie d’énergie sur les appareils domestiques connectés, ce qui contribuera à réduire les factures d’énergie et l’empreinte carbone. Le nouveau lave-linge et sèche-linge Bespoke AI14 sera bientôt ajouté à la gamme d’appareils de SmartThings Energy au cours du second semestre de cette année, avant de s’étendre à encore plus d’appareils connectés autour de votre maison. Le projet pilote Zero Energy Home de Samsung, développé en collaboration avec Q-CELLS pour donner aux maisons la capacité d’être autonomes en énergie, devrait installer le système Zero Energy Home dans 30 maisons du projet Etopia en cours dans un avenir proche. À l’avenir, le programme s’étendra pour mettre en œuvre le système dans encore plus de foyers, combinant la puissance des solutions SmartThings Energy avec les systèmes de panneaux solaires et de stockage d’énergie de Q CELLS.

Entretien des vêtements SmartThings

SmartThings Clothing Care connecte tous vos appareils d’entretien des vêtements, tels que le séchoir Bespoke, Bespoke AirDresser, Bespoke ShoeDresser15 et toutes les laveuses AI, pour une gestion optimale des vêtements avec des services adaptés à votre style de vie. Le service propose des options d’entretien personnalisées en fonction des types de matériaux de vos vêtements. De plus, SmartThings Clothing Care propose des recommandations pratiques d’IA basées sur les habitudes d’utilisation et la saison en cours et vous rappelle d’acheter régulièrement des produits de lessive pour garder vos vêtements frais et votre buanderie bien approvisionnée.16

Soins pour animaux SmartThings

Désormais, les propriétaires d’animaux peuvent se réjouir de pouvoir s’occuper de leurs amis à fourrure, même lorsqu’ils ne sont pas à la maison. Lorsqu’un animal est seul à la maison, SmartThings Pet Care diffuse automatiquement de la musique ou des émissions de télévision,17 leur offrant un sentiment de sécurité et de camaraderie. Vous pouvez même garder un œil sur vos animaux de compagnie18 à distance en accédant à la caméra intelligente de votre Bespoke Jet Bot AI+. De plus, en ajustant les paramètres des appareils tels que les lumières, les climatiseurs, les purificateurs d’air et plus encore, vous pouvez rendre votre maison plus confortable et plus sûre pour votre animal pendant votre absence.

Soins de l’air SmartThings

Soins de l’air SmartThings19 vous tient au courant des informations importantes sur la qualité de l’air à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison. Désormais, vous pouvez profiter de la surveillance et de la purification de la qualité de l’air en un seul endroit, car il fournit un contrôle centralisé de votre climatiseur sur mesure, purificateur d’air sur mesure20 et plus.21 Vous pouvez respirer facilement en sachant que votre air à la maison est frais et propre avec SmartThings Air Care.

Soins à domicile SmartThings

SmartThings Home Care garde un œil sur tous les appareils ménagers Samsung connectés, y compris les appareils Bespoke, en vérifiant leur état et leurs habitudes d’utilisation, en fournissant des informations sur les accessoires et en permettant des achats en ligne pratiques. Ce service envoie des notifications et guide les utilisateurs sur la maintenance régulière en fonction des données d’utilisation collectées, telles que le nettoyage de chaque appareil et le remplacement de composants spécifiques. En laissant SmartThings s’occuper de votre maison, vous pouvez résoudre les problèmes d’appareils ménagers de manière indépendante sans compter sur un réparateur pour des tâches simples.

Centre familial

Depuis son lancement en 2016, le Family Hub a été continuellement mis à jour pour offrir les dernières expériences connectées aux utilisateurs de réfrigérateurs Samsung, transformant les réfrigérateurs en centres de communication et de divertissement pour la cuisine. De plus, le Family Hub sert également de contrôle domestique pour l’application SmartThings. Dans sa dernière mise à jour lancée en juillet, les nouvelles fonctionnalités de Family Hub offrent encore plus de divertissement, de fonctionnalités intelligentes et de connectivité à la cuisine. Par exemple, Smart Reorders22 aide les consommateurs à commander et à remplacer facilement les filtres à eau. Les utilisateurs peuvent se divertir pendant qu’ils cuisinent, car le Samsung TV Plus23 permet aux utilisateurs de profiter d’une variété de programmes de télévision en direct, y compris des chaînes d’actualités, de musique, pour enfants et de nourriture. Atelier permet aux ménages de décorer leurs cuisines et leurs écrans de réfrigérateur avec de superbes œuvres d’art, tandis que Dual AI Voice Assistant permet aux consommateurs d’accéder aux fonctionnalités d’Alexa d’Amazon.24 et Bixby de Samsung sur un seul appareil. La technologie améliorée de reconnaissance des aliments de Family Hub25 permet une meilleure identification et gestion des aliments et des boissons, et les recettes intelligentes permettent aux utilisateurs sur mesure à la maison de créer de délicieux repas avec des instructions faciles à suivre.

Pour plus d’informations sur SmartThings Home Life dans votre pays, veuillez visiter Samsung.com et Samsung Newsroom.

1 L’application SmartThings doit être installée et connectée aux appareils afin d’utiliser ses fonctionnalités. Les exigences d’application peuvent varier en fonction de chaque appareil. Disponible en téléchargement sur Google Play Store ou App Store. L’application est compatible avec Android 8.0 (RAM 2 Go ou plus) et supérieur/iOS 13.0 et supérieur.

2 Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires pour une utilisation correcte.

3 Les fonctionnalités et services SmartThings pris en charge peuvent varier en fonction des appareils connectés.

4 Les services doivent être installés dans l’application SmartThings pour être accessibles.

5 Les modèles applicables peuvent varier selon les pays.

6 Sur la base des chiffres actuels de juin 2022.

sept La disponibilité des six services et contenus de SmartThings Home Life peut varier en fonction du pays et de la région.

8 Cette fonctionnalité n’est disponible que pour certains modèles, qui peuvent varier selon les pays. Le service ‘Cooking’ doit être pré-installé sur votre application SmartThings pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle.

9 Les recettes et les services disponibles pour chaque région peuvent varier.

dix La disponibilité dépend du pays.

11 Cette fonctionnalité ne peut être implémentée que sur certains modèles.

12 Applicable uniquement aux produits avec connectivité Wi-Fi.

13 Le mode d’économie AI est disponible uniquement pour certains modèles de lave-linge 2022.

14 Un lave-linge et un sèche-linge sur mesure équipés du mode AI Saving seront lancés en juillet pour les marchés européens.

15 ShoeDresser est actuellement disponible en Corée.

16 États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne : les utilisateurs peuvent gérer les fournitures de lessive et effectuer des achats via Alexa Smart Reorder. Dans d’autres pays, les utilisateurs peuvent gérer les fournitures de lessive avec l’entretien des vêtements.

17 Nécessite un jumelage avec un téléviseur ou une application musicale.

18 La fonction de reconnaissance d’objets ne s’applique qu’aux animaux de compagnie. Cette caractéristique peut être affectée par l’environnement environnant.

19 SmartThings Air Care est actuellement disponible aux États-Unis et en Corée.

20 SmartThings Air Care est uniquement disponible sur les climatiseurs sur mesure en Corée et sur les purificateurs d’air sur mesure aux États-Unis et en Corée.

21 Les produits pris en charge incluent le climatiseur, le purificateur d’air, le moniteur d’air, le système de climatisation et le capot intelligent.

22 Smart Reorders n’est disponible que pour les utilisateurs d’Amazon Prime vivant aux États-Unis.

23 Samsung TV Plus n’est disponible qu’en Corée et aux États-Unis.

24 La compatibilité Amazon Alexa est actuellement disponible aux États-Unis et au Canada depuis le deuxième trimestre 2022 et sera lancée au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Inde au troisième trimestre 2022.

25 La technologie améliorée de reconnaissance des aliments n’est disponible qu’en Corée et aux États-Unis.