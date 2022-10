Samsung Electronics dévoile ses plans pour la technologie de traitement 1,4 nm et l’investissement pour la capacité de production lors du Samsung Foundry Forum 2022

• Samsung vise la production de masse de la technologie de traitement 2 nm d’ici 2025 et 1,4 nm d’ici 2027

• Samsung prévoit d’augmenter sa capacité de production pour les nœuds avancés de plus de 3 fois d’ici 2027

• Les applications non mobiles, y compris le HPC et l’automobile, devraient dépasser 50 % de son portefeuille de fonderie d’ici 2027

• Samsung Foundry renforce ses capacités de service client à travers son écosystème de partenaires

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a annoncé aujourd’hui une stratégie commerciale renforcée pour son activité de fonderie avec l’introduction de technologies de pointe lors de son événement annuel Samsung Foundry Forum.

Avec une croissance significative du marché du calcul haute performance (HPC), de l’intelligence artificielle (IA), de la connectivité 5/6G et des applications automobiles, la demande de semi-conducteurs avancés a considérablement augmenté, rendant l’innovation dans la technologie des processus de semi-conducteurs essentielle au succès commercial des clients de la fonderie. À cette fin, Samsung a souligné son engagement à apporter sa technologie de traitement la plus avancée, 1,4 nanomètre (nm), pour la production de masse en 2027.

Au cours de l’événement, Samsung a également décrit les mesures prises par son entreprise de fonderie pour répondre aux besoins des clients, notamment : △ l’innovation technologique des processus de fonderie, △ l’optimisation de la technologie des processus pour chaque application spécifique, △ des capacités de production stables et △ des services personnalisés pour les clients.

« L’objectif de développement technologique jusqu’à 1,4 nm et les plates-formes de fonderie spécialisées pour chaque application, ainsi qu’un approvisionnement stable grâce à des investissements constants font tous partie des stratégies de Samsung pour garantir la confiance des clients et soutenir leur succès », a déclaré le Dr Si-young Choi, président. et responsable de Foundry Business chez Samsung Electronics. “Réaliser les innovations de chaque client avec nos partenaires a été au cœur de notre service de fonderie.”

Présentation de la feuille de route des nœuds avancés de Samsung jusqu’à 1,4 nm en 2027

Avec le succès de l’entreprise à intégrer la dernière technologie de traitement 3 nm à la production de masse, Samsung améliorera encore la technologie basée sur le gate-all-around (GAA) et prévoit d’introduire le processus 2 nm en 2025 et le processus 1,4 nm en 2027.

Tout en étant à l’avant-garde des technologies de processus, Samsung accélère également le développement de la technologie de conditionnement d’intégration hétérogène 2,5D/3D pour fournir une solution système complète dans les services de fonderie.

Grâce à une innovation continue, son emballage 3D X-Cube avec interconnexion micro-bump sera prêt pour la production de masse en 2024, et le X-Cube sans bosse sera disponible en 2026.

La proportion du HPC, de l’automobile et de la 5G sera supérieure à 50 % d’ici 2027

Samsung prévoit activement de cibler les marchés des semi-conducteurs hautes performances et basse consommation tels que le HPC, l’automobile, la 5G et l’Internet des objets (IoT).

Pour mieux répondre aux besoins des clients, des nœuds de processus personnalisés et sur mesure ont été introduits lors du Foundry Forum de cette année. Samsung améliorera sa prise en charge du processus 3 nm basé sur GAA pour le HPC et le mobile, tout en diversifiant davantage le processus 4 nm spécialisé pour le HPC et les applications automobiles.

Pour les clients automobiles en particulier, Samsung fournit actuellement des solutions de mémoire non volatile intégrée (eNVM) basées sur la technologie 28 nm. Afin de prendre en charge une fiabilité de qualité automobile, la société prévoit d’étendre davantage les nœuds de processus en lançant des solutions eNVM 14 nm en 2024 et en ajoutant 8 nm eNVM à l’avenir. Samsung a produit en masse des RF de 8 nm après des RF de 14 nm, et des RF de 5 nm sont actuellement en cours de développement.

Stratégie d’exploitation “Shell-First” pour répondre aux besoins des clients en temps opportun

Samsung prévoit de multiplier par plus de trois sa capacité de production pour les nœuds avancés d’ici 2027 par rapport à cette année.

Y compris la nouvelle usine en construction à Taylor, au Texas, les lignes de fabrication de la fonderie de Samsung sont actuellement réparties sur cinq sites : Giheung, Hwaseong et Pyeongtaek en Corée ; et Austin et Taylor aux États-Unis.

Lors de l’événement, Samsung a détaillé sa stratégie « Shell-First » pour l’investissement dans les capacités, en construisant d’abord des salles blanches, quelles que soient les conditions du marché. Avec des salles blanches facilement disponibles, l’équipement de fabrication peut être installé plus tard et configuré de manière flexible selon les besoins, en fonction de la demande future. Grâce à la nouvelle stratégie d’investissement, Samsung sera en mesure de mieux répondre aux demandes des clients.

Des plans d’investissement dans une nouvelle ligne de fabrication “Shell-First” à Taylor, à la suite de la première ligne annoncée l’année dernière, ainsi que l’expansion potentielle du réseau mondial de production de semi-conducteurs de Samsung ont également été introduits.

Étendre l’écosystème SAFE pour renforcer les services personnalisés

Après le « Samsung Foundry Forum », Samsung organisera le « SAFE Forum » (Samsung Advanced Foundry Ecosystem) le 4 octobre. De nouvelles technologies et stratégies de fonderie avec des partenaires de l’écosystème seront introduites dans des domaines tels que l’automatisation de la conception électronique (EDA), l’IP, l’assemblage et le test de semi-conducteurs externalisés (OSAT), le partenaire de solution de conception (DSP) et le cloud.

En plus des 70 présentations de partenaires, les chefs d’équipe de Samsung Design Platform présenteront la possibilité d’appliquer les processus de Samsung tels que Design Technology Co-Optimization for GAA et 2.5D/3DIC.

À partir de 2022, Samsung fournit plus de 4 000 adresses IP avec 56 partenaires, et coopère également avec neuf et 22 partenaires dans la solution de conception et EDA, respectivement. Elle propose également des services cloud avec neuf partenaires et des services de packaging avec 10 partenaires.

Avec ses partenaires de l’écosystème, Samsung fournit des services intégrés qui prennent en charge des solutions allant de la conception de circuits intégrés aux packages 2,5D/3D.

Grâce à son écosystème SAFE robuste, Samsung prévoit d’identifier de nouveaux clients sans usine en renforçant les services personnalisés avec des performances améliorées, une livraison rapide et une compétitivité des prix, tout en attirant activement de nouveaux clients tels que les hyperscalers et les start-ups.

Commençant aux États-Unis (San Jose) le 3 octobre, le “Samsung Foundry Forum” se tiendra séquentiellement en Europe (Munich, Allemagne) le 7, au Japon (Tokyo) le 18 et en Corée (Séoul) le 20, à travers lequel des solutions personnalisées pour chaque région seront introduites. Un enregistrement de l’événement sera disponible en ligne à partir du 21 pour ceux qui n’ont pas pu y assister en personne.