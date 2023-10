Samsung Electronics dévoile sa stratégie de processus automobile au Samsung Foundry Forum 2023 EU – Samsung Global Newsroom

Samsung Foundry rencontre ses clients et partenaires du marché européen lors d’un événement annuel à Munich

Samsung Electronics, leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a accueilli aujourd’hui le Samsung Foundry Forum (SFF) 2023 Europe et a dévoilé ses solutions avancées et étendues de processus automobiles, du processus de 2 nanomètres le plus avancé au processus existant de 8 pouces.

Aux côtés de ses clients et partenaires de Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE), Samsung Electronics a présenté les dernières tendances technologiques et sa stratégie commerciale adaptée au marché européen.

« Samsung Foundry stimule l’innovation dans les solutions de nouvelle génération pour construire un portefeuille élargi qui répond aux besoins croissants de nos clients du secteur automobile, d’autant plus que l’ère des véhicules électriques devient une réalité », a déclaré le Dr Siyoung Choi, président et chef de l’activité Fonderie. chez Samsung Electronics. « Nous renforçons notre volonté de fournir à nos clients un service distingué à travers une variété de solutions, notamment des semi-conducteurs de puissance, des microcontrôleurs et des puces d’IA avancées pour la conduite autonome. »

Depuis sa première participation à l’IAA Mobility 2023 en septembre, Samsung Electronics renforce son engagement et son partenariat dans les processus spécialisés pour les clients automobiles sur le marché européen, consolidant ainsi son statut de partenaire fondeur de premier plan pour l’industrie.

De nouvelles applications pionnières avec l’eMRAM la plus avancée du secteur

Afin de répondre aux besoins des dernières avancées du marché automobile, Samsung envisage de développer la première eMRAM de 5 nanomètres du secteur pour la technologie automobile de nouvelle génération. L’eMRAM est un semi-conducteur de mémoire de nouvelle génération utilisé pour les applications automobiles qui permet des vitesses de lecture et d’écriture élevées ainsi qu’une résistance thermique supérieure.

Depuis le développement et la production en série du premier FD-SOI 28 nm du secteur1 basé sur l’eMRAM en 2019, Samsung Electronics a développé 14 nm pour le processus FinFET basé sur AEC-Q100 Grade 1. Samsung Foundry prévoit d’élargir son portefeuille eMRAM en ajoutant 14 nm d’ici 2024, 8 nm d’ici 2026 et 5 nm d’ici 2027.

L’eMRAM 8 nm de Samsung montre le potentiel d’offrir une augmentation de 30 % de la densité et de 33 % de la vitesse par rapport au processus 14 nm.

Aborder le marché avec des solutions de processus automobiles, de pointe à héritées

La société a annoncé sa feuille de route pour les processus avancés, soulignant ses projets visant à achever la préparation à la production de masse de son processus 2 nm pour les applications automobiles d’ici 2026.

Samsung Electronics renforce également sa capacité à répondre aux besoins de ses clients en élargissant sa gamme de processus BCD (Bipolaire-CMOS-DMOS) de 8 pouces. Le processus BCD combine les atouts de trois technologies de processus différentes : bipolaire (B), CMOS (C) et DMOS (D) sur une seule puce et est le plus couramment utilisé dans la production de semi-conducteurs de puissance.

Samsung Electronics prévoit d’étendre son processus BCD automobile actuel à 130 nm pour ajouter 90 nm d’ici 2025. Le processus BCD à 90 nm devrait entraîner une diminution de 20 % de la surface de la puce par rapport au processus à 130 nm.

En mettant en œuvre la technologie Deep Trench Isolation (DTI), qui réduit la distance entre chaque transistor pour maximiser les performances des semi-conducteurs de puissance, Samsung Foundry sera en mesure d’appliquer une tension plus élevée de 120 V au lieu de 70 V à une gamme plus large d’applications. Cela permettra d’être prêt à fournir un kit de développement de processus (PDK) qui implémentera le processus BCD de 120 V à 130 nm d’ici 2025.

Diriger l’innovation « au-delà de Moore » grâce à Advanced Packaging Alliance

Samsung a établi une alliance Multi-Die Integration (MDI) en collaborant avec ses partenaires SAFE ainsi qu’avec des acteurs majeurs de la mémoire, des substrats de boîtier et des tests.

Dans le cadre d’un partenariat à l’échelle de l’industrie avec 20 partenaires, Samsung dirige le développement de solutions d’emballage 2,5D et 3D personnalisées pour toutes les applications, de l’automobile au calcul haute performance (HPC).

Samsung Electronics a organisé le Samsung Foundry Forum 2023 aux États-Unis les 27 et 28 juin, en Corée du Sud le 4 juillet et au Japon le 17 octobre. Le contenu du forum sera disponible sur le site Web de Samsung Semiconductor pour un accès mondial à tous les visiteurs à partir du 2 novembre.

1 Le silicium sur isolant entièrement appauvri (FD-SOI) est une technologie de processus planaire qui met en œuvre un film isolant imperméable (SiO2) sur une plaquette de silicium et construit des transistors dessus pour minimiser les fuites.