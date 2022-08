Samsung Electronics dévoile le SSD 990 PRO hautes performances optimisé pour les jeux et les applications créatives – Samsung Global Newsroom

Les vitesses fulgurantes du 990 PRO réduisent les temps de chargement et augmentent la réactivité du jeu tandis que ses solutions de contrôle thermique maintiennent le disque à une température optimale pour un jeu ininterrompu

Samsung Electronics, le leader mondial de la technologie de mémoire avancée, a annoncé aujourd’hui le 990 PRO, le SSD NVMe hautes performances de la société basé sur PCIe 4.0. Offrant des vitesses ultra-rapides et une efficacité énergétique supérieure, le nouveau SSD est optimisé pour les jeux graphiquement exigeants et d’autres tâches intensives, y compris le rendu 3D, Montage vidéo 4K et l’analyse des données.

“Avec les innovations continues dans les jeux, les technologies 4K et 8K ainsi que les applications basées sur l’IA, le besoin des consommateurs en matière de stockage hautes performances augmente de façon exponentielle”, a déclaré KyuYoung Lee, vice-président de l’équipe Memory Brand Product Biz chez Samsung Electronics. “Le 990 PRO offre un équilibre optimal entre vitesse, efficacité énergétique et fiabilité, ce qui en fait un choix idéal pour les joueurs passionnés et les professionnels de la création à la recherche d’un travail et d’un jeu ininterrompus.”

Des performances extrêmes pour une expérience de jeu immersive

Dotée du dernier V-NAND de Samsung et d’un nouveau contrôleur propriétaire, la série 990 PRO offre la vitesse la plus élevée actuellement disponible à partir de l’interface PCIe 4.0.1 Le SSD offre des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles allant jusqu’à 7 450 mégaoctets par seconde (Mo/s) et 6 900 Mo/s, respectivement, tandis que les vitesses de lecture et d’écriture aléatoires atteignent jusqu’à 1 400 000 et 1 550 000 IOPS,2 respectivement. Avec jusqu’à 55 % d’amélioration des performances aléatoires par rapport au 980 PRO, le 990 PRO est particulièrement bien adapté aux jeux intensifs ainsi qu’aux tâches créatives et de productivité.

Les SSD NVMe hautes performances sont également essentiels pour tirer pleinement parti des dernières technologies de console de jeu et de jeu. Propulsé par NVMe, le 990 PRO offre des temps de chargement plus rapides aux PC et aux consoles pour une expérience de jeu plus immersive. Lorsqu’il est testé avec Forspoken,3 Le prochain jeu de rôle d’action de Luminous Productions prenant en charge la dernière technologie de chargement de jeu, le temps de chargement de la carte était d’environ une seconde, contre quatre secondes pour un SSD SATA et 28 secondes pour un disque dur (HDD).

Efficacité énergétique ultime et contrôle thermique fiable

Construit sur une architecture basse consommation, le contrôleur nouvellement conçu de Samsung améliore considérablement l’efficacité énergétique du SSD jusqu’à 50 % par rapport au 980 PRO.4 De plus, le 990 PRO utilise un revêtement en nickel sur le contrôleur et une étiquette de dissipateur de chaleur sur le disque pour une gestion thermique fiable. La technologie Dynamic Thermal Guard de Samsung garantit en outre que la température du disque reste dans la plage optimale.

La version 990 PRO avec dissipateur thermique offre une couche supplémentaire de contrôle thermique tandis que ses lumières RVB ajoutent plus de style au lecteur.

Le 990 PRO de Samsung est également une excellente solution pour les mises à niveau d’ordinateurs portables et de bureau ainsi que pour les PC à construire soi-même, offrant une amélioration significative des performances tout en utilisant moins d’énergie pour une durée de vie de la batterie et une gestion thermique accrues.

Le 990 PRO sera disponible dans le monde entier à partir d’octobre avec des prix de détail suggérés par le fabricant (PDSF) de 179 $ pour le modèle 1 To et de 309 $ pour le 2 To. Une version d’une capacité de 4 To sera disponible à partir de l’année prochaine. Pour plus d’informations, y compris les détails de la garantie, veuillez visiter samsung.com/SSD ou semiconductor.samsung.com/consumer-storage/internal-ssd/.

Spécifications de la série Samsung NVMe SSD 990 PRO

Catégorie SamsungSSD 990 PRO | 990 PRO avec dissipateur thermique Interface PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 Facteur de forme M.2 (2280) Mémoire de stockage CCM Samsung V-NAND 3 bits Manette Contrôleur interne Samsung Capacité5 1 To 2 To 4 To DRACHME 1 Go LPDDR4 2 Go LPDDR4 4 Go LPDDR4 Vitesse de lecture/écriture séquentielle Jusqu’à 7 450 Mo/s, jusqu’à 6 900 Mo/s Vitesse de lecture/écriture aléatoire (QD32) Jusqu’à 1 400 000 IOPS, jusqu’à 1 550 000 IOPS Logiciel de gestion Logiciel Samsung Magician Cryptage des données Chiffrement intégral du disque AES 256 bits, TCG/Opal V2.0, Lecteur chiffré (IEEE1667) Nombre total d’octets écrits 600 To 1200 To 2400 To garantie6 Garantie limitée de cinq anssept

1 La vitesse de lecture séquentielle théorique la plus élevée de PCIe 4.0 est de 8 000 Mo/s — 990 PRO atteint 7 450 Mo/s au troisième trimestre 2022.

2 Les mesures de performances séquentielles et aléatoires sont basées sur IOmeter1.1.0. Les performances peuvent varier en fonction de la version du micrologiciel du SSD, du matériel et de la configuration du système.

* Configuration du système de test : Processeur AMD Ryzen 7 5800X 8 cœurs à 3,80 GHz, DDR4 3600 MHz 16 Go x 2 (PC4-25600 Overclock), Windows 10 Pro 64 bits, ASRock-X570 Taichi

3 OUVERT © Luminous Productions Co., Ltd. Tous droits réservés. FORSPOKEN, LUMINOUS PRODUCTIONS et le logo LUMINOUS PRODUCTIONS sont des marques déposées ou des marques commerciales de Square Enix Co., Ltd.

* Configuration du système de test : Processeur AMD Ryzen 9 5900X 12 cœurs 3,70 GHz, AMD Radeon RX 6900 XT 16 Go, DDR4-2666 (16 Go x2), Windows 11 Pro 21H2

4 Le 980 PRO offre une efficacité énergétique de 1 129/877 Mo par watt pour la lecture/écriture séquentielle, tandis que le 990 PRO est de 1 380/1 319 Mo par watt pour la lecture/écriture séquentielle, sur la base des résultats des tests internes du modèle de capacité de 1 To.

5 1 Go = 1 000 000 000 octets par IDEMA. Une certaine partie de la capacité peut être utilisée pour le fichier système et la maintenance, de sorte que la capacité réelle peut différer de ce qui est indiqué sur l’étiquette du produit.

6 Samsung Electronics ne sera pas responsable de toute perte, y compris, mais sans s’y limiter, la perte de données ou d’autres informations contenues sur le produit Samsung Electronics ou la perte de profit ou de revenus pouvant être subie par l’utilisateur. Pour plus d’informations sur la garantie, rendez-vous sur samsung.com/SSD ou semiconductor.samsung.com/consumer-storage/internal-ssd/.

sept Cinq ans ou nombre total d’octets écrits (TBW), selon la première éventualité. Pour plus d’informations sur la garantie, veuillez vous référer au document de garantie inclus dans l’emballage.