Samsung Electronics dévoile le mur de la production virtuelle à InfoComm 2023 – Samsung Global Newsroom

Les fonctionnalités de production virtuelle inégalées du Mur seront exposées au plus grand salon audiovisuel d’Amérique du Nord

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui sa nouvelle gamme d’affichage numérique à InfoComm 2023, le plus grand salon audiovisuel d’Amérique du Nord, qui se tiendra à Orlando, en Floride, du 14 au 16 juin.

« La technologie est un élément vital de toute entreprise, et la gamme de signalisation innovante que nous présentons à InfoComm permet aux entreprises de tous les secteurs de se développer», a déclaré Hoon Chung, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Le plus récent ajout à la gamme The Wall est particulièrement excitant, rendant la production plus rapide et plus facile dans la télévision, le cinéma et d’autres industries créatives. »

Présentation du mur pour la production virtuelle

Lors d’InfoComm, Samsung a dévoilé un nouvel écran dédié, The Wall for Virtual Production (IVC Model), qui sera disponible dans le monde entier à partir d’aujourd’hui.

Les studios de production virtuels peuvent utiliser des murs LED ultra-larges pour créer du contenu virtuel, en les intégrant à une technologie d’effets visuels en temps réel pour réduire le temps et le coût de la production de contenu. The Wall for Virtual Production est le leader du marché dans l’application de cette technologie.

L’écran LED du mur pour la production virtuelle propose des options de pas de pixel de P1.68 et P2.1, des fréquences d’images de studio dédiées (23,976, 29,97 et 59,94 Hz) et un genlock, qui peut synchroniser l’écran avec le signal vidéo d’une caméra. L’écran dispose également d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 12 288 Hz, d’une luminosité maximale de 1 500 nits, d’un rapport de contraste fixe de 35 000: 1 (pour P2.1) et d’angles de vision larges jusqu’à 170 degrés. Toutes ces nouvelles fonctionnalités se combinent pour permettre un niveau de qualité d’image sans précédent pour le contenu virtuel.

Le mur pour la production virtuelle est basé sur une technologie modulaire, permettant une variété d’options d’installation pour différents environnements et besoins de production, allant d’un écran parfaitement plat à une courbure allant jusqu’à 6 000R. Il peut également être suspendu ou empilé avec d’autres écrans, et il est conçu pour résister à la poussière et aux particules courantes dans les environnements de production.

La solution intégrée de gestion de la production virtuelle (VPM) et l’interface intuitive qu’elle fournit facilitent la gestion de l’écran et permettent d’obtenir la meilleure qualité d’image possible. Pour afficher les couleurs aussi précisément et uniformément que possible, The Wall for Virtual Production propose également des tables de recherche 3D (LUT) pour la correction des couleurs, le traitement des couleurs HDR à large gamme et l’ajustement des couleurs entre les armoires ou les modules individuels. Le VPM est également capable de détecter et de résoudre tout problème potentiel lié aux LED.

À InfoComm, Samsung collaborera avec Lux Machina, un pionnier de la production virtuelle et des ICVFX modernes (effets visuels intégrés), pour présenter le mur de la production virtuelle en utilisation réelle. Lux Machina a mis en œuvre une telle technologie dans des séries télévisées telles que « The Mandalorian » et « House of the Dragon », ainsi que dans des événements diffusés tels que le championnat du monde de League of Legends, les NFL Honors et les ACM Awards.

« Le mur a été conçu pour la production virtuelle », a déclaré Zach Alexander, président de Lux Machina. « Avec un taux de rafraîchissement élevé, une représentation fidèle des couleurs et un angle de vision large, nous pensons que des technologies d’affichage comme celle-ci pourraient aider à inaugurer la prochaine génération d’effets visuels, ce qui permettra aux studios de réaliser plus facilement des projets de production virtuelle de haute qualité. »

Samsung travaille également avec Wētā FX en tant que partenaire technique. Wētā FX est une société d’effets visuels numériques basée en Nouvelle-Zélande qui a produit des effets visuels pour certains des films les plus rentables jamais réalisés, tels que la série « Le Seigneur des Anneaux », « Avatar » et « Avatar : la voie de l’eau ». .”

« Le mur pour la production virtuelle de Samsung offre un excellent rendu des couleurs et une excellente qualité d’image, et avec les propriétés de l’écran et les niveaux de noir, il est possible de contrôler facilement la précision de la lumière qu’il envoie dans un volume. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe innovante de Samsung et de voir comment de nouvelles techniques et capacités peuvent améliorer l’expérience de nos conteurs », a déclaré Kimball Thurston, CTO de Wētā FX.

La toute nouvelle signalisation Crystal UHD de la série QxC de Samsung

En plus de The Wall, Samsung présente sa gamme complète de 20 nouveaux modèles dans la série QxC Crystal UHD Signage Series disponible dans le monde entier. Les écrans présentent des améliorations significatives de la conception et des performances pour des fonctionnalités et une qualité d’image inégalées dans n’importe quel environnement commercial.

La gamme QxC comprend cinq écrans QHC avec 700 nits de luminosité (75″, 65″, 55″, 50″ et 43″), huit écrans QMC avec 500 nits de luminosité (98″, 85″, 75″, 65″, 55″ , 50″, 43″ et 32″) et sept écrans QBC avec 350 nits de luminosité (98″, 85″, 75″, 65″, 55″, 50″ et 43″).

Les cadres de la série QxC sont cohérents et uniformes sur les quatre côtés de l’écran, en utilisant la même épaisseur et les mêmes dimensions pour créer un design symétrique. Les trous de montage VESA se trouvent au centre des écrans pour assurer un montage sécurisé. La série a une épaisseur de 28,5 mm, soit 40 % plus mince que le modèle précédent.1

Tous les écrans QxC offrent une nouvelle interface utilisateur simple et intuitive, une résolution 4K UHD, Tizen 7.0 pour des performances optimisées des services Web et une durabilité de pointe. SmartView+ connecte sans fil les écrans à jusqu’à six appareils à la fois, tandis que les panneaux antireflets minimisent la réflexion de la lumière pour une expérience visuelle sans entrave. De plus, tous les modèles QxC disposent d’un capteur Eco qui peut détecter la luminosité de l’environnement environnant et optimiser la luminosité de l’écran en conséquence.

Samsung inaugure l’ère des écrans LED tout-en-un

Samsung dévoile également le LED All-in-One (modèle IAC), un écran LED Full HD de 130 pouces au format 16:9. Son kit de cadre pré-assemblé permet aux utilisateurs d’installer l’écran simplement en l’accrochant à un mur.

Le tout-en-un LED a une conception mince de 56 mm (jusqu’à 64 mm avec le support mural Slim Fit). L’écran offre une luminosité maximale de 1 000 nits et un taux de rafraîchissement de 3 840 Hz, ce qui donne une qualité vidéo époustouflante. La Samsung S-Box intégrée prend en charge la lecture multimédia intégrée et Microsoft 365, offrant les derniers outils commerciaux pour tirer le meilleur parti du grand écran LED dans les environnements professionnels.

Première certification d’empreinte carbone de l’industrie TÜV Rhénanie

Par ailleurs, Samsung Electronics a annoncé que sa gamme Smart Signage 2023 a obtenu une série de certifications pour les produits écologiques de la part d’instituts hautement reconnus en Allemagne et aux États-Unis.

La Smart Signage 2023 (modèle QMC) et The Wall All-in-One (modèle IAB) sont devenus les premiers modèles de signalisation à recevoir une certification d’empreinte carbone de produit du TÜV Rheinland, un organisme de test mondial. Fondée en 1872 et basée à Cologne, en Allemagne, TÜV Rheinland fournit des services de certification de qualité et de sécurité à de multiples industries.

L’organisation calcule sa certification d’empreinte carbone en évaluant la quantité de gaz à effet de serre générée tout au long du cycle de vie du produit, allant de la production à l’élimination, sur la base de normes internationalement reconnues. La certification du TÜV Rheinland fait suite à une autre reconnaissance récente et notable de Samsung par le Carbon Trust.2

La signalisation intelligente 2023 (modèle QMC) a également obtenu une certification ENERGY STAR 8.0 de l’Environmental Protection Agency pour son efficacité énergétique et une certification EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) en reconnaissance de ses efforts éco-conscients, tels que son plastique recyclé. utiliser.

Samsung attend avec impatience de voir ses pairs, ses clients et ses partenaires en personne au stand #1143 à InfoComm 2023. Pour en savoir plus sur les produits d’affichage visuel de Samsung, veuillez visiter : https://displaysolutions.samsung.com/main/index.

1 Modèle 98 pouces exclu.

2 Le Neo QLED 2023 de Samsung obtient la certification « Réduction de CO2 » du Carbon Trust – Samsung Global Newsroom