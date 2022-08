Samsung Electronics dévoile le moniteur de jeu Odyssey OLED G8 à l’IFA 2022 – Samsung Global Newsroom

L’Odyssey OLED G8 offre un temps de réponse incroyablement faible de 0,1 ms pour un jeu à grande vitesse

Samsung Electronics dévoilera l’Odyssey OLED G8 (nom du modèle : G85SB) — un autre ajout premium à la gamme Odyssey — à l’IFA 2022 à Berlin, en Allemagne, renforçant encore la position de leader de l’industrie de l’Odyssey. L’Odyssey OLED G8 est le premier moniteur de jeu OLED de la société et sera disponible dans un facteur de forme ultra-mince de 34 pouces, offrant une luminosité brillante sur un panneau OLED associé à la technologie Quantum Dot et regorgeant de fonctionnalités de jeu haut de gamme, y compris un incroyablement faible Temps de réponse de 0,1 ms et taux de rafraîchissement de 175 Hz.

Le nouvel Odyssey OLED G8 de 34 pouces est construit avec une épaisseur ultra-mince de 3,9 mm dans sa partie la plus fine — le plus fin de sa catégorie de produits — et fini avec un élégant cadre en métal. Le moniteur ne nécessite aucun rétroéclairage, tout en offrant un vrai RVB et un vrai noir pour une précision et une luminosité maximales des couleurs. — le tout sans filtre de couleur. L’éclairage est contrôlé en pixels qui peuvent être exprimés en noir avec un rapport de contraste quasi infini.

Le moniteur de jeu ultra-large à résolution QHD (3 440 x 1 440) a un rapport d’aspect de 21:9 avec un volume de couleurs de 100 % et une gamme de couleurs DCI-99,3 % pour des visuels incroyables quel que soit le jeu joué. Ceci est amélioré par un rapport de contraste statique d’un million pour un pour faire ressortir les détails les plus subtils pour une immersion améliorée et une courbure de 1800R pour une vue de jeu parfaite.

L’Odyssey OLED G8 regorge de fonctionnalités de jeu pour donner à tout joueur un avantage concurrentiel. Tout d’abord, le moniteur OLED est certifié VESA DisplayHDR 400 True Black, garantissant que le contenu apparaîtra vif et réaliste avec une reproduction précise des couleurs et des contrastes. En plus du temps de réponse rapide et du taux de rafraîchissement de l’Odyssey OLED G8, qui offre aux joueurs des capacités de réponse ultra-rapides et une précision réelle dans une gamme d’environnements de jeu, le moniteur est encore amélioré par AMD FreeSync Premium pour un gameplay fluide.

L’Odyssey OLED G8 permet également aux utilisateurs de découvrir le meilleur des fonctionnalités de jeu, de divertissement et de style de vie en un seul endroit. L’écran fonctionne comme un centre de divertissement complet avec la possibilité de diffuser du contenu via le Smart Hub de Samsung, donnant accès aux dernières émissions sur Amazon Prime, Netflix, YouTube et d’autres principaux fournisseurs de services OTT (over-the-top), même sans connexion vers un PC ou un appareil mobile. De plus, les utilisateurs peuvent profiter de contenu en direct gratuit sans avoir besoin de téléchargements ou d’inscriptions, rendu possible par Samsung TV Plus.

Le hub IoT intégré permet aux utilisateurs de vérifier tous les appareils IoT connectés sans fil au moniteur, tandis que l’application SmartThings permet aux utilisateurs de surveiller facilement les appareils IoT dans toute la maison. Le panneau de commande intuitif de l’application peut aider à surveiller et à régler les paramètres tels que la température et l’humidité.

Concentrateur de jeu Samsung1 — une plateforme de découverte de jeux en streaming tout-en-un — est intégré à l’Odyssey OLED G8. Les joueurs peuvent découvrir et jouer à des jeux de partenaires tels que Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik et Amazon Luna (États-Unis uniquement), avec un accès instantané aux meilleurs services de streaming. Cette fonctionnalité est alimentée par la technologie avancée de streaming de jeux de Samsung pour des visuels fluides et un gameplay réactif, le tout sans téléchargement ni besoin d’espace de stockage.

L’Odyssey OLED G8 offre également un confort aux utilisateurs lorsqu’ils jouent à leurs jeux préférés. Un support réglable en hauteur (HAS), ainsi qu’une fonctionnalité d’inclinaison, offrent une efficacité ergonomique, ce qui signifie que tout joueur peut trouver la position parfaite, quel que soit son jeu, qu’il s’agisse d’un jeu de course ou d’une aventure fantastique en monde ouvert.

Pour une immersion visuelle supplémentaire, l’écran est équipé du célèbre CoreSync & Core Lighting+ du portefeuille Odyssey qui a été mis à niveau pour l’Odyssey OLED G8. Située à l’arrière du moniteur, cette technologie d’éclairage avancée correspond aux couleurs à l’écran, donnant vie au contenu avec des couleurs vives et vives qui créent des expériences immersives plus mémorables. De plus, l’Odyssey OLED G8 est équipé de ports Micro HDMI (2.1), Mini DP (1.4) et USB-C pour une connectivité polyvalente, en plus d’un haut-parleur stéréo de 5 W pour un son net.

L’Odyssey OLED G8 sera disponible dans le monde entier à partir du quatrième trimestre 2022, avec des calendriers de lancement variant selon les régions.

​1 Samsung Gaming Hub uniquement disponible dans certains pays : Brésil, Canada, France, Allemagne, Italie, Corée, Espagne, États-Unis et Royaume-Uni