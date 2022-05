Samsung Electronics dévoile la technologie de communication de nouvelle génération lors du premier forum Samsung 6G – Samsung Global Newsroom

Le Samsung 6G Forum, l’occasion de découvrir ce qu’il faut attendre de la technologie 6G et comment elle va évoluer

Samsung Electronics a annoncé que la société hébergeait aujourd’hui son tout premier forum Samsung 6G (S6GF) en ligne.

Sous le thème “La prochaine expérience hyper-connectée pour tous”, le forum est divisé en deux sessions et diffusé en direct en ligne via la chaîne YouTube de Samsung. Chaque session consiste en des exposés d’experts du milieu universitaire et de l’industrie spécialisés dans les technologies de communication de nouvelle génération, suivis d’une table ronde.

“Nous envisageons que la 6G fournira des expériences ultimes pour les humains et tout ce qui passera par le prochain niveau d’hyper-connectivité, et cette idée sert de fondement à notre vision 6G”, a déclaré Sebastian Seung, président et responsable de Samsung Research.1 “Nous pensons que c’est le bon moment pour commencer à se préparer à la 6G. Façonner la 6G nécessitera de nombreuses années, comme nous l’avons vu avec les générations précédentes, et nécessitera de nombreuses discussions et collaborations entre les acteurs de l’industrie et du milieu universitaire.

Session du matin — Interface aérienne 6G

La session du matin se déroule sous le thème “6G Air Interface”. Au cours de cette session, Jeffrey Andrews, professeur à l’Université du Texas à Austin, prononce un discours d’ouverture, intitulé « Deep Learning in the 6G Air Interface », soulignant que l’apprentissage en profondeur (DL) sera une technologie clé permettant à la 6G, qui peut fournir d’importants avance à de nombreuses couches de l’interface air.

Après le discours d’ouverture, Charlie Zhang, vice-président principal (SVP) de Samsung Research America, Takehiro Nakamura, vice-président directeur et directeur général de NTT DOCOMO et John Smee, vice-président directeur de Qualcomm Technologies, Inc. donnent des conférences d’experts approfondies.

Le SVP Charlie Zhang de Samsung Research America fait une présentation sur “l’évolution de la technologie radio pour au-delà de la 5G et de la 6G”. Il explique que si les technologies 6G en sont encore à leurs débuts, quelques orientations émergentes prennent forme et prennent de l’ampleur dans les universités et l’industrie, notamment la prise en charge d’un nouveau spectre tel que la bande moyenne supérieure dans la gamme de 7 à 24 GHz. et bande Terahertz (THz), les nouvelles technologies d’antenne, l’évolution de la technologie duplex et de la topologie du réseau, le partage du spectre, l’intelligence artificielle (IA) en tant que partie native de la conception du protocole, etc.

Le SVP Takehiro Nakamura de NTT DOCOMO parle de “l’évolution de la 5G et de la 6G”, soulignant la recherche axée sur les technologies et les services pour l’évolution de la 5G et la 6G s’accélère dans le monde entier. Le SVP John Smee de Qualcomm Technologies, Inc. parle de “Driving Air Interface Innovation Toward 6G”, en mettant l’accent sur la recherche et le développement sans fil avancés le long de plusieurs vecteurs qui apporteront des innovations perturbatrices et repousseront les limites de la technologie pour permettre des expériences utilisateur nouvelles et améliorées avec la 6G.

Après les présentations, Juho Lee, Fellow chez Samsung Research, anime une table ronde sur la technologie 6G RAN. Par la suite, Sunghyun Choi, vice-président exécutif (EVP) et responsable du centre de recherche sur les communications avancées chez Samsung Research, partage les progrès de Samsung dans la recherche 6G ainsi que des vidéos de démonstration.

Séance de l’après-midi — Réseau intelligent pour la 6G

La session de l’après-midi est placée sous le thème “Réseau intelligent pour la 6G”. Tarik Taleb, professeur à l’Université d’Oulu, en Finlande, commence par un discours liminaire sur le « réseau 6G — Le cheminement vers une nouvelle vision du « service de services » ». Il souligne que l’IA, la virtualisation des fonctions réseau, la mise en réseau définie par logiciel et l’informatique Edge/Cloud ont apporté des avantages significatifs en termes de réduction des dépenses et des coûts opérationnels, de flexibilité de déploiement et d’accélération de la mise sur le marché, et mentionne que la 6G permettra probablement une nouvelle brise de mise en réseau mobile cloud native.

Après le discours d’ouverture, Seungjoo Maeng, maître chez Samsung Electronics, Byonghyo Shim, professeur à l’Université nationale de Séoul et Shi Jin, professeur à l’Université du Sud-Est, en Chine, livrent des exposés d’experts approfondis.

Maître Seungjoo Maeng de Samsung Electronics parle des “Défis de l’application de la technologie AI/ML pour améliorer les performances des systèmes de communication mobiles”, soulignant les défis liés à l’application de l’IA et du ML (apprentissage automatique) pour améliorer les performances des systèmes de communication mobile sans fil et comment résoudre eux.

Le professeur Byonghyo Shim de l’Université nationale de Séoul donne une conférence sur la « détection mobile assistée par apprentissage profond et la formation de faisceaux pour les communications mmWave et THz », présentant le nouveau paradigme pour contrôler les communications mmWave et THz basées sur DL. Le professeur Shi Jin de l’Université du Sud-Est, en Chine, présente la « rétroaction CSI basée sur l’apprentissage profond dans les systèmes MIMO massifs », discutant des défis et des orientations de recherche potentielles associées à la mise en œuvre de la rétroaction CSI (informations sur l’état des canaux) basée sur DL dans les futurs systèmes de communication sans fil.

Après ces présentations, EVP Sunghyun Choi de Samsung Research anime une table ronde sur l’IA en réseau.

Pour plus d’informations sur le “Samsung Tech Forum”, veuillez visiter le site Web de Samsung Research à l’adresse research.samsung.com.

1 Samsung Research, agissant en tant que centre de R&D avancé de Samsung Electronics, dirige le développement de technologies futures pour la division DX (Device eXperience) de l’entreprise.