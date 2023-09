Samsung Electronics dévoile la mémoire DRAM DDR5 de 32 Go de classe 12 nm la plus haute capacité du secteur, idéale pour l’ère de l’IA – Samsung Global Newsroom

Fournit le double de la capacité des modules de 16 Go dans la même taille de boîtier, permettant la production de modules DRAM de 128 Go sans le processus TSV et réduisant la consommation d’énergie de 10 %

Le nouveau produit ouvre également la voie à des modules DRAM d’une capacité allant jusqu’à 1 To

Avec la gamme élargie de DRAM de classe 12 nm, Samsung poursuivra sa collaboration avec diverses industries et prendra en charge diverses applications

Samsung Electronics, leader mondial des technologies de mémoire avancées, a annoncé aujourd’hui avoir développé la première et la plus haute capacité de mémoire DRAM DDR5 de 32 gigabits (Go) du secteur.1 utilisant une technologie de traitement de classe 12 nanomètres (nm). Cette réussite intervient après que Samsung a commencé la production en série de sa DRAM DDR5 de 16 Go de classe 12 nm en mai 2023. Elle consolide le leadership de Samsung dans la technologie DRAM de nouvelle génération et ouvre le prochain chapitre de la mémoire haute capacité.

« Avec notre DRAM 32 Go de classe 12 nm, nous avons obtenu une solution qui permettra des modules DRAM allant jusqu’à 1 téraoctet (To), ce qui nous permettra d’être idéalement positionnés pour répondre au besoin croissant de DRAM haute capacité à l’ère de l’IA. (Intelligence artificielle) et big data », a déclaré SangJoon Hwang, vice-président exécutif des produits et technologies DRAM chez Samsung Electronics. « Nous continuerons à développer des solutions DRAM grâce à des technologies de processus et de conception différenciées pour repousser les limites de la technologie de la mémoire. »

Une capacité de DRAM multipliée par 500 000 depuis 1983

Après avoir développé sa première DRAM de 64 kilobits (Ko) en 1983, Samsung a réussi à multiplier sa capacité DRAM par un facteur de 500 000 au cours des 40 dernières années.

Le tout dernier produit de mémoire de Samsung, développé à l’aide de processus et de technologies de pointe pour augmenter la densité d’intégration et optimiser la conception, possède la capacité la plus élevée du secteur pour une seule puce DRAM et offre le double de la capacité de 16 Go de DRAM DDR5 dans la même taille de boîtier.

Auparavant, les modules DRAM DDR5 de 128 Go fabriqués avec 16 Go de DRAM nécessitaient le processus Through Silicon Via (TSV). Cependant, en utilisant la DRAM de 32 Go de Samsung, le module de 128 Go peut désormais être produit sans utiliser le processus TSV, tout en réduisant la consommation d’énergie d’environ 10 % par rapport aux modules de 128 Go avec 16 Go de DRAM. Cette avancée technologique fait de ce produit la solution optimale pour les entreprises qui mettent l’accent sur l’efficacité énergétique.comme les centres de données.

Avec sa DRAM DDR5 de 32 Go de classe 12 nm comme base, Samsung prévoit de continuer à élargir sa gamme de DRAM haute capacité pour répondre aux demandes actuelles et futures de l’industrie informatique et informatique. Samsung réaffirmera son leadership sur le marché de la DRAM de nouvelle génération en fournissant la DRAM de 32 Go de classe 12 nm aux centres de données ainsi qu’aux clients qui ont besoin d’applications telles que l’IA et l’informatique de nouvelle génération. Le produit jouera également un rôle important dans la collaboration continue de Samsung avec d’autres acteurs clés du secteur.

La production en série de la nouvelle DRAM DDR5 de 32 Go de classe 12 nm devrait commencer d’ici la fin de cette année.

Pour en savoir plus sur les produits DRAM de Samsung, visitez Site Web de Samsung Semiconductor.

1 DRAM DDR5 : mémoire dynamique à accès aléatoire à double débit de données 5.