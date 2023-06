Samsung Electronics dévoile Foundry Vision à l’ère de l’IA lors du Samsung Foundry Forum 2023 – Samsung Global Newsroom

Samsung renforce encore le leadership de la fonderie et l’engagement des clients avec une feuille de route de processus avancée

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a annoncé aujourd’hui ses dernières innovations technologiques de fonderie et sa stratégie commerciale lors du 7e Forum annuel de la fonderie Samsung (SFF) 2023.

Sous le thème « L’innovation au-delà des frontières », le forum de cette année s’est penché sur la mission de Samsung Foundry de répondre aux besoins des clients à l’ère de l’intelligence artificielle (IA) grâce à la technologie avancée des semi-conducteurs.

Plus de 700 invités, clients et partenaires de Samsung Foundry, ont assisté à l’événement de cette année, dont 38 entreprises ont tenu leurs propres stands pour partager les dernières tendances technologiques dans l’industrie de la fonderie.

« Samsung Foundry a toujours répondu aux besoins des clients en étant à l’avant-garde de la courbe d’innovation technologique, et aujourd’hui, nous sommes convaincus que notre technologie de nœud avancé basée sur la porte-tout-le-tour (GAA) jouera un rôle déterminant dans la prise en charge des besoins de nos clients utilisant l’IA. applications », a déclaré le Dr Siyoung Choi, président et responsable de l’activité Fonderie chez Samsung Electronics. « Assurer le succès de nos clients est la valeur la plus centrale de nos services de fonderie. »

Dans le cadre de sa stratégie commerciale visant à renforcer sa compétitivité en tant que service de fonderie de premier plan, Samsung Foundry a annoncé aujourd’hui ce qui suit :

Applications étendues de son procédé 2 nanomètres (nm) et de son procédé spécialisé

Augmentation de la capacité de production de sa ligne de production de Pyeongtaek 3 (P3)

Lancement d’une nouvelle « alliance d’intégration multi-matrices (MDI) » pour la technologie d’emballage de nouvelle génération

Progrès continus dans l’écosystème de la fonderie avec les partenaires Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE™)

Leader de l’industrie avec des applications étendues à 2 nm et des processus spécialisés

Lors de l’événement, Samsung a annoncé des plans détaillés pour la production de masse de son procédé 2 nm, ainsi que des niveaux de performance.

La société commencera la production de masse du processus 2 nm pour les applications mobiles en 2025, puis s’étendra au HPC en 2026 et à l’automobile en 2027. Le processus 2 nm de Samsung (SF2) a montré une augmentation de 12 % des performances, une augmentation de 25 % de l’efficacité énergétique et une diminution de 5% de la surface, par rapport à son processus de 3 nm (SF3).

La production de masse de SF1.4 débutera en 2027 comme prévu.

À partir de 2025, Samsung lancera des services de fonderie pour les semi-conducteurs de puissance au nitrure de gallium (GaN) de 8 pouces ciblant les applications grand public, de centres de données et automobiles.

Pour sécuriser la technologie la plus avancée en 6G, la radiofréquence (RF) 5 nm est également en cours de développement et sera disponible au premier semestre 2025. Le processus RF 5 nm de Samsung montre une augmentation de 40 % de l’efficacité énergétique et une diminution de 50 % dans la zone par rapport au processus précédent de 14 nm.

En outre, la société ajoutera des applications automobiles à ses RF 8 nm et 14 nm, s’étendant au-delà des applications mobiles actuellement en production de masse.

Stabiliser la chaîne d’approvisionnement et répondre aux besoins des clients grâce à une capacité accrue

Dans le cadre de la stratégie d’exploitation « Shell-First » qui vise à mieux répondre aux demandes des clients, Samsung Foundry maintient son engagement à investir et à renforcer ses capacités en ajoutant de nouvelles lignes de fabrication à Pyeongtaek, en Corée du Sud, et à Taylor, au Texas. Les plans d’expansion actuels augmenteront la capacité des salles blanches de l’entreprise de 7,3 fois d’ici 2027 par rapport à 2021.

La société prévoit de commencer la production de masse de produits de fonderie pour les applications mobiles et autres sur la ligne 3 de Pyeongtaek au cours du second semestre. Samsung se concentre également sur l’augmentation de sa capacité de fabrication aux États-Unis. La construction de la nouvelle usine de Taylor se déroule selon les plans initiaux et devrait se terminer d’ici la fin de l’année, avec une mise en service au second semestre 2024.

Samsung continuera d’étendre sa base de production à Yongin, en Corée du Sud, pour alimenter la prochaine génération de services de fonderie de Samsung. Yongin est une ville voisine située à environ 10 km à l’est des campus Hwaseong et Giheung de Samsung.

À la tête de l’ère « Beyond Moore » avec une nouvelle alliance d’intégration multi-die

Afin de répondre à la croissance rapide du marché des puces pour les applications mobiles et HPC, Samsung lance l’Alliance MDI en collaboration avec ses sociétés partenaires ainsi que des acteurs majeurs de la mémoire, de l’emballage et des tests de substrats.

L’Alliance MDI est à la pointe de l’innovation dans la technologie d’empilage en formant un écosystème de technologie d’emballage pour l’intégration hétérogène 2,5D et 3D. En collaboration avec des partenaires de l’ensemble de l’écosystème, Samsung fournira un service clé en main à guichet unique pour mieux soutenir l’innovation technologique des clients.

Samsung prévoit de répondre activement aux besoins des clients et du marché en développant des solutions d’emballage personnalisées adaptées aux besoins individuels de diverses applications, notamment le HPC et l’automobile.

Repousser les limites avec des partenaires pour un support Fabless amélioré

Après le Samsung Foundry Forum, Samsung organisera le forum Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE™) le 28 juin sous le thème « Accélérer la vitesse de l’innovation ».

Avec plus d’une centaine de partenaires dans les domaines de l’automatisation de la conception électronique (EDA), des partenaires de solutions de conception (DSP), de l’assemblage et du test de semi-conducteurs externalisés (OSAT), du cloud et de l’IP, Samsung promeut la croissance mutuelle de l’écosystème de fonderie pour alimenter le succès des clients.

Samsung soutient depuis longtemps une collaboration plus étroite entre les partenaires de l’écosystème de la fonderie, repoussant les limites de l’infrastructure de conception du 8 pouces au dernier processus GAA. Samsung et ses 23 partenaires EDA proposent désormais plus de 80 outils de conception et collaborent également avec 10 partenaires OSAT pour développer des solutions de conception d’emballages 2,5D/3D.

Samsung fournit des services de conception de produits à une variété de clients, des startups aux leaders de l’industrie, grâce à des partenariats solides avec neuf partenaires DSP qui possèdent une vaste expertise dans les processus Samsung Foundry, ainsi qu’avec neuf partenaires Cloud.

Samsung a également sécurisé un portefeuille de plus de 4 500 adresses IP clés auprès de 50 partenaires IP mondiaux. Samsung prévoit de sécuriser des adresses IP d’interface haute vitesse de nouvelle génération supplémentaires pour SF2, notamment LPDDR5x, HBM3P, PCIe Gen6 et 112G SerDes. Ses partenariats à long terme avec les principaux fournisseurs mondiaux de propriété intellectuelle dans leurs domaines respectifs aideront à répondre aux besoins des clients en IA, HPC et automobile.

« Grâce à une étroite collaboration avec notre SAFE™ partenaires, Samsung Foundry aide à simplifier les conceptions qui deviennent encore plus complexes grâce à l’application des processus les plus avancés et des nouvelles technologies telles que l’intégration hétérogène », a déclaré Jong-wook Kye, vice-président exécutif et responsable du développement de la plate-forme de conception, Foundry Business chez Samsung Electronique. « Nous continuerons à nous efforcer d’assurer une croissance constante de l’écosystème Samsung Foundry en termes d’échelle et de qualité. »

Samsung Electronics accueillera le Samsung Foundry Forum 2023 en Corée du Sud en juillet, et l’événement s’étendra à l’Europe et à l’Asie plus tard dans l’année pour rencontrer les clients de chaque région.