Samsung Electronics dévoile des solutions de mémoire de nouvelle génération de grande envergure au Flash Memory Summit 2022 – Samsung Global Newsroom

La nouvelle suite de technologies de mémoire et de stockage transformera collectivement la façon dont les données sont déplacées, stockées, traitées et gérées à l’ère du Big Data

Samsung Electronics, le leader mondial des technologies de mémoire avancées, a dévoilé aujourd’hui une gamme de technologies de mémoire et de stockage de nouvelle génération lors du Flash Memory Summit 2022, qui s’est tenu au Santa Clara (Californie) Convention Center, du 2 au 4 août. Dans un discours intitulé “Memory Innovations Navigating the Big Data Era”, Samsung a mis en lumière quatre domaines d’avancées technologiques qui animent le marché du Big Data – le mouvement des données, le stockage des données, le traitement des données et la gestion des données – et a dévoilé ses solutions de mémoire de pointe répondant à chaque domaine. .

Stockage en pétaoctets : optimisation de l’utilisation du serveur

Pour optimiser l’efficacité du centre de données dans un monde de plus en plus axé sur les données, Samsung a introduit une technologie de stockage de nouvelle génération, «Petabyte Storage». La nouvelle solution permettra à une seule unité de serveur de contenir plus d’un pétaoctet de stockage, permettant aux fabricants de serveurs d’augmenter considérablement leur capacité de stockage dans le même espace au sol avec un nombre minimal de serveurs. Une utilisation élevée du serveur contribuera également à réduire la consommation d’énergie.

SSD à mémoire sémantique : stockage optimisé pour l’IA et le ML

Samsung a annoncé son “SSD à mémoire sémantique” qui combine les avantages du stockage et de la mémoire DRAM. Tirant parti de la technologie d’interconnexion Compute Express Link (CXL) et d’un cache DRAM intégré, les SSD à mémoire sémantique peuvent atteindre une amélioration jusqu’à 20 fois de la vitesse de lecture aléatoire et de la latence lorsqu’ils sont utilisés dans des applications d’IA et de ML. Optimisés pour lire et écrire des blocs de données de petite taille à des vitesses considérablement plus rapides, les SSD à mémoire sémantique de Samsung seront idéaux pour le nombre croissant de charges de travail d’IA et de ML qui nécessitent un traitement très rapide d’ensembles de données plus petits.

Télémétrie : permettre une gestion plus fiable du centre de données

À mesure que les SSD sont de plus en plus adoptés dans les centres de données, la technologie permettant de gérer ces disques de stockage avec le plus haut degré de fiabilité devient de plus en plus critique. La technologie de télémétrie de Samsung rassemble des métadonnées lisibles par l’homme à partir de composants clés à l’intérieur des SSD des clients, tels que la mémoire flash NAND et la DRAM, ainsi que les contrôleurs et micrologiciels SSD. Sur la base de ce large ensemble d’informations de télémétrie, les centres de données peuvent détecter et prévenir tout problème potentiel à l’avance, permettant un fonctionnement plus fiable et efficace.

Mises à jour des étapes précédentes

En outre, Samsung a informé son auditoire principal des mises à jour importantes des produits concernant le stockage mobile et les jalons SSD hautes performances annoncés précédemment.

Le premier stockage mobile UFS 4.0 du secteur, développé par Samsung en mai, devrait entrer en production de masse ce mois-ci. Le nouvel UFS 4.0 sera un composant essentiel des smartphones phares qui nécessitent de grandes quantités de traitement de données pour des fonctionnalités telles que les images haute résolution et les jeux mobiles riches en graphiques, et sera ensuite utilisé dans la mobilité, la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Samsung a également annoncé la disponibilité sur le marché de deux SSD d’entreprise. Son PM1743, lauréat des CES 2022 Innovation Awards, est le premier SSD PCIe 5.0 de l’industrie, tandis que le PM1653 est le premier SSD SAS 24G, tous deux actuellement en production de masse. La société a également mis en avant ses SmartSSD et CXL DRAM révolutionnaires, qui ont été conçus pour éviter les goulots d’étranglement dans les architectures de mémoire et de stockage actuelles.

“L’industrie informatique est confrontée à un nouvel ensemble de défis provoqués par la croissance explosive du Big Data, et cela souligne l’importance d’un écosystème robuste et intersectoriel”, a déclaré Jin-Hyeok Choi, conférencier principal et vice-président exécutif de Memory. Développement de solutions et de produits chez Samsung Electronics. “Nous nous engageons à développer des technologies de mémoire transformatrices qui peuvent apporter des changements profonds dans la façon dont nous déplaçons, stockons, traitons et gérons les données pour les futures applications d’IA, de ML et de HPC, alors que nous naviguons sur ces marées difficiles avec des partenaires de l’industrie.”