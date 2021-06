Samsung Electronics devient le premier à recevoir la certification d’accessibilité ONCE Foundation pour les téléviseurs en Espagne – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics lberia a annoncé que Samsung Neo QLED, QLED 8K et 4K, Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero, The Terrace et The Premiere ont tous reçu la certification ATECH de la Fondation ONCE accréditant leur accessibilité pour les personnes handicapées en Espagne. .

L’attribution de ces sceaux a été dévoilée lors d’un événement organisé au siège de la Fondation ONCE, annonçant également la nouvelle distinction ATECH. Étaient présents Jesús Hernández, directeur de l’accessibilité et de l’innovation et de la Fondation ONCE ; et Alfonso Fernández, directeur des relations institutionnelles et de la transformation numérique chez Samsung Electronics Iberia, qui a expliqué les caractéristiques de ce sceau prouvant l’accessibilité de ces appareils.

Ce nouveau sceau de la Fondation ONCE accrédite l’accessibilité des produits et services électroniques tels que les téléviseurs intelligents, les ordinateurs portables, les appareils électroménagers et les consoles de jeux vidéo pour les personnes handicapées. Tous les produits certifiés Samsung répondent aux exigences d’accessibilité des technologies à fonctionnalité fermée, conformément à la norme européenne EN 301 549.

Alfonso Fernández, directeur des relations institutionnelles et de la transformation numérique chez Samsung Electronics Iberia, a déclaré : « L’obtention du label ATECH pour divers modèles de téléviseurs est une réalisation importante pour l’entreprise et nous encourage à continuer à travailler pour garantir que tous nos produits peuvent être accessibles pour toutes les personnes. »

Jesús Hernández, directeur de l’accessibilité universelle et de l’innovation à la Fondation ONCE, a souligné le fait qu’« il est important que les fabricants prennent en compte les besoins des personnes handicapées afin d’atteindre l’égalité des chances et la non-discrimination ainsi que d’offrir de telles informations. clairement et de manière transparente et c’est notre objectif.

Les téléviseurs Samsung ont été certifiés par la Fondation ONCE car ils ont les caractéristiques appropriées pour les personnes complètement aveugles, malvoyantes ou daltoniennes ainsi que pour celles qui sont complètement ou partiellement sourdes, ont des difficultés modérées ou sévères à utiliser leurs mains, ne peut pas parler ou a une capacité cognitive limitée.

Les appareils sont dotés de différentes fonctionnalités favorisant leur utilisation par les personnes handicapées comme un menu d’accessibilité très complet et simple d’utilisation. Ils ont la possibilité d’activer certaines fonctionnalités lors de leur première mise sous tension afin que la personne concernée puisse tout configurer sans avoir besoin de l’aide de qui que ce soit d’autre. Les téléviseurs certifiés avec le sceau ATECH incluent des fonctionnalités telles qu’un mode de fonctionnement ne nécessitant aucune vision, des descriptions audio et des sous-titres d’accessibilité.