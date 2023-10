Un moyen nouveau et pratique de conserver des données importantes

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le déploiement mondial de Temporary Cloud Backup,1 un moyen sûr et simple de sauvegarder et de transférer des données importantes. Dans les situations où les utilisateurs de Samsung Galaxy peuvent éprouver de l’anxiété à l’idée de perdre leurs données, notamment leurs photos, vidéos et fichiers privés, cette fonctionnalité est conçue pour offrir confort et réassurance. Il souligne l’engagement continu de Samsung à offrir des expériences puissantes et connectées qui contribuent à faciliter la vie des utilisateurs.

« La sauvegarde temporaire dans le cloud offre aux utilisateurs un moyen fiable et pratique de sauvegarder et de restaurer des informations importantes », a déclaré Chiyoung Seo, vice-président et chef de l’équipe Cloud, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. «Cette expérience de commutation améliorée basée sur Samsung Cloud2 vise à offrir aux utilisateurs de Samsung Galaxy la tranquillité d’esprit : leurs données précieuses ne seront pas perdues, grâce à la puissance connectée de l’écosystème Galaxy.

Les utilisateurs peuvent choisir de télécharger leurs données sur Samsung Cloud stockage via leur compte Samsung,3 où il est conservé en sécurité et prêt à être téléchargé à nouveau. Il s’agit d’un service gratuit, sans limite de stockage totale, mais la taille des fichiers individuels est limitée à 100 Go. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un PC ou tout autre périphérique de mémoire externe, mais le Wi-Fi4 est requis pour le transfert de données.

Les données sont conservées jusqu’à 30 jours à compter de la date de sauvegarde initiale des utilisateurs. Pendant cette période, les utilisateurs pourront restaurer leurs données quand ils le souhaitent. Les utilisateurs sont avertis à l’approche de leur limite de temps5 avant que leurs données ne soient automatiquement supprimées.

Un souci de moins lors des réparations ou des remplacements

La sauvegarde temporaire dans le cloud est un service idéal pour garantir la préservation des données dans divers scénarios où les utilisateurs peuvent craindre de perdre leurs données, par exemple lors de la réparation d’un smartphone. Samsung inclut désormais la sauvegarde temporaire dans le cloud dans le cadre de Mode de Maintenanceaidant à garantir les données personnelles sur un appareil,6 y compris les fichiers privés du dossier sécurisé, peuvent être sauvegardés en toute sécurité pour être récupérés après les réparations.

Cette fonctionnalité aidera également les utilisateurs de Samsung Galaxy à mettre à niveau leurs appareils plus facilement, éliminant ainsi le stress lié au changement d’appareil. Pour ceux qui se préparent à l’arrivée de leur nouvel appareil en précommande, Temporary Cloud Backup offre un moyen fiable et simple de transférer leurs données. Les utilisateurs peuvent sauvegarder leurs données en toute confiance avant d’effectuer une réinitialisation complète de leur ancien appareil, sachant qu’il est facile de récupérer ces données à tout moment.

Les utilisateurs qui configurent leur nouvel appareil pour la première fois peuvent restaurer leurs données dans le cadre de l’assistant de configuration. Même s’ils sautent cette étape, ils peuvent trouver une sauvegarde temporaire dans le cloud à tout moment en mode maintenance ou dans la fonction de réinitialisation, permettant une restauration gratuite et facile à leur convenance.7

La sauvegarde temporaire dans le cloud est la dernière fonctionnalité ajoutée à Samsung Cloud, atténuant les risques de perte de données des utilisateurs sur les appareils Samsung Galaxy perdus, volés ou cassés. Il s’agit d’une expérience sécurisée, simple et transparente pour sauvegarder et restaurer des données sur des appareils Galaxy, protégées par l’authentification à deux facteurs du compte Samsung, afin que les utilisateurs puissent être plus sûrs que le téléchargement et la restauration de leurs données utilisent un processus sécurisé. La sauvegarde temporaire dans le cloud n’est que l’un des efforts continus visant à optimiser et à améliorer l’expérience mobile des utilisateurs de l’écosystème Galaxy.

Le déploiement mondial complet de Temporary Cloud Backup aura lieu à partir de cet automne pour tous les smartphones et tablettes Samsung Galaxy fonctionnant sur One UI 6,8 à commencer par les smartphones des séries Galaxy S et Z en Corée.

1 Disponible sur les smartphones et tablettes Samsung Galaxy avec One UI 6 ou version ultérieure. La disponibilité de cette fonctionnalité peut varier selon le marché, l’opérateur ou le modèle.

2 La sauvegarde temporaire dans le cloud prend en charge les données au-delà des applications Samsung natives et des informations de compte, y compris, mais sans s’y limiter, les applications, photos, vidéos, audio, documents et fichiers tiers. Les fichiers de sauvegarde cloud temporaires ne dépendront pas des fichiers de sauvegarde Samsung Cloud existants et les données de sauvegarde ne se chevaucheront pas.

3 Les utilisateurs doivent disposer d’un compte Samsung enregistré pour pouvoir utiliser la fonction de sauvegarde temporaire sur le cloud. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez: https://support.samsungcloud.com/#/info-cloud-temporary-backup.

4 Si la connexion Wi-Fi est interrompue, le processus de sauvegarde ou de restauration s’arrêtera jusqu’à ce que la connexion soit rétablie.

5 Les données peuvent être conservées jusqu’à 30 jours. Les utilisateurs recevront des notifications sur leur téléphone 7 jours avant la suppression des données.

6 La prise en charge de la sauvegarde et de la restauration des données peut varier en fonction des politiques de chaque application.

7 La sauvegarde temporaire sur le cloud est accessible via « Paramètres > Gestion générale > Réinitialiser > Sauvegarde temporaire sur le cloud » ou « Paramètres > Entretien de la batterie et de l’appareil > Mode maintenance > Sauvegarde temporaire sur le cloud ».

8 Pour certains marchés, la sauvegarde temporaire dans le cloud a été initialement introduite dans le cadre du mode maintenance à partir de début janvier 2023. Elle a été incluse dans la fonction de réinitialisation à partir de juin. La disponibilité de cette fonctionnalité peut varier selon le marché, l’opérateur ou le modèle.