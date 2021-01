SEOUL: Samsung Electronics Co Ltd prévoit jeudi une forte demande pour ses puces au cours du trimestre en cours et des ventes mobiles plus fortes après avoir avancé le lancement de son smartphone phare Galaxy S pour conquérir des parts de marché.

Le premier fabricant mondial de puces mémoire a toutefois averti qu’une devise plus forte et des coûts liés à la production de nouvelles puces entraîneraient un résultat de profit plus faible, après avoir enregistré une hausse de 26% du bénéfice d’exploitation au quatrième trimestre.

Les actions de Samsung ont chuté de 1,5% au début des échanges, malgré l’annonce d’un dividende en espèces spécial unique de 10,7 billions de wons (9,60 milliards de dollars) en plus de son dividende de fin d’année, en raison de la nervosité croissante face à une bulle boursière.

Les investisseurs ont fait grimper le titre d’environ 60% depuis septembre, en partie sur des perspectives haussières pour son activité de fabrication sous contrat de puces, en raison de pénuries de puces et de capacités de fabrication limitées.

«Pour l’avenir, Samsung Electronics s’attend à ce que le bénéfice global faiblisse au premier trimestre 2021», a déclaré la société dans un communiqué.

«Pour 2021, (Samsung) s’attend à une reprise de la demande mondiale globale, mais des incertitudes persistent quant à la possibilité de vagues récurrentes de COVID-19», a-t-il ajouté.

Le bond du bénéfice d’exploitation au cours du trimestre d’octobre à décembre est survenu alors que les livraisons de puces mémoire et les bénéfices d’affichage ont compensé un won fort, le coût d’une nouvelle ligne de production de puces, des prix plus faibles des puces mémoire et une baisse trimestrielle des expéditions de smartphones. .

La devise sud-coréenne a augmenté d’environ 7% par rapport au dollar au cours des trois mois se terminant en décembre. Un won plus fort érode la valeur des ventes à l’étranger des entreprises sud-coréennes.

RÉCUPÉRATION DE DRAM

Alors que des conditions de change similaires sont attendues à court terme, le marché des puces DRAM destinées aux appareils devrait se redresser au cours du premier semestre 2021 grâce à la demande des clients mobiles et serveurs, a déclaré Samsung.

«Les prix de la DRAM devraient augmenter beaucoup plus que prévu au premier trimestre, car les clients du serveur sont à court de stocks qu’ils ont stockés lorsque COVID-19 a éclaté pour la première fois au premier semestre de l’année dernière, et recommencent à acheter», a déclaré Park Sung-soon, un analyste chez Cape Investment & Securities.

Les dépenses d’investissement de Samsung en 2020 ont atteint 38,5 billions de wons, dont 32,9 billions de wons sur les semi-conducteurs. Les investissements dans la fabrication sous contrat de puces ont bondi alors que la société agrandissait une installation de production. Les puces mémoire ont connu une croissance significative des dépenses pour l’expansion de la capacité et les processus avancés, a-t-il déclaré.

Le bénéfice d’exploitation de Samsung au quatrième trimestre est passé à 9,05 billions de wons (8,17 milliards de dollars), contre 7,2 billions de wons un an plus tôt, conformément à l’estimation de la société plus tôt ce mois-ci.

Les revenus du premier fabricant mondial de puces mémoire et de smartphones ont augmenté de 3% à 61,6 billions de wons. Le bénéfice net a augmenté de 26% à 6,6 billions de wons.

Les analystes ont déclaré que l’unité d’affichage de Samsung avait enregistré des bénéfices plus élevés que prévu au cours du trimestre de décembre, la fourniture de panneaux pour le nouvel iPhone d’Apple ayant maintenu sa production OLED à près de 100% de sa capacité au cours du trimestre.

Samsung a annoncé une politique de retour aux actionnaires sur trois ans qui portera le dividende régulier à un total annuel de 9,8 billions de wons pour 2021-2023.

Il continuera à verser 50% du cash flow libre (FCF) généré sur la période, comme les trois années précédentes.

(1 $ = 1114,0900 wons)