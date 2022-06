Samsung Electronics collabore avec NAVER Cloud pour lancer le premier réseau 5G privé de Corée – Samsung Global Newsroom

Propulsé par les solutions 5G privées de Samsung, le nouveau siège social de NAVER sera équipé ce mois-ci de ses robots mobiles autonomes basés sur le cloud

Samsung Electronics et NAVER Cloud ont annoncé aujourd’hui que les entreprises se sont associées pour activer le premier réseau 5G privé de Corée du Sud. Déployé au nouveau deuxième quartier général de NAVER, “1784”,1 La solution réseau de Samsung prendra en charge le service commercial privé 5G de NAVER pour alimenter des robots mobiles autonomes basés sur le cloud ce mois-ci — le premier cas d’utilisation de ce type au monde — créé pour fournir des services pratiques aux employés dans tout le bâtiment.

NAVER Cloud exploite l’infrastructure informatique mondiale et les services de solutions d’entreprise pour NAVER et ses filiales tout en fournissant ses services de cloud public, NAVER Cloud Platform, à une myriade d’entreprises et d’organisations dans divers secteurs.

Samsung Electronics et NAVER Cloud ont signé un protocole d’accord (MOU) en mars 2022 pour une collaboration sur un réseau privé 5G. Les entreprises continueront de travailler ensemble pour développer de nouveaux modèles commerciaux et cas d’utilisation afin d’étendre les réseaux 5G privés à l’échelle mondiale, en aidant à soutenir la construction de réseaux sécurisés et dédiés pour les entreprises utilisant les solutions de réseau 5G privé de Samsung et la technologie cloud de NAVER.

« Le nouveau siège social de NAVER sert de banc d’essai pour explorer les technologies du futur, où le réseau 5G et le cloud jouent un rôle central », a déclaré Sangyoung Han, directeur exécutif de NAVER Cloud Strategy and Planning chez NAVER Cloud. “Avec Samsung, nous continuerons à développer de nouveaux modèles commerciaux de réseaux 5G privés et à coopérer pour aider davantage d’entreprises à réaliser leur transformation numérique grâce à la technologie cloud.”

Le réseau 5G privé permet des robots mobiles autonomes basés sur le cloud

Les services de robots mobiles autonomes de NAVER s’appuient à la fois sur les technologies de NAVER et de Samsung pour introduire un cas d’utilisation privé de la 5G, apportant des avantages immédiats dans le bâtiment. Servant d’assistants pour les employés, les robots fournissent des services de commodité tels que la livraison de colis, de café et de boîtes à lunch aux employés dans tout le bâtiment. Il y a 40 robots qui se déplacent sur trois étages au sein du siège social de 1784, avec des plans d’extension à des centaines de robots voyageant autour de l’ensemble du bâtiment de 36 étages cette année.

Le cloud agit comme un cerveau partagé pour le robot, nommé “Rookie”, au lieu d’un chipset intégré. Le réseau 5G privé de Samsung joue le rôle d’un réseau de neurones qui connecte les robots et le cloud, permettant au cloud de contrôler et de prendre en charge des dizaines de milliers de robots en temps réel et leur permettant d’être plus intelligents ensemble. De plus, des technologies avancées telles que le jumeau numérique, la cartographie 3D/HD et l’IA sont appliquées pour aider les robots à apprendre à se repérer à l’intérieur du bâtiment en créant un espace virtuel qui reproduit le monde réel.

Les solutions de réseau privé 5G

Des solutions 5G privées sont nécessaires pour soutenir les entreprises comme NAVER qui ont besoin de communications sécurisées et fiables pour les applications mobiles gourmandes en données. Les solutions 5G privées commerciales qui alimentent l’application de NAVER comprennent les radios Compact Core et 5G de Samsung prenant en charge les spectres 4,7 GHz et 28 GHz, qui sont dédiées au réseau 5G privé en Corée. Les radios 5G privées de Samsung incluent une fonction d’allocation de liaison montante optimisée, avec un taux d’allocation allant jusqu’à 40 %. Cette dernière fonctionnalité, qui double presque les capacités de téléchargement des radios 5G commerciales actuelles, est conçue pour aider les entreprises à télécharger simultanément de grandes quantités de données sur de nombreuses personnes et machines, ce qui est requis dans de nombreux réseaux privés. De plus, les nouvelles radios aident les entreprises à utiliser les fréquences de manière optimale en tirant parti de la technologie New Radio-Dual Connectivity (NR-DC), permettant aux appareils ou aux utilisateurs finaux de se connecter simultanément aux fréquences médianes et mmWave.

« Notre collaboration avec NAVER met en évidence la façon dont nous stimulons de manière créative l’innovation commerciale par la future convergence technologique. Nous sommes ravis de travailler avec NAVER pour réaliser avec succès notre vision avec des solutions de réseau privé 5G », a déclaré Yong Chang, vice-président des ventes et du marketing mondiaux, Networks Business chez Samsung Electronics. “Samsung continuera à travailler avec les institutions publiques et les entreprises pour proposer divers cas d’utilisation pour les systèmes de transport, les hôpitaux, les écoles, les installations SOC et plus encore.”

Samsung Networks Business a été le pionnier de la fourniture réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché, du RAN et du Core entièrement virtualisés aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.



1 Avec une superficie totale de 165 000 mètres carrés, le siège social de 1784 basé en Corée peut accueillir plus de 5 000 personnes.