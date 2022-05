Samsung Electronics célèbre l’inauguration de la scène de production virtuelle propulsée par The Wall en partenariat avec CJ ENM

L’inauguration de Virtual Production Stage, construit par Samsung et CJ ENM, est le plus grand au monde avec la technologie MicroLED

Samsung Electronics célèbre aujourd’hui l’inauguration d’une étape de production virtuelle en collaboration avec la principale société de divertissement en Corée, CJ ENM. L’expérience virtuelle en temps réel du studio est alimentée par des caméras connectées et la technologie Micro LED de pointe de Samsung, The Wall (nom du modèle : IWA).

Le partenariat, d’abord annoncé en juillet 2021, tire parti de la technologie personnalisable et modulaire de The Wall et de la production de contenu télévisuel et cinématographique de renommée mondiale de CJ ENM. L’ouverture de ce studio à Paju, en Corée, démontre l’élan des deux sociétés vers la prochaine génération de technologie de production vidéo, visant à satisfaire une gamme de clients dans le monde de plus en plus rapide du divertissement.

“Nous sommes ravis d’annoncer l’ouverture de cette étape de production virtuelle en partenariat avec CJ ENM, une société à la pointe des médias et du divertissement”, a déclaré Hyesung Ha, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. “Nous sommes ravis de voir l’innovation que ce nouvel espace produira, donnant vie au contenu le plus récent comme jamais auparavant sur notre incroyable écran, The Wall.”

La scène de production virtuelle CJ ENM présentera la technologie Micro LED innovante de Samsung avec l’écran impressionnant de The Wall mesurant plus de 1 000 pouces dans un affichage ovale personnalisé de 20 mètres de diamètre et 7 mètres de hauteur. L’affichage du modèle IWA prend en charge une résolution de 30 720 (32K) x 4 320 (4K). Cet ensemble virtuel en temps réel alimenté par les écrans Micro LED et les caméras connectées de Samsung réduira les besoins de composition d’images et permettra d’économiser du temps et des coûts de production. De plus, un écran de plafond IFR2.5 a été installé, avec le mur de prise IFR 2.5 affiché de l’autre côté de l’IWA. La prise de vue vidéo à 360 degrés est également possible grâce à l’écran principal, au plafond et au Plug Wall.

Les spécifications du mur sont personnalisables pour s’adapter aux exigences uniques des créateurs de contenu et de l’espace, y compris l’installation au plafond dans un design convexe ou concave. L’écran améliore l’expression visuelle avec des couleurs vives, une qualité d’image et des détails HDR10, HDR10+ et cinéma LED. Les fonctionnalités permettant une production de contenu réinventée incluent des fréquences d’images de studio dédiées, notamment 23,976, 29,97 et 59,94 Hz, pour une synchronisation vidéo transparente.

Le mur est conçu pour une gestion facile et une tranquillité d’esprit dans n’importe quel environnement grâce à la possibilité de gérer et d’effectuer des ajustements de couleur à distance ainsi que des films de protection LED résistants à la poussière et à la contamination. En partenariat avec CJ ENM, Samsung respecte son engagement d’offrir des solutions innovantes prêtes pour la prochaine génération de production de contenu.

À propos de CJ ENM

CJ ENM est une société de divertissement de premier plan originaire de Corée. Depuis 1995, la société s’est engagée dans un large éventail d’activités dans tous les secteurs, y compris le contenu multimédia, la musique, le cinéma, les arts de la scène et l’animation, fournissant son contenu original de premier ordre à diverses plateformes médiatiques. CJ ENM a créé, produit et distribué des contenus de renommée mondiale, notamment des films primés aux Oscars Parasitecomédie musicale récompensée par un Tony Award Bottes coquinessuccès record au box-office coréen Courants rugissants, Travail extrême, Ode à mon pèreainsi que des séries télévisées recherchées telles en tant que M. Sunshine, Guardian: The Lonely and Great God, Grandpas over Flowers, I Can See Your Voice et plus. Pour offrir les meilleures expériences de K-Culture dans le monde, CJ ENM présente KCON, la plus grande convention et festival de K-culture au monde célébrant Hallyu et Mnet ASIAN MUSIC AWARDS (MAMA), les prix de musique K-pop n ° 1 au monde. Avec des bureaux régionaux en Asie, en Europe et aux États-Unis, CJ ENM emploie actuellement plus de 3 600 personnes. Pour plus d’informations, veuillez visiter: http://www.cjenm.com.