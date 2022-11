Samsung Electronics atteint des vitesses maximales sur une distance de 10 km pour la 5G mmWave en Australie – Samsung Global Newsroom

La société atteint des jalons 5G en Australie lors d’essais avec NBN Co, atteignant des vitesses de pointe de 1,75 Gbps à une distance de 10 km

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que la société avait franchi de nouvelles étapes en Australie, atteignant une transmission longue portée de 10 km (6,2 miles) sur 5G mmWave lors d’un récent essai sur le terrain mené avec NBN Co. Samsung, cette étape démontre la portée élargie possible avec ce spectre puissant et sa capacité à fournir efficacement une couverture large bande étendue à travers le pays.

De plus, sur une distance de 10 km, la société a également atteint des vitesses de liaison descendante moyennes record de 1,75 Gbps et des vitesses de liaison montante de 61,5 Mbps. Pour atteindre des vitesses de liaison descendante moyennes de 1,75 Gbps à une portée aussi étendue, l’essai de Samsung et nbn a utilisé huit porteuses composantes (8CC), qui est une agrégation de 800 MHz de spectre mmWave. La possibilité de prendre en charge de grandes quantités de bande passante est un avantage clé du spectre mmWave et la technologie de formation de faisceaux de Samsung permet l’agrégation de ces grandes quantités de bande passante à longue distance. À son apogée, la société a également atteint une vitesse de liaison descendante maximale de 2,7 Gbps sur une distance de 10 km de la radio.

“Les résultats de ces essais avec Samsung sont une étape importante et démontrent comment nous repoussons les limites de l’innovation pour soutenir les capacités numériques en Australie”, a déclaré Ray Owen, directeur de la technologie chez NBN Co. “Alors que nous déployons le prochain l’évolution de notre réseau pour étendre sa portée au profit des foyers et des entreprises à travers le pays, nous sommes ravis de démontrer le potentiel de la 5G mmWave. nbn sera parmi les premiers au monde à déployer la technologie 5G mmWave à cette échelle, et des réalisations telles que le jalon des 10 km de Samsung ouvriront la voie à de nouveaux développements dans l’écosystème.

Dans le cadre d’un investissement de 750 millions de dollars australiens dans le réseau sans fil fixe nbn (composé de 480 millions de dollars australiens du gouvernement australien et soutenu par un montant supplémentaire de 270 millions de dollars australiens de nbn), nbn utilisera les améliorations logicielles et les avancées de la technologie 5G, et dans notamment la technologie 5G mmWave, pour étendre la portée de l’empreinte sans fil fixe existante jusqu’à 50 % et introduire deux nouveaux niveaux de gros haut débit.

“Ce nouveau record 5G prouve le potentiel énorme de la technologie mmWave, et sa capacité à fournir une connectivité et une capacité améliorées pour relever les défis du dernier kilomètre dans les zones rurales”, a déclaré Junehee Lee, vice-président exécutif et responsable de la R&D, Networks Business chez Samsung Electronics. . “Nous sommes ravis de travailler avec nbn pour repousser encore plus loin les limites de la technologie 5G en Australie et exploiter la puissance de mmWave au profit du client.”

Comme démontré dans les essais, le spectre 5G mmWave est non seulement viable pour le déploiement de réseaux 5G à haute capacité dans les zones urbaines denses, mais également pour une couverture FWA plus large. L’extension de la portée effective des signaux de données 5G sur mmWave aidera à combler le déficit de connectivité, en donnant accès aux zones rurales et éloignées où la fibre ne peut pas atteindre.

Pour l’essai, Samsung a utilisé son équipement compact macro 28 GHz et son équipement client (CPE) 5G mmWave tiers. Le Compact Macro de Samsung est la première radio intégrée de l’industrie pour le spectre mmWave, réunissant une bande de base, une radio et une antenne dans un seul facteur de forme. Cette solution compacte et légère peut prendre en charge toutes les fréquences du spectre mmWave, simplifiant le déploiement, et est actuellement déployée dans les réseaux 5G commerciaux à travers le monde, y compris au Japon, en Corée et aux États-Unis.

Depuis le lancement des premiers services FWA 5G mmWave au monde en 2018 aux États-Unis, Samsung est à la tête du secteur, offrant un portefeuille de bout en bout de solutions 5G mmWave — y compris les chipsets et les radios internes — et faire progresser la dynamique 5G mmWave à l’échelle mondiale.

Le nbn® est l’épine dorsale numérique de l’Australie qui permet de fournir un haut débit fiable et résilient sur un continent s’étendant sur plus de sept millions de kilomètres carrés. nbn s’engage à répondre aux besoins de connectivité numérique des habitants de toute l’Australie, en travaillant avec l’industrie, les gouvernements, les régulateurs et les partenaires communautaires pour renforcer la capacité numérique de l’Australie.

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader du marché allant du RAN et du Core aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.