Samsung Electronics apporte une large gamme de nouveaux contenus premium à son service Samsung TV Plus, ainsi qu’une nouvelle conception de l’interface de la plate-forme

Samsung TV Plus est sur le point de dévoiler une multitude de nouveaux programmes sous un nouveau logo de marque. Cette série de contenus premium permettra aux utilisateurs du monde entier d’accéder à diverses émissions de télévision de haute qualité. Samsung étend également la compatibilité avec ce service TV à encore plus de ses appareils.

Ouvrir une nouvelle ère du streaming

Samsung a lancé Samsung TV Plus en tant que service de télévision et de vidéo en streaming gratuit en 2015, et depuis août 2022, les utilisateurs de 24 pays peuvent facilement accéder à la télévision connectée et profiter d’un large éventail de contenus, notamment des actualités, des sports, des divertissements et plus encore.

Depuis avril 2021, le service est disponible sur les appareils mobiles Samsung et les moniteurs intelligents, ainsi que sur la gamme de téléviseurs de l’entreprise. Désormais, certains réfrigérateurs Family Hub peuvent également être connectés à Samsung TV Plus1 aux États-Unis et en Corée.

Selon une étude interne, Samsung TV Plus se classe au troisième rang des applications over-the-top (OTT) utilisées par les propriétaires de téléviseurs intelligents Samsung. Au cours des 12 derniers mois, Samsung TV Plus a vu son nombre de visionnages par les consommateurs presque doublé, dont près de 3 milliards d’heures de streaming,2 par des utilisateurs très engagés dans le monde entier.

Au milieu de cette croissance mondiale, Samsung ouvre une nouvelle ère pour son service gratuit de télévision en streaming financé par la publicité (FAST) et de vidéo à la demande, avec Samsung TV Plus atteignant désormais 24 pays et 465 millions d’appareils dans le monde à travers les téléviseurs, les smart moniteurs, gammes de réfrigérateurs mobiles et Family Hub.

Amélioration de la visibilité pour la polyvalence de visualisation

Le nouveau logo de Samsung TV Plus reflète les capacités multi-appareils de la plate-forme, avec un logo bleu et orange sur fond noir offrant une meilleure visibilité qui signale la polyvalence de la plate-forme.

Conformément à la coloration de la refonte de son logo, l’interface utilisateur de Samsung TV Plus sera également disponible dans un thème sombre avec une visibilité améliorée. Les utilisateurs peuvent plus facilement parcourir ce qui se passe actuellement, les programmes recommandés et les listes de chaînes.

Apporter aux utilisateurs plus de contenu qu’ils aiment

Parallèlement à ces refontes, Samsung TV Plus dévoilera une multitude de nouveaux partenariats de programmation. Samsung offre aux téléspectateurs des premières de contenu FAST, y compris une version exclusive de 2 minutes en avant-première du très attendu de Prime Video Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir series, une version exclusive et non coupée de Vevo Official Live Performance de Demi Lovato. Aux Etats-Unis, Haut de gamme, Law & Order : Unité spéciale pour les victimes, NCIS et d’autres contenus populaires seront mis à disposition.

Au Royaume-Uni, Samsung TV Plus propose en exclusivité aux téléspectateurs la saison 2022 de L’Amérique a du talent, ainsi que toutes les saisons précédentes de 2019 à nos jours. Cela inclura éventuellement la finale de la saison, qui devrait être diffusée en septembre. De plus, la première série télévisée produite en 8K native, Das Boot, a été lancé exclusivement en 8K sur Samsung TV Plus en Allemagne. Alors que certaines émissions sont filmées en 4K et peuvent être mises à l’échelle en 8K plus tardDas Boot est le premier spectacle à être entièrement filmé en 8K dès le début de la production. Il a été produit par Bavaria Fiction pour Sky en partenariat avec Samsung Electronics Germany et est disponible sur les Samsung Neo QLED 8K via Samsung TV Plus à partir de 2020.

Pour les utilisateurs de Samsung TV Plus en Australie et en Nouvelle-Zélande, les premières chaînes exclusives, détenues et exploitées (O&O) ont été lancées. Ceux-ci offrent des émissions préférées des fans des années 80, 90 et 2000 — collectés sous la filière ombrelle Télévision de retour — ainsi que des compétitions et des émissions de téléréalité du monde entier sous son Centre de divertissement canaliser. En Inde, les téléspectateurs de Samsung TV Plus peuvent profiter d’encore plus de contenu de certains des principaux partenaires de chaînes nationaux et régionaux, alors que Samsung continue de renforcer ses relations avec ses partenaires de chaînes, notamment Découverte, République TV, Aaj Tak, Mastiii, Q TV, Pitaara et Ballé.

Alors que Samsung TV Plus étend sa portée mondiale, Samsung continuera d’investir dans du contenu premium, des premières exclusives et des partenariats clés pour ses utilisateurs. Non seulement la plate-forme voit Samsung proposer une offre diversifiée de chaînes et d’émissions dans une grande variété de pays et de langues, mais elle voit également l’entreprise continuer à renforcer ses partenariats mondiaux afin de fournir à ses téléspectateurs le meilleur contenu, sans charge.

1 Les appareils compatibles Samsung TV Plus à partir d’août 2022 incluent :

– TV : téléviseurs intelligents sortis après 2016 (la disponibilité peut varier selon les pays)

– Mobile : Appareils prenant en charge le système d’exploitation Android 8.0 et supérieur

– Moniteur intelligent : moniteurs intelligents M8, M7 et M5

– Family Hub : produits du modèle 2.0 ou supérieur sortis après 2017

2 Du 1 juillet 2021 au 30 juin 2022