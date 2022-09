– Atteindre zéro émission nette d’ici 2050 ; Rejoint l’initiative RE100

– Des produits économes en énergie et en ressources pour permettre aux consommateurs de vivre de manière durable

– Investir et développer des technologies innovantes pour une meilleure planète ; Appliquer la technologie de captage du carbone et d’air pur

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui sa nouvelle stratégie environnementale, un effort global pour rejoindre les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Il comprend des engagements visant à atteindre des émissions nettes de carbone nulles à l’échelle de l’entreprise et des plans pour utiliser davantage d’énergies renouvelables, ainsi que pour investir dans de nouvelles technologies et rechercher de nouvelles technologies pour développer des produits économes en énergie, augmenter la réutilisation de l’eau et développer la technologie de capture du carbone.

Au cœur de ce nouvel engagement, l’atteinte d’émissions nettes de carbone nulles (Scope 1 & Scope 2) pour toutes les opérations de la division Device eXperience (DX) d’ici 2030, et dans toutes les opérations mondiales, y compris la division Device Solutions (DS), en 2050. La division DX englobe les activités d’électronique grand public de la société, y compris Mobile eXperience, Visual Display, Digital Appliances, Networks and Health & Medical Equipment, tandis que la division DS comprend les activités Memory, System LSI et Foundry.

Samsung Electronics a également rejoint RE100, une initiative mondiale dédiée à la recherche d’énergies 100 % renouvelables. Dans le cadre de cet engagement, la société prévoit de répondre aux besoins en électricité de tous les marchés internationaux où elle opère, en dehors de la Corée, avec des énergies renouvelables d’ici cinq ans.

Le nouveau plan s’appuie sur les efforts climatiques existants de Samsung Electronics, élargissant considérablement la portée de ses programmes et investissements. Samsung développera de nouvelles technologies et mettra en œuvre d’autres pratiques durables pour offrir un avenir meilleur à tous.

« La crise climatique est l’un des plus grands défis de notre époque. Les conséquences de l’inaction sont inimaginables et nécessitent la contribution de chacun d’entre nous, y compris les entreprises et les gouvernements », a déclaré Jong-Hee Han, vice-président et PDG de Samsung Electronics. “Samsung répond aux menaces du changement climatique avec un plan complet qui comprend la réduction des émissions, de nouvelles pratiques de développement durable et le développement de technologies et de produits innovants qui sont meilleurs pour notre planète.”

L’engagement environnemental de Samsung Electronics englobe également un effort à l’échelle de l’entreprise pour améliorer la circularité des ressources tout au long du cycle de vie du produit, de l’approvisionnement en matières premières au recyclage et à l’élimination. Le plan détaille également les investissements dans les nouvelles technologies pour réduire les émissions des gaz de procédé ainsi que pour réduire la consommation d’énergie dans les produits de consommation. La société prévoit également d’explorer les technologies de capture et d’utilisation du carbone et de lutter contre les particules nocives en suspension dans l’air.

Reconnaissant la nécessité d’approches innovantes en matière de durabilité environnementale, Samsung Electronics investira plus de 7 000 milliards de KRW dans ses initiatives environnementales d’ici 2030, notamment la réduction des gaz de procédé, la conservation de l’eau, l’expansion de la collecte des déchets électroniques et la réduction des polluants. Le chiffre d’investissement exclut les coûts liés à l’expansion de l’utilisation des énergies renouvelables.

Émissions nettes de carbone directes et indirectes nulles d’ici 2050

Samsung Electronics prévoit d’atteindre des émissions nettes de carbone directes et indirectes nulles d’ici 2050, la division DX atteignant son objectif d’ici 2030. En atteignant des émissions nettes de carbone directes et indirectes nulles, Samsung Electronics prévoit de réduire l’équivalent d’environ 17 millions de tonnes de dioxyde de carbone. -émissions en équivalent (CO2e) sur la base des chiffres de 2021.

Pour propulser ces efforts, Samsung Electronics investira massivement dans des technologies innovantes pour les installations de traitement qui réduisent les émissions de carbone. L’entreprise prévoit de développer de nouvelles technologies pour réduire considérablement les gaz de procédé — un sous-produit de la fabrication de semi-conducteurs – et installera des installations de traitement sur ses lignes de fabrication de semi-conducteurs d’ici 2030. Samsung Electronics continuera d’étendre les installations d’utilisation de la chaleur résiduelle et envisagera d’introduire des sources de chaleur électriques pour réduire l’utilisation des chaudières GNL.

Samsung Electronics a rejoint RE100, dans un effort de collaboration visant à réduire les émissions indirectes de carbone provenant de la consommation d’énergie, et vise à faire correspondre les besoins en énergie électrique avec les énergies renouvelables d’ici 2050 pour toutes les opérations dans le monde. Dans le cadre de cette initiative, Samsung Electronics prévoit de gérer toutes les opérations en dehors de la Corée ainsi que la division DX sur les énergies renouvelables d’ici cinq ans. Les méthodes d’approvisionnement en énergie renouvelable de la société comprendront, mais sans s’y limiter, la signature de contrats d’achat d’électricité (PPA), l’achat de certificats d’énergie renouvelable et la participation à des programmes de tarification verte.

L’objectif d’adéquation entre l’utilisation de l’électricité et les énergies renouvelables est 2022 pour l’Asie du Sud-Ouest et le Vietnam ; 2025 pour l’Amérique centrale et latine ; et 2027 pour l’Asie du Sud-Est, la CEI et l’Afrique. Aux États-Unis, en Chine et en Europe, qui ont déjà adapté l’utilisation de l’électricité à l’énergie renouvelable, Samsung Electronics prévoit d’étendre les accords d’achat d’énergie renouvelable (PPA).

RE100 cite la Corée, où sont basées de nombreuses installations de production de Samsung Electronics, comme l’un des pays les plus difficiles à trouver des sources d’énergie renouvelable. Cela est dû en partie au marché des énergies renouvelables du pays, où les options d’approvisionnement pour les entreprises ont commencé à se développer mais restent limitées. En outre, les besoins en énergie électrique des installations de fabrication de semi-conducteurs ont continué d’augmenter avec l’expansion de la capacité de production de Samsung Electronics pour répondre à la demande mondiale. Cependant, l’entreprise s’efforcera d’utiliser les énergies renouvelables de manière plus proactive, en reconnaissant l’urgence des défis climatiques actuels. L’entreprise renforcera également la coopération avec différentes parties prenantes, y compris des pairs de l’industrie technologique, des organisations internationales et des ONG.

Produits à très faible consommation d’énergie et circularité des ressources

Une partie de l’engagement de Samsung Electronics pour une planète plus saine consiste à s’assurer que ses produits sont économes en énergie et consomment moins d’électricité, tout en garantissant que l’ensemble du cycle de vie du produit est plus durable, de l’approvisionnement en matières premières à l’élimination et au recyclage.

Semi-conducteurs ultra-basse consommation et produits électroniques écoénergétiques

Samsung Electronics prévoit d’exploiter de nouvelles technologies à faible consommation d’énergie pour réduire la consommation d’énergie dans l’électronique grand public de tous les jours. Cela comprend le développement de nouvelles puces de mémoire ultra-basse consommation qui visent à réduire considérablement la consommation électrique annuelle des produits de mémoire utilisés dans les centres de données et les appareils mobiles d’ici 2025 par rapport aux produits actuels.

La société mettra également en œuvre des technologies à faible consommation d’énergie dans les principaux modèles de sept produits électroniques grand public – smartphones, réfrigérateurs, machines à laver, climatiseurs, téléviseurs, moniteurs et PC – dans le but de réduire les niveaux de consommation d’énergie de 30 % en moyenne en 2030. par rapport aux produits avec les mêmes spécifications en 2019.

À l’avenir, Samsung Electronics fixera des objectifs de réduction à moyen et à long terme pour les émissions de la chaîne de valeur (Scope 3). Samsung Electronics se concentrera également sur de nouvelles approches pour réduire les émissions dans des domaines tels que les chaînes d’approvisionnement, la logistique et la circularité des ressources, ainsi que sur le soutien aux fournisseurs dans la définition de leurs objectifs d’émissions et leurs efforts de réduction.

Maximiser la circularité des ressources tout au long du cycle de vie du produit

Samsung Electronics redoublera d’efforts pour améliorer la circularité des ressources de l’électronique tout au long du cycle de vie d’un produit, de l’approvisionnement en matières premières à l’élimination et au recyclage, en veillant à ce que chaque ressource soit utilisée avec le moins d’impact possible sur l’environnement.

Tout commence par une réévaluation de l’utilisation des ressources naturelles dans le développement de produits. Samsung Electronics a créé un nouveau laboratoire d’économie circulaire pour mener des recherches approfondies sur les technologies de recyclage des matériaux et les processus d’extraction des ressources à partir des déchets dans le but d’appliquer ces technologies pour maximiser la circularité des ressources. En outre, Samsung Electronics prévoit de mettre en place d’ici 2030 un système dans lequel les minéraux extraits de toutes les piles usagées collectées pourront être réutilisés.

D’ici 2030 également, l’entreprise vise à ce que 50 % du plastique utilisé dans ses produits incorpore de la résine recyclée. L’année 2050 verra ce chiffre passer à 100 %. Le Galaxy Z Fold4 a déjà été conçu pour incorporer des plastiques recyclés à partir de filets de pêche jetés et le succès rencontré ici sera bientôt étendu à d’autres produits.

Pour aborder la durabilité après l’utilisation du produit, Samsung Electronics prévoit d’étendre la portée de son système de collecte des déchets électroniques d’environ 50 pays à environ 180 pays d’ici 2030. Grâce à cela, la société prévoit de collecter un total de 10 millions de tonnes de déchets électroniques entre 2009 et 2030, l’objectif le plus élevé du secteur et 25 millions de tonnes cumulées d’ici 2050. Samsung Electronics promouvra également activement un programme de recyclage qui collecte les smartphones usagés et les réutilise à d’autres fins telles que les appareils IoT (Internet des objets).

Mesures de conservation de l’eau et de traitement des polluants

Samsung Electronics prévoit également de maximiser l’efficacité des ressources en eau. À mesure que la capacité de fabrication nationale de semi-conducteurs augmente, les besoins quotidiens en prélèvement d’eau des opérations de semi-conducteurs de Samsung Electronics en Corée devraient doubler par rapport aux niveaux actuels d’ici 2030. Cependant, la société s’engage à maximiser la réutilisation de l’eau, maintenant ainsi les prélèvements d’eau réels aux niveaux de 2021.

Pour la division DX, l’entreprise prévoit de promouvoir la réutilisation de l’eau en améliorant ses installations de traitement de l’eau et de restituer la même quantité d’eau qu’elle consomme d’ici 2030 grâce à des projets de restauration de l’eau tels que l’amélioration de la qualité de l’eau et la restauration des cours d’eau.

Simultanément, la Division DS vise à appliquer de nouvelles technologies qui éliminent les polluants de l’air et de l’eau émis lors du processus de fabrication des semi-conducteurs et les traitent avant d’être rejetés pour s’assurer qu’ils n’ont presque pas d’impact supplémentaire sur l’environnement à partir de 2040.

À l’échelle de l’entreprise, Samsung Electronics prévoit d’obtenir une certification Zéro déchet en décharge de niveau platine délivrée par l’organisme mondial de certification de sécurité Underwriters Laboratories (UL) pour toutes les opérations mondiales d’ici 2025.

Investir et développer des technologies innovantes pour un avenir durable

Samsung Electronics a l’intention d’appliquer la technologie de pointe de l’entreprise pour relever les défis climatiques mondiaux. En particulier, la société se concentrera sur le développement de technologies de capture et d’utilisation du carbone pour réduire les émissions de carbone et les technologies de l’air pur pour réduire les particules, qui sont devenues un défi environnemental mondial urgent.

Le Carbon Capture Research Institute a été créé au sein du Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) en septembre 2021, le premier du genre dans l’industrie des semi-conducteurs. La mission principale de l’Institut est de développer et de commercialiser des technologies de capture et d’utilisation du carbone permettant de stocker le carbone rejeté par les sites industriels de semi-conducteurs et de le transformer en une ressource utilisable. Les technologies développées par l’Institut seront d’abord appliquées aux lignes de production de semi-conducteurs après 2030, puis aux autres parties de l’entreprise ainsi qu’à ses fournisseurs.

La société développera également des technologies d’air pur, y compris de nouveaux systèmes de filtration, pour réduire les particules et prévoit d’étendre l’utilisation aux communautés locales à partir de 2030.

De plus, Samsung Electronics prévoit d’identifier et d’investir dans des startups qui soutiennent les technologies vertes innovantes. L’entreprise s’est également engagée à favoriser les idées et à soutenir les projets qui luttent contre le changement climatique grâce à son C-Lab, le programme interne d’incubation d’entreprises et d’accélération externe des start-up.

Responsabilité et suivi des progrès

Pour garantir la responsabilité, Samsung Electronics fera vérifier objectivement ses efforts par des organisations désignées. Ses performances seront évaluées via la participation au système de certification du Samsung Institute of EHS Strategy et vérifiées par un comité de vérification de la réduction des émissions de carbone qui comprend des experts tiers.

La société a élaboré des feuilles de route de mise en œuvre pour chaque objectif environnemental, y compris les objectifs net zéro et d’économie circulaire, et suivra les progrès et assurera une mise en œuvre solide par le biais du Conseil de durabilité, présidé par le PDG, et du Comité de durabilité, composé d’administrateurs externes.