Samsung Electronics annonce une hausse de 26% du bénéfice sur puce et des ventes d’affichage au quatrième trimestre

SEOUL: Samsung Electronics Co Ltd a annoncé vendredi que son bénéfice d’exploitation du quatrième trimestre avait probablement augmenté de 26% coronavirus Le travail à distance et l’observation de la télévision en raison d’une pandémie ont alimenté les ventes de puces et de panneaux d’affichage.

Cependant, les bénéfices ont probablement chuté d’environ 27% par rapport au trimestre précédent, ont déclaré les analystes, en raison de la baisse des ventes de smartphones, des coûts de marketing et d’un won fort par rapport au dollar américain.

L’estimation de 9 billions de wons (8,24 milliards de dollars) fournie par le géant sud-coréen de la technologie à but lucratif au cours du trimestre de décembre était conforme aux prévisions des analystes de 9,1 billions de wons de Refinitiv SmartEstimate. Cette prévision de l’analyste a été ramenée de 9,5 trillions plus tôt dans la semaine.

Samsung, le plus grand fournisseur de puces mémoire et fabricant de smartphones au monde, a également déclaré que ses revenus avaient probablement augmenté de 1,9% à 61 billions de wons.

La société ne fournit que des estimations du chiffre d’affaires et du bénéfice d’exploitation trimestriels dans sa publication préliminaire des résultats. Les revenus complets sont dus plus tard ce mois-ci.

«Le travail à domicile deviendra ancré», a déclaré Park Sung-soon, analyste chez Cape Investment & Securities. «Les commentaires d’approvisionnement de Samsung et les investissements dans les puces sans mémoire seront des problèmes à surveiller lorsque les résultats complets seront annoncés.»

Les analystes s’attendent à ce que Samsung annonce une augmentation des expéditions de puces mémoire au cours du trimestre de décembre, par rapport au trimestre précédent, compensant la baisse des prix.

Ces prix vont probablement rebondir au premier semestre de cette année, ont déclaré les analystes, alors que les clients des centres de données reviendront à l’achat de puces, ainsi qu’à la demande des smartphones, des ordinateurs portables, des graphiques et de l’automobile 5G.

Le cours de l’action de Samsung a été stimulé par une pénurie mondiale de puces qui a obligé les entreprises à se démener pour sécuriser la capacité de production des fabricants de puces sous contrat ou des fonderies.

Les actions de Samsung Electronics ont augmenté de 2,2% au début des échanges, contre une hausse de 1,8% sur l’ensemble du marché, après avoir augmenté d’environ 56% depuis septembre.

La Corée du Sud s’attend à ce que les exportations de semi-conducteurs augmentent de plus de 10% en 2021, car la pandémie encourage les entreprises à ajouter de la bande passante pour le travail à distance et les consommateurs à acheter des appareils.

Micron Technology Inc, son homologue américain sur les puces mémoire, prévoit jeudi un chiffre d’affaires supérieur aux estimations de Wall Street.

SLUMP POUR SMARTPHONE

D’un autre côté, Samsung a probablement enregistré une baisse estimée de 17,5% des expéditions de smartphones au cours du trimestre de décembre par rapport au trimestre précédent, a déclaré Counterpoint Research, en raison d’une base élevée due aux ventes soutenues du trimestre de septembre et de la concurrence du nouvel iPhone 12 d’Apple.

Samsung devrait dévoiler son dernier smartphone phare la semaine prochaine. Ce serait plus tôt que les années précédentes, a déclaré Counterpoint une stratégie visant probablement à combler le vide laissé par Huawei Technologies perdant des parts de marché après que les réglementations du gouvernement américain aient restreint l’approvisionnement.

Un fort won contre le dollar américain a également nui aux bénéfices. Samsung réalise l’essentiel de ses bénéfices en dollars mais rapporte en won.

(1 $ = 1 093,0600 wons)