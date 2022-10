Samsung Electronics annonce un partenariat élargi avec Google pour améliorer les expériences de la maison intelligente – Samsung Global Newsroom

Le partenariat apportera sur le marché les capacités multi-administration étendues de Matter, offrant une plus grande flexibilité entre les écosystèmes de la maison intelligente et la commodité pour les utilisateurs nouveaux et existants de Samsung et de Google.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui un partenariat élargi avec Google pour faire passer l’interopérabilité de la maison intelligente au niveau supérieur. Dans les mois à venir, les utilisateurs de téléphones et de tablettes Samsung Galaxy pourront facilement intégrer des appareils compatibles Matter aux écosystèmes SmartThings et Google Home.

Jusqu’à présent, les propriétaires de maisons intelligentes ont rencontré des difficultés lors de l’utilisation de leurs appareils dans plusieurs écosystèmes. La connexion d’appareils entre des écosystèmes impliquait souvent de nombreuses étapes à travers plusieurs applications pour lier des comptes, ce qui ne fonctionnait pas toujours dans les deux sens. Cela signifiait que les utilisateurs devaient se rappeler quelles applications et interfaces ils pouvaient contrôler ou automatiser un appareil particulier. Les capacités multi-administrateurs de la norme Matter fournissent la base pour connecter des appareils directement à plusieurs applications et écosystèmes, offrant aux consommateurs plus de flexibilité et de choix. Samsung et Google s’appuient sur le multi-administrateur, permettant aux utilisateurs de trouver, de choisir de connecter et de contrôler de manière transparente les appareils compatibles Matter via SmartThings ou les applications Google Home sur Android.

Lorsque les utilisateurs accéderont à l’application SmartThings, ils seront informés des appareils Matter qui ont été configurés avec Google Home et auront le choix d’intégrer facilement ces appareils à SmartThings, et vice-versa. Désormais, que les utilisateurs souhaitent contrôler leur maison intelligente sur leur application SmartThings ou sur un Google Nest Hub, les appareils seront toujours là. Les utilisateurs n’auront pas à ajouter manuellement chacun de leurs appareils un par un ni à se soucier de l’écosystème sur lequel leur appareil a été configuré en premier.

“En tant que plus grand développeur Android, Samsung apprécie son solide partenariat avec Google. Offrir aux utilisateurs une plus grande flexibilité grâce à cette nouvelle fonctionnalité multi-administration est une progression naturelle dans notre évolution en tant que partenaires, nous permettant de mieux prendre en charge notre énorme base d’utilisateurs existants et potentiels avec les produits Samsung et Google », a déclaré Jaeyeon Jung, vice-président d’entreprise et Responsable de SmartThings, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « SmartThings et Google s’engagent tous deux à offrir le choix de l’utilisateur et à donner aux consommateurs le pouvoir de contrôler leurs propres appareils. Cette collaboration renforce cet engagement en améliorant l’expérience utilisateur et en favorisant la transparence entre les écosystèmes.

“Avec le lancement de Matter, nous comprenons qu’il y aura de nouvelles attentes en matière de connectivité domestique intelligente. Nous sommes fiers de nous associer à Samsung Electronics pour offrir aux utilisateurs de maisons intelligentes, nouveaux et existants, un premier aperçu de ce à quoi ressemble l’avenir de la maison intelligente et de la facilité d’utilisation qui l’accompagne », a déclaré Matthew McCullough, vice-président, Gestion des produits, Développeur Android de Google.

La fonctionnalité multi-administration Matter de Samsung et Google sera déployée dans les prochaines semaines. Pour plus d’informations sur SmartThings, veuillez visiter www.smartthings.com.